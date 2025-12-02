https://sputniknews.uz/20251202/russia-strategik-gumanitar-hamkorlik-53883553.html
Россия Федерал Мажлиси қўмита раиси билан стратегик-гуманитар ҳамкорлик муҳокама қилинди
Россия Федерал Мажлиси қўмита раиси билан стратегик-гуманитар ҳамкорлик муҳокама қилинди
Олий Мажлис Сенати Раисининг биринчи ўринбосари Содиқ Сафоев Россия Кенгаши вакили Андрей Шевченко билан учрашди. Томонлар стратегик шериклик, минтақалараро ҳамкорлик ва гуманитар алоқаларни ривожлантиришни муҳокама қилди
ТОШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Ўзбекистон Олий Мажлиси Сенати раисининг биринчи ўринбосари Содиқ Сафоев Россия Федерал Мажлиси Федерация Кенгашининг федератив тузилма, минтақавий сиёсат, маҳаллий ўзини ўзи бошқариш ва Шимол ишлари қўмитаси раиси Андрей Шевченко билан учрашди.Суҳбат давомида Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги стратегик шериклик изчил мустаҳкамланиб бораётгани таъкидланди. Минтақалараро алоқаларнинг фаоллашуви икки томонлама муносабатларни амалий мазмун билан бойитаётгани қайд этилди.Учрашув якунида Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги стратегик шерикликни, шунингдек парламентлараро мулоқотни янада мустаҳкамлашга келишиб олинди.
ўзбекистон
Россия Федерал Мажлиси қўмита раиси билан стратегик-гуманитар ҳамкорлик муҳокама қилинди
Сафоев Шевченко билан учрашиб, стратегик шериклик, минтақалараро ҳамкорлик ва маданий-гуманитар алоқаларни ривожлантириш масалаларини муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 2 дек — Sputnik.
Ўзбекистон Олий Мажлиси Сенати раисининг биринчи ўринбосари Содиқ Сафоев Россия Федерал Мажлиси Федерация Кенгашининг федератив тузилма, минтақавий сиёсат, маҳаллий ўзини ўзи бошқариш ва Шимол ишлари қўмитаси раиси Андрей Шевченко билан учрашди
Суҳбат давомида Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги стратегик шериклик изчил мустаҳкамланиб бораётгани таъкидланди. Минтақалараро алоқаларнинг фаоллашуви икки томонлама муносабатларни амалий мазмун билан бойитаётгани қайд этилди.
Шунингдек, икки давлат ўртасида маданий-гуманитар ҳамкорлик тобора ривожланиб бораётгани, жумладан 2024 йилда Москвада ўтказилган “Ўзбекистон маданияти кунлари”, Иккинчи жаҳон урушидаги Ғалабанинг 80 йиллигига бағишланган тадбирлар ва туризм соҳасидаги ижобий динамика буни тасдиқлаши таъкидланди.
Учрашув якунида Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги стратегик шерикликни, шунингдек парламентлараро мулоқотни янада мустаҳкамлашга келишиб олинди.