ЕОИИ ва Хитой товар транзитини соддалаштиришни муҳокама қилди

Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20251202/eaeu-china-tranzit-soddalashtirish-53890735.html
ЕИК ҳайъати ва Хитой дипломати божхона соҳасидаги ҳамкорликни чуқурлаштириш, рақамли божхона тизими ва маълумот алмашиш механизмларини йўлга қўйиш масалаларини муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссиясининг (ЕИК) Божхона ҳамкорлиги бўйича ҳайъати аъзоси Руслан Давидов ва Хитойнинг Россиядаги элчихонаси божхона маслаҳатчиси Чжоу Вэнь ўртасида учрашув бўлиб ўтди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.Суҳбат давомида божхона соҳасидаги ҳамкорликни янада чуқурлаштириш, рақамли божхона тизимини ривожлантириш, шунингдек, Евроосиё иқтисодий иттифоқи мамлакатлари ва Хитой ўртасида товарларнинг узлуксиз транзитини таъминлаш бўйича механизмлар муҳокама қилинди.Шунингдек, Иттифоқ давлатлари божхона хизматлари ва Хитой Бош божхона бошқармаси ўртасида маълумот алмашиш тўғрисида баённома тайёрлаш масаласи кўриб чиқилди.
19:12 02.12.2025
ТОШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссиясининг (ЕИК) Божхона ҳамкорлиги бўйича ҳайъати аъзоси Руслан Давидов ва Хитойнинг Россиядаги элчихонаси божхона маслаҳатчиси Чжоу Вэнь ўртасида учрашув бўлиб ўтди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.
Суҳбат давомида божхона соҳасидаги ҳамкорликни янада чуқурлаштириш, рақамли божхона тизимини ривожлантириш, шунингдек, Евроосиё иқтисодий иттифоқи мамлакатлари ва Хитой ўртасида товарларнинг узлуксиз транзитини таъминлаш бўйича механизмлар муҳокама қилинди.
Шунингдек, Иттифоқ давлатлари божхона хизматлари ва Хитой Бош божхона бошқармаси ўртасида маълумот алмашиш тўғрисида баённома тайёрлаш масаласи кўриб чиқилди.
"Ахборот алмашинуви божхона тартиб-таомилларини соддалаштириш ва тезлаштириш, товар айланмасини “оқартириш” учун зарур", — деди Руслан Давидов.
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

