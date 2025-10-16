https://sputniknews.uz/20251016/rossiya-ukraina-52748668.html
Россия Украинанинг ҳужумларига “Кинжал” билан жавоб қайтарди
Россия Қуролли кучлари Украинанинг ҳарбий саноат мажмуаси корхоналари ишини таъминлайдиган газ энергетика инфратузилмаларига кенг кўламли зарба берди. Россия Мудофаа вазирлигининг маълум қилишича, ҳужум Киевнинг Россия ҳудудидаги фуқаролик объектларига берган террорчилик зарбаларига жавоб бўлган.
Зарба Киевнинг Россия ҳудудидаги фуқаролик объектларига берган террорчилик ҳужумларига жавоб бўлган.
ТОШКЕНТ, 16 окт – Sputnik. Россия Қуролли кучлари Украинанинг ҳарбий саноат мажмуаси корхоналари ишини таъминлайдиган газ энергетика инфратузилмаларига кенг кўламли зарба берди.
Россия Мудофаа вазирлигининг маълум қилишича
, ҳужум Киевнинг Россия ҳудудидаги фуқаролик объектларига берган террорчилик зарбаларига жавоб бўлган.
Вазирликнинг аниқлик киритишича, зарба кечаси юқори аниқликдаги қуроллар, жумладан, “Кинжал” гипертовушли ракеталар ва дронлар ёрдамида берилган.
Қайд этилишича, барча нишонлар йўқ қилинган, олдинга қўйилган вазифалар бажарилган.