Ўзбекистонда 10 ойда кўмир, газ ва нефть ишлаб чиқариш ҳажмлари — инфографика
2025 йил январь–октябрь ойларида Ўзбекистонда 6,6 млн тонна кўмир, 35,5 млрд м³ табиий газ, 930,9 минг тонна газ конденсати ва 547,3 минг тонна нефть ишлаб чиқарилгани маълум қилинди.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил январь-октябрь ойларида Ўзбекистонда 6,5 миллион тонна кўмир, 35,5 миллиард метр куб табиий газ, 930,9 минг тонна газ конденсати ва 547,3 минг тонна нефть ишлаб чиқарилган.2024 йилнинг шу даврида эса 6,3 миллион тонна кўмир, 37,3 миллиард метр куб табиий газ, 1 015 минг тонна газ конденсати ва 602 минг тонна нефть ишлаб чиқарилган.Батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил январь-октябрь ойларида Ўзбекистонда 6,5 миллион тонна кўмир, 35,5 миллиард метр куб табиий газ, 930,9 минг тонна газ конденсати ва 547,3 минг тонна нефть ишлаб чиқарилган.
2024 йилнинг шу даврида эса 6,3 миллион тонна кўмир, 37,3 миллиард метр куб табиий газ, 1 015 минг тонна газ конденсати ва 602 минг тонна нефть ишлаб чиқарилган.
Батафсил — Sputnik Ўзбекистон
инфографикасида.