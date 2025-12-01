Ўзбекистонда ядровий портлаш: газ конидаги катта ёнғин шундай ўчирилган

https://sputniknews.uz/20251201/uzbekistan-yadro-portlashi-53855815.html
1963 йилда Ўрта-булоқ газ конида юз берган ёнғин оддий усуллар билан ўчмаган ва 1034 кун давом этган. Совет мутахассислари 30 килотонна қудратли термоядро зарядини 1,5 км чуқурликда портлатиб, оловни 22–23 сонияда тўхтатган.
ТОШКЕНТ, 1 дек — Sputnik.
ТОШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. 1963 йил 1 декабрь куни Бухородан 90 км узоқликдаги Ўрта-булоқ газ конида йирик фалокат юз берди: ер остидаги газ ёниб, аланга баландлиги 120 метргача кўтарилган.
Оловни оддий усуллар билан ўчиришнинг иложи бўлмаган ва ёнғин 1034 кун давом этди. Ҳар куни тахминан 12 млн куб метр газ ёниб кетарди (таққослаш учун: 2025 йилнинг 10 ойида Ўзбекистон 35,5 млрд куб метр газ ишлаб чиқарган).
Олов манбасига 250 метрдан яқинлашишнинг имкони йўқ эди. Артиллериядан фойдаланиш бўйича бир неча уринишлар ҳам натижа бермади. Шундан сўнг Совет ҳукумати йиғилишда ёнғинни ядровий заряд ёрдамида ўчиришга қарор қилди. Заряднинг асосий хусусияти — “тоза” термоядро портлаш бўлиши, яъни бўлиниш маҳсулотларининг минимал, энергиянинг эса асосан термоядро синтези ҳисобига бўлиши керак эди. Портлаш санаси КПСС Марказий Қўмитаси Сиёсий бюроси томонидан, шахсан Л.И. Брежнев раҳбарлигида тасдиқланган.
1966 йил 30 сентябрда 1,5 км чуқурликда 30 килотонна қувватга эга термоядро заряди портлатилди (таққослаш учун: Хиросимадаги бомба 15 килотонна бўлган). Портлашдан кейин тоғ жинслари силжиб, газ чиқиш йўлини тўлиқ ёпди ва 22–23 сония ичида олов ўчди.
Орадан кўп ўтмай шунга ўхшаш ёнғин Қашқадарё вилоятидаги Памуқ газ конида ҳам содир бўлди. У ердаги ёнғин ҳам худди шу усул — ядровий портлаш ёрдамида бартараф этилган.