Муз устида рақс: Тошкентда фигурали учиш мусобақалари қандай ўтди?
Муз устида рақс: Тошкентда фигурали учиш мусобақалари қандай ўтди?
Тошкентда фигурали учиш бўйича Ўзбекистон кубоги ва Global Skating Academy клублараро мусобақалари бўлиб ўтди. 9 мамлакатдан 236 спортчи қатнашди.
ТОШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Тошкентда фигурали учиш бўйича Ўзбекистон Республикаси кубоги ва Global Skating Academy лойиҳаси доирасида клублараро мусобақалар бўлиб ўтди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.Клублараро мусобақалар 9 мамлакатдан 236 нафар спортчини бирлаштирди: Россия, Қозоғистон, Миср, Қувайт ва бошқалар. Фигурали учиш бўйича Ўзбекистон кубоги эса 39 иштирокчини тўплади.Фигурали учувчилар учун мусобақа ўзини кашф қилиш ва янги тажрибалар орттириш майдонига айланди.Ушбу турнир спортчилар учун катта масъулият ҳам юклайди.Турнир спортчиларда ҳам, томошабинларда ҳам катта таассурот қолдирди.
Муз устида рақс: Тошкентда фигурали учиш мусобақалари қандай ўтди?

Тошкентда фигурали учиш бўйича Ўзбекистон кубоги ҳамда клублараро мусобақалар бўлиб ўтди. Унда 9 мамлакатдан 236 спортчи иштирок этди
ТОШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Тошкентда фигурали учиш бўйича Ўзбекистон Республикаси кубоги ва Global Skating Academy лойиҳаси доирасида клублараро мусобақалар бўлиб ўтди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.
Клублараро мусобақалар 9 мамлакатдан 236 нафар спортчини бирлаштирди: Россия, Қозоғистон, Миср, Қувайт ва бошқалар. Фигурали учиш бўйича Ўзбекистон кубоги эса 39 иштирокчини тўплади.
Фигурали учувчилар учун мусобақа ўзини кашф қилиш ва янги тажрибалар орттириш майдонига айланди.
“Мусобақанинг ҳар бир иштирокчиси шахсий рекордини янгилаш ва ғалаба қозонишга интилади. Ушбу мусобақа конькида учувчилар учун янги кашфиёт майдонига айланди. Иштирокчилар яна бир бор халқаро чемпионатларда ўзларини синаб кўришади”, — дейди фигурали учиш бўйича Ўзбекистон терма жамоаси катта мураббийи Андрей Дриганов.
Ушбу турнир спортчилар учун катта масъулият ҳам юклайди.
“Бугунги мусобақада иштирок этиш биз учун катта аҳамиятга эга. Бу мусобақалар бизга ўз устимизда ишлаш, янги мақсадларга эришиш ва бошқалар билан тажриба алмашишга ёрдам беради”, — дейди ўзбекистонлик фигурали учувчи Севинч Раҳимова.
Турнир спортчиларда ҳам, томошабинларда ҳам катта таассурот қолдирди.
