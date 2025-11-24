Ўзбекистон
Ўзбекистонда 10 ойда кўмир, газ ва нефть ишлаб чиқариш ҳажмлари — инфографика
Ўзбекистонда 10 ойда кўмир, газ ва нефть ишлаб чиқариш ҳажмлари — инфографика
2025 йил январь–октябрь ойларида Ўзбекистонда 6,6 млн тонна кўмир, 35,5 млрд м³ табиий газ, 930,9 минг тонна газ конденсати ва 547,3 минг тонна нефть ишлаб чиқарилгани маълум қилинди.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил январь-октябрь ойларида Ўзбекистонда 6,5 миллион тонна кўмир, 35,5 миллиард метр куб табиий газ, 930,9 минг тонна газ конденсати ва 547,3 минг тонна нефть ишлаб чиқарилган.2024 йилнинг шу даврида эса 6,3 миллион тонна кўмир, 37,3 миллиард метр куб табиий газ, 1 015 минг тонна газ конденсати ва 602 минг тонна нефть ишлаб чиқарилган.Батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
ўзбекистон, миллий статистика қўмитаси, энергетика, кўмир ишлаб чиқариш, табиий газ, газ конденсати, нефть, 2025 йил, иқтисодий кўрсаткичлар, инфографика.
ўзбекистон, миллий статистика қўмитаси, энергетика, кўмир ишлаб чиқариш, табиий газ, газ конденсати, нефть, 2025 йил, иқтисодий кўрсаткичлар, инфографика.

Ўзбекистонда 10 ойда кўмир, газ ва нефть ишлаб чиқариш ҳажмлари — инфографика

20:02 24.11.2025
Oбуна бўлиш
2025 йил 10 ойида Ўзбекистонда кўмир, газ ва нефть ишлаб чиқарилиши бўйича янгиланган кўрсаткичларни эълон қилинди.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил январь-октябрь ойларида Ўзбекистонда 6,5 миллион тонна кўмир, 35,5 миллиард метр куб табиий газ, 930,9 минг тонна газ конденсати ва 547,3 минг тонна нефть ишлаб чиқарилган.
2024 йилнинг шу даврида эса 6,3 миллион тонна кўмир, 37,3 миллиард метр куб табиий газ, 1 015 минг тонна газ конденсати ва 602 минг тонна нефть ишлаб чиқарилган.
Батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
