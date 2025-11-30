https://sputniknews.uz/20251130/kazakhstan-tiv-ukraine-norozilik-53831517.html
Қозоғистон ТИВ КҚКга навбатдаги ҳужум юзасидан Украинага қатъий норозилик билдирди
Қозоғистон ТИВ Новороссийскда КТК инфратузилмасига қилинган навбатдаги ҳужумдан норозилик билдирди. Баёнотда Украинадан бундай ҳолатларни тўхтатиш кутилмоқда.
2025-11-30T11:10+0500
2025-11-30T11:10+0500
2025-11-30T11:13+0500
нефть
дрон
экспорт
экстремизм
ҳужум
хавфсизлик
ТОШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Қозоғистон Ташқи ишлар вазирлиги Новороссийск денгиз порти акваториясида Каспий қувурлари консорциумининг муҳим инфратузилмасига қилинган навбатдаги мақсадли ҳужум муносабати билан норозилик билдирди. Бу ҳақда Қозоғистон ТИВ матбуот хизмати хабар берди.Таъкидланишича, Каспий қувурлари консорциуми жаҳон энергетика тизими барқарорлигини таъминлашда муҳим ўрин тутади.Консорциум матбуот хизматига кўра, шанбага ўтар кечаси Украина Қуролли кучлари Новороссийск яқинидаги денгиз терминалига экипажсиз катерлар орқали террористик ҳужум амалга оширган.Аввалги марта Украина дронлари 25 ноябрь, сешанба куни КҚКга ҳужум қилган эди. Сентябрь ойи охирида Украина Қуролли кучлари Новороссийск марказидаги консорциум офисига зарба берган. Февраль ўртасида эса Краснодар ўлкасининг Кавказ ҳудудидаги КТКнинг энг йирик "Кропоткинская" нефть ҳайдаш станциясига еттита учувчисиз аппарат ёрдамчи ҳужум қилган.КҚК қувур тизими Қозоғистон нефть экспортининг 80 фоиздан ортиғини ташкил этади. Узунлиги қарийб 1,5 минг километр бўлган магистраль Ғарбий Қозоғистон конларини Қора денгиз қирғоқлари билан боғлаб, маҳсулот консорциумнинг денгиз терминали орқали танкерларга юкланади.
2025
қозоғистон, тив, ктк, каспий қувурлари консорциуми, новороссийск ҳужуми, украина, дрон, катер, нефть экспорти, қора денгиз, энергия хавфсизлиги, инфратузилмага ҳужум
Қозоғистон ТИВ КҚКга навбатдаги ҳужум юзасидан Украинага қатъий норозилик билдирди
11:10 30.11.2025 (янгиланди: 11:13 30.11.2025)
Қозоғистон ТИВ ҳужумни халқаро ҳуқуқнинг бузилиши деб баҳолади, Каспий қувурлари консорциуми эса бу зарбани “мақсадли террористик ҳужум” сифатида эълон қилди.
ТОШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik.
Қозоғистон Ташқи ишлар вазирлиги Новороссийск денгиз порти акваториясида Каспий қувурлари консорциумининг муҳим инфратузилмасига қилинган навбатдаги мақсадли ҳужум муносабати билан норозилик билдирди. Бу ҳақда Қозоғистон ТИВ матбуот хизмати хабар берди
"Содир бўлган воқеа фаолият юритиши халқаро ҳуқуқ нормалари билан кафолатланган фақат фуқаролик объектига қарши учинчи тажовуз ҳисобланади. Қозоғистон глобал энергетика бозорининг масъулиятли иштирокчиси сифатида энергия таъминотининг барқарорлиги ва узлуксизлигини сақлаш тарафдори бўлиб келмоқда", — дейилади Қозоғистон ТИВ баёнотида.
Таъкидланишича, Каспий қувурлари консорциуми жаҳон энергетика тизими барқарорлигини таъминлашда муҳим ўрин тутади.
"Биз содир бўлган воқеани Қозоғистон ва Украина ўртасидаги икки томонлама муносабатларга путур етказувчи хатти-ҳаракат деб биламиз ва Украина томонидан келажакда бундай ҳодисаларга йўл қўймаслик учун самарали чоралар кўрилишини кутамиз", — дейилган баёнотда.
Консорциум матбуот хизматига кўра, шанбага ўтар кечаси Украина Қуролли кучлари Новороссийск яқинидаги денгиз терминалига экипажсиз катерлар орқали террористик ҳужум амалга оширган.
Аввалги марта Украина дронлари 25 ноябрь, сешанба куни КҚКга ҳужум қилган эди. Сентябрь ойи охирида Украина Қуролли кучлари Новороссийск марказидаги консорциум офисига зарба берган. Февраль ўртасида эса Краснодар ўлкасининг Кавказ ҳудудидаги КТКнинг энг йирик "Кропоткинская" нефть ҳайдаш станциясига еттита учувчисиз аппарат ёрдамчи ҳужум қилган.
КҚК қувур тизими Қозоғистон нефть экспортининг 80 фоиздан ортиғини ташкил этади. Узунлиги қарийб 1,5 минг километр бўлган магистраль Ғарбий Қозоғистон конларини Қора денгиз қирғоқлари билан боғлаб, маҳсулот консорциумнинг денгиз терминали орқали танкерларга юкланади.