Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251130/kazakhstan-tiv-ukraine-norozilik-53831517.html
Қозоғистон ТИВ КҚКга навбатдаги ҳужум юзасидан Украинага қатъий норозилик билдирди
Қозоғистон ТИВ КҚКга навбатдаги ҳужум юзасидан Украинага қатъий норозилик билдирди
Sputnik Ўзбекистон
Қозоғистон ТИВ Новороссийскда КТК инфратузилмасига қилинган навбатдаги ҳужумдан норозилик билдирди. Баёнотда Украинадан бундай ҳолатларни тўхтатиш кутилмоқда.
2025-11-30T11:10+0500
2025-11-30T11:13+0500
нефть
дрон
экспорт
экстремизм
ҳужум
хавфсизлик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/06/25942336_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e16c1662025dffa11916a7d6647512d8.jpg
ТОШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Қозоғистон Ташқи ишлар вазирлиги Новороссийск денгиз порти акваториясида Каспий қувурлари консорциумининг муҳим инфратузилмасига қилинган навбатдаги мақсадли ҳужум муносабати билан норозилик билдирди. Бу ҳақда Қозоғистон ТИВ матбуот хизмати хабар берди.Таъкидланишича, Каспий қувурлари консорциуми жаҳон энергетика тизими барқарорлигини таъминлашда муҳим ўрин тутади.Консорциум матбуот хизматига кўра, шанбага ўтар кечаси Украина Қуролли кучлари Новороссийск яқинидаги денгиз терминалига экипажсиз катерлар орқали террористик ҳужум амалга оширган.Аввалги марта Украина дронлари 25 ноябрь, сешанба куни КҚКга ҳужум қилган эди. Сентябрь ойи охирида Украина Қуролли кучлари Новороссийск марказидаги консорциум офисига зарба берган. Февраль ўртасида эса Краснодар ўлкасининг Кавказ ҳудудидаги КТКнинг энг йирик "Кропоткинская" нефть ҳайдаш станциясига еттита учувчисиз аппарат ёрдамчи ҳужум қилган.КҚК қувур тизими Қозоғистон нефть экспортининг 80 фоиздан ортиғини ташкил этади. Узунлиги қарийб 1,5 минг километр бўлган магистраль Ғарбий Қозоғистон конларини Қора денгиз қирғоқлари билан боғлаб, маҳсулот консорциумнинг денгиз терминали орқали танкерларга юкланади.
https://sputniknews.uz/20251016/rossiya-ukraina-52748668.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/06/25942336_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9f0a9205478ccc841bdbd4ad93dda8ba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
қозоғистон, тив, ктк, каспий қувурлари консорциуми, новороссийск ҳужуми, украина, дрон, катер, нефть экспорти, қора денгиз, энергия хавфсизлиги, инфратузилмага ҳужум
қозоғистон, тив, ктк, каспий қувурлари консорциуми, новороссийск ҳужуми, украина, дрон, катер, нефть экспорти, қора денгиз, энергия хавфсизлиги, инфратузилмага ҳужум

Қозоғистон ТИВ КҚКга навбатдаги ҳужум юзасидан Украинага қатъий норозилик билдирди

11:10 30.11.2025 (янгиланди: 11:13 30.11.2025)
© Sputnik / Виталий ТимкивНефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума (КТК-Р) в Краснодарском крае.
Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума (КТК-Р) в Краснодарском крае. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.11.2025
© Sputnik / Виталий Тимкив
Oбуна бўлиш
Қозоғистон ТИВ ҳужумни халқаро ҳуқуқнинг бузилиши деб баҳолади, Каспий қувурлари консорциуми эса бу зарбани “мақсадли террористик ҳужум” сифатида эълон қилди.
ТОШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Қозоғистон Ташқи ишлар вазирлиги Новороссийск денгиз порти акваториясида Каспий қувурлари консорциумининг муҳим инфратузилмасига қилинган навбатдаги мақсадли ҳужум муносабати билан норозилик билдирди. Бу ҳақда Қозоғистон ТИВ матбуот хизмати хабар берди.
"Содир бўлган воқеа фаолият юритиши халқаро ҳуқуқ нормалари билан кафолатланган фақат фуқаролик объектига қарши учинчи тажовуз ҳисобланади. Қозоғистон глобал энергетика бозорининг масъулиятли иштирокчиси сифатида энергия таъминотининг барқарорлиги ва узлуксизлигини сақлаш тарафдори бўлиб келмоқда", — дейилади Қозоғистон ТИВ баёнотида.
Таъкидланишича, Каспий қувурлари консорциуми жаҳон энергетика тизими барқарорлигини таъминлашда муҳим ўрин тутади.
"Биз содир бўлган воқеани Қозоғистон ва Украина ўртасидаги икки томонлама муносабатларга путур етказувчи хатти-ҳаракат деб биламиз ва Украина томонидан келажакда бундай ҳодисаларга йўл қўймаслик учун самарали чоралар кўрилишини кутамиз", — дейилган баёнотда.
Консорциум матбуот хизматига кўра, шанбага ўтар кечаси Украина Қуролли кучлари Новороссийск яқинидаги денгиз терминалига экипажсиз катерлар орқали террористик ҳужум амалга оширган.
Аввалги марта Украина дронлари 25 ноябрь, сешанба куни КҚКга ҳужум қилган эди. Сентябрь ойи охирида Украина Қуролли кучлари Новороссийск марказидаги консорциум офисига зарба берган. Февраль ўртасида эса Краснодар ўлкасининг Кавказ ҳудудидаги КТКнинг энг йирик "Кропоткинская" нефть ҳайдаш станциясига еттита учувчисиз аппарат ёрдамчи ҳужум қилган.
КҚК қувур тизими Қозоғистон нефть экспортининг 80 фоиздан ортиғини ташкил этади. Узунлиги қарийб 1,5 минг километр бўлган магистраль Ғарбий Қозоғистон конларини Қора денгиз қирғоқлари билан боғлаб, маҳсулот консорциумнинг денгиз терминали орқали танкерларга юкланади.
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.10.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия Украинанинг ҳужумларига “Кинжал” билан жавоб қайтарди
16 Октябр, 15:25
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0