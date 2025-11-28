https://sputniknews.uz/20251128/ozbekiston-rossiya-strategik-rivojlanish-53794369.html
Ҳужжатни Москвада агентликлар раҳбарлари Баҳодир Раҳматов ва Светлана Чупшева имзолашди. Таъкидланишича, режа ўзаро манфаатли алоқаларни давом эттириш ва кенгайтиришни назарда тутади.
ТОШКЕНТ, 28 ноя – Sputnik.Ўзбекистон Стратегик ривожланиш ва ислоҳотлар агентлиги ва Россия Стратегик ташаббуслар агентлиги ўртасида 2026 йилга мўлжалланган амалий чора-тадбирлар режаси имзоланди. Ҳужжатни Москвада агентликлар раҳбарлари Баҳодир Раҳматов ва Светлана Чупшева имзолашди. Таъкидланишича, режа ўзаро манфаатли алоқаларни давом эттириш ва кенгайтиришни назарда тутади.Жумладан, режа 7 та муҳим йўналишни қамраб олган:Қайд этитишича, мазкур лойиҳа ва дастурлар самарали тажрибаларни татбиқ этиб, иқтисодиёт тармоқларини ривожлантириш, атроф-муҳит ва ижтимоий соҳаларни яхшилашга хизмат қилади.
Ўзбекистон ва Россия Стратегик ривожланиш агентликлари ҳамкорлик режасини имзолади
Ўзбекистон Стратегик ривожланиш ва ислоҳотлар агентлиги ва Россия Стратегик ташаббуслар агентлиги ўртасида 2026 йилга мўлжалланган амалий чора-тадбирлар режаси имзоланди.
Ҳужжатни Москвада агентликлар раҳбарлари Баҳодир Раҳматов ва Светлана Чупшева имзолашди. Таъкидланишича, режа ўзаро манфаатли алоқаларни давом эттириш ва кенгайтиришни назарда тутади.
Жумладан, режа 7 та муҳим йўналишни қамраб олган:
тадбиркорликни ривожлантириш ва маҳаллий брендларни қўллаб-қувватлаш, “Бизникиларни бил” танловининг иккинчи босқичини ўтказиш;
кичик ва ўрта шаҳарларни ривожлантириш;
шаҳарлар бошқарувини рақамлаштириш;
технологик ҳамкорлик бўйича қўшма моделни шакллантириш;
экологик фаровонлик ва иқлим барқарорлигини таъминлаш;
дарахтзор ва кўкаламзорлар тизимини барпо этиш;
бизнеснинг ижтимоий капитали стандартини ишлаб чиқиш.
Қайд этитишича, мазкур лойиҳа ва дастурлар самарали тажрибаларни татбиқ этиб, иқтисодиёт тармоқларини ривожлантириш, атроф-муҳит ва ижтимоий соҳаларни яхшилашга хизмат қилади.