Пекинда Ўзбекистон – Хитой иқтисодий ривожланиш дастури бошланди
Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Пекин шаҳрида Ўзбекистон ва Хитой ўртасида иқтисодий ривожланиш ҳамда тажриба алмашишга қаратилган махсус дастур ўз ишини бошлади. Лойиҳа Ўзбекистон Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги (ИССВ) ҳамда Хитой Давлат тараққиёт ва ислоҳотлар қўмитаси ҳамкорлигида ташкил этилган.Дастур институционал ҳамкорликни чуқурлаштириш, иқтисодий ислоҳотларни қўллаб-қувватлаш ва саноат соҳасида Хитой тажрибасини ўрганишга қаратилган. Шу куннинг ўзида ИССВ ва Хитой Давлат тараққиёт ва ислоҳотлар қўмитаси ўртасидаги ҳамкорлик механизми доирасида ишчи гуруҳнинг навбатдаги йиғилиши ҳам бўлиб ўтди.Сунъий интеллект ва сунъий йўлдош технологиялари бўйича қўшма лойиҳалар, жумладан Марказий Осиёда BeiDou йўлдош навигация тизимининг минтақавий марказини ташкил этиш ташаббуси ҳам муҳокама қилинди. Учрашув якунида томонлар стратегик мулоқот ва амалий ҳамкорликни янада кенгайтиришга тайёр эканликларини тасдиқлашди.
