Тошкентда чанг: ҳаво нега хавфли бўлмоқда ва киши қандай ҳимояланиши мумкин?
Тошкентда ҳаво сифати тез-тез хавфли даражагача ёмонлашмоқда. Чанг қаердан пайдо бўляпти, соғлиққа қай даражада хавф солади ва амалий ҳимоя чоралари қайси — қисқа, аниқ ва текширилган маълумотлар. Уйда ўзингизни қандай ҳимоя қилиш мумкин? Уйда намликни меъёрда сақланг. “Тоза хона” ташкил қилинг — доимий фильтрация бўладиган бир ҳудуд.
Тошкентдаги чанг нимадан келиб чиқади?Тошкент қиш фаслида пастликда жойлашгани ва шамолнинг камлиги сабабли ифлосланиш паст қатламда тўпланиб қолади. Бунга қўшимча равишда:Соғлиқ учун асосий хавфPM2.5 заррачалари ўта майда бўлиб, ўпкага чуқур кириб боради. Бу:Болалар, кексалар ва аллергияси борлар учун хавф икки баравар юқори.Уйда ўзингизни қандай ҳимоя қилиш мумкин?Кўчада нималарга эътибор бериш керак?Автомобилда ҳимоя қилиш усуллариЧанг пайтида нима қилиб бўлмайди?
Тошкентда ҳаво сифати тез-тез хавфли даражагача ёмонлашмоқда. Чанг қаердан пайдо бўляпти, соғлиққа қай даражада хавф солади ва амалий ҳимоя чоралари қайси — қисқа, аниқ ва текширилган маълумотлар.
Тошкентдаги чанг нимадан келиб чиқади?
Тошкент қиш фаслида пастликда жойлашгани ва шамолнинг камлиги сабабли ифлосланиш паст қатламда тўпланиб қолади. Бунга қўшимча равишда:
арзoн ёнилғи ёқадиган иситиш мосламалари;
тирбандликдаги транспорт ташланмалари;
қурилиш майдонлари ва чангли ҳудудлар
чангни янада кучайтиради.
PM2.5 заррачалари ўта майда бўлиб, ўпкага чуқур кириб боради. Бу:
юрак-қон томир касалликлари хавфини оширади.
Болалар, кексалар ва аллергияси борлар учун хавф икки баравар юқори.
Уйда ўзингизни қандай ҳимоя қилиш мумкин?
HEPA-фильтрли ҳаво тозалагичдан фойдаланинг.
Энг ёмон соатларда дерезаларни ёпиқ тутинг.
Кондиционерни рециркуляция режимида ёқинг.
Уйда намликни меъёрда сақланг.
“Тоза хона” ташкил қилинг — доимий фильтрация бўладиган бир ҳудуд.
Кўчада нималарга эътибор бериш керак?
FFP2, KN95 ёки N95 ниқобларини тақинг.
Эрталаб ва кечқурун чиқмасликка ҳаракат қилинг.
Катта йўллардан узоқроқ юринг.
Спорт машқларини ёпиқ жойга кўчиринг.
Автомобилда ҳимоя қилиш усуллари
Салон филтрингиз юқори тоифада бўлсин.
Тирбандликда “рециркуляция”ни ёқинг.
Иложи борича ойналарни очманг.
Кичик ҳаво тозалагич ўрнатиш фойда беради.
© Пресс-служба Комитета по экологии
77 та кўча ва 165 та жамоат жойларини суғориш ва намлантириш ишлари амалга оширилди
77 та кўча ва 165 та жамоат жойларини суғориш ва намлантириш ишлари амалга оширилди
© Пресс-служба Комитета по экологии
Чангни олдини олиш учун сув тўпи
Чангни олдини олиш учун сув тўпи
© Sputnik / Бахром Хатамов
Иссиқхона деҳқончилиги ва юзага келган чанг атмосфера
Иссиқхона деҳқончилиги ва юзага келган чанг атмосфера
© Пресс-служба Комитета по экологии
Микроиқлимни яхшилаш усули сифатида кўчаларни суғориш ва намлаш
Микроиқлимни яхшилаш усули сифатида кўчаларни суғориш ва намлаш
© Пресс-служба Комитета по экологии
Текширувлар ҳавонинг чанг ва қум билан ифлосланишига, ободонлаштириш талабларига риоя қилмасликка олиб келувчи қонунбузарликларни аниқлаш ва олдини олишга қаратилган
Текширувлар ҳавонинг чанг ва қум билан ифлосланишига, ободонлаштириш талабларига риоя қилмасликка олиб келувчи қонунбузарликларни аниқлаш ва олдини олишга қаратилган
© Пресс-служба Комитета по экологии
Суғориш ва кўча намлантириш техникаси
Суғориш ва кўча намлантириш техникаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
Тутун ва чанг: қурилиш босқичлари
Тутун ва чанг: қурилиш босқичлари
© Пресс-служба Комитета по экологии
Кўчаларни чангдан ювиш
© Sputnik / Бахром Хатамов
Шаҳарда барқарор микроиқлимни таъминловчи 126 та фаввора ишга туширилди
Шаҳарда барқарор микроиқлимни таъминловчи 126 та фаввора ишга туширилди
© Пресс-служба Комитета по экологии
24 та объектга ғилдирак ювиш тизимлари/сув ювиш мосламалари ўрнатилди. 62 та объектда автомобил шиналари ювиш учун махсус ҳовузлар ўрнатилди.
24 та объектга ғилдирак ювиш тизимлари/сув ювиш мосламалари ўрнатилди. 62 та объектда автомобил шиналари ювиш учун махсус ҳовузлар ўрнатилди.
© Пресс-служба Комитета по экологии
Умумий узунлиги 496 км бўлган микроиқлим барқарорлигини таъминлаш бўйича ишлар амалга оширилди
Умумий узунлиги 496 км бўлган микроиқлим барқарорлигини таъминлаш бўйича ишлар амалга оширилди
© Пресс-служба Комитета по экологии
Қурилиш майдонларида рейдлар
Қурилиш майдонларида рейдлар
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кулранг уфқ: иш давом этмоқда
Кулранг уфқ: иш давом этмоқда
Чанг пайтида нима қилиб бўлмайди?
Кўчада югуриш, спорт билан шуғулланиш.
Одатий матоли ниқоб тақиш.
Узоқ вақт болалар билан ташқарида бўлиш.
"Ифлосланиш оддий ҳаётнинг бир қисмига айланганида, тоза ҳаво учун кураш тавсия эмас, балки заруратга айланади", – дейди Экология қўмитаси ҳузуридаги “Эко-медиа” маркази бўлим бошлиғи Азиза Узакбергенова.