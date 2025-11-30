https://sputniknews.uz/20251130/ozbekneftgaz-obligatsiya-yil-bitim-53836648.html
“Ўзбекнефтгаз”нинг 850 млн долларлик облигация чиқариши “Йил битими” деб топилди
“Ўзбекнефтгаз”нинг 850 млн долларлик облигация чиқариши “Йил битими” деб топилди
Sputnik Ўзбекистон
“Ўзбекнефтгаз” АЖ Лондон фонд биржасида 850 млн долларлик облигацияларининг жойлаштирилиши учун Global Banking & Markets томонидан “Йил битими” мукофоти билан тақдирланди.
2025-11-30T16:22+0500
2025-11-30T16:22+0500
2025-11-30T16:21+0500
ўзбекистон
нефть
газ
лондон
биржа
европа иттифоқи
ҳамкорлик
облигациялар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1b/37277547_0:313:2450:1691_1920x0_80_0_0_c1f92ebd693e159064b3a1c864d684aa.jpg
ТОШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Global Banking & Markets” халқаро ташкилоти ўтказган йиллик конференцияда “Ўзбекнефтгаз” АЖнинг Лондон фонд биржасида 850 миллион долларлик облигациялари жойлаштирилиши “Йил битими” махсус мукофоти билан тақдирланди.Тадбир чоғида “Standard Chartered”, “J.P. Morgan”, “Citibank” ва “Deutsche Bank AG” каби йирик банк ва молия институциялари “Ўзбекнефтгаз” АЖ фаолияти, унинг ривожланиш истиқболлари, давлат томонидан кўрсатилаётган қўллаб-қувватлаш ҳамда трансформация жараёнларига юқори қизиқиш билдирдилар. Улар ўзаро манфаатли ҳамкорликни янада кенгайтириш истаги борлигини ҳам қайд этди.
https://sputniknews.uz/20251124/uzbekistan-komir-gaz-neft-53712357.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1b/37277547_119:189:2359:1869_1920x0_80_0_0_791f755f3829e2cfa18680d37e3c6b40.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекнефтгаз, лондон фонд биржаси, 850 млн доллар облигация, gbm awards, global banking & markets, central asia & türkiye 2025, европа иттифоқи, яқин шарқ, глобал инвесторлар, ўзбекистон экономикаси, молия бозори, трансформация, j.p. morgan, standard chartered, citibank, deutsche bank ag
ўзбекнефтгаз, лондон фонд биржаси, 850 млн доллар облигация, gbm awards, global banking & markets, central asia & türkiye 2025, европа иттифоқи, яқин шарқ, глобал инвесторлар, ўзбекистон экономикаси, молия бозори, трансформация, j.p. morgan, standard chartered, citibank, deutsche bank ag
“Ўзбекнефтгаз”нинг 850 млн долларлик облигация чиқариши “Йил битими” деб топилди
Таъкидланишича, “Ўзбекнефтгаз” АЖ облигацияларининг жойлаштирилиши халқаро молия бозорларида Европа Иттифоқи ва Яқин Шарқдан 100 дан ортиқ йирик глобал инвесторлар эътиборини тортди
ТОШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik.
Global Banking & Markets” халқаро ташкилоти ўтказган йиллик конференцияда “Ўзбекнефтгаз” АЖнинг Лондон фонд биржасида 850 миллион долларлик облигациялари жойлаштирилиши “Йил битими” махсус мукофоти билан тақдирланди
.
Компания мазкур эътирофга “GBM Awards: Central & Eastern Europe” ҳамда “Central Asia & Türkiye 2025” мукофотлари топшириш маросимида сазовор бўлди.
Тадбир чоғида “Standard Chartered”, “J.P. Morgan”, “Citibank” ва “Deutsche Bank AG” каби йирик банк ва молия институциялари “Ўзбекнефтгаз” АЖ фаолияти, унинг ривожланиш истиқболлари, давлат томонидан кўрсатилаётган қўллаб-қувватлаш ҳамда трансформация жараёнларига юқори қизиқиш билдирдилар. Улар ўзаро манфаатли ҳамкорликни янада кенгайтириш истаги борлигини ҳам қайд этди.