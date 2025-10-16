Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20251016/rossiya-ukraina-52748668.html
Россия Украинанинг ҳужумларига "Кинжал" билан жавоб қайтарди
Россия Украинанинг ҳужумларига “Кинжал” билан жавоб қайтарди
Россия Қуролли кучлари Украинанинг ҳарбий саноат мажмуаси корхоналари ишини таъминлайдиган газ энергетика инфратузилмаларига кенг кўламли зарба берди. Россия Мудофаа вазирлигининг маълум қилишича, ҳужум Киевнинг Россия ҳудудидаги фуқаролик объектларига берган террорчилик зарбаларига жавоб бўлган.
2025-10-16T15:25+0500
2025-10-16T15:25+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
россия
украина
россия мудофаа вазирлиги
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/16/23479879_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3de72ca4ae857eeb00283f6a6fdb3b4f.jpg
ТОШКЕНТ, 16 окт – Sputnik. Россия Қуролли кучлари Украинанинг ҳарбий саноат мажмуаси корхоналари ишини таъминлайдиган газ энергетика инфратузилмаларига кенг кўламли зарба берди.Россия Мудофаа вазирлигининг маълум қилишича, ҳужум Киевнинг Россия ҳудудидаги фуқаролик объектларига берган террорчилик зарбаларига жавоб бўлган.Вазирликнинг аниқлик киритишича, зарба кечаси юқори аниқликдаги қуроллар, жумладан, “Кинжал” гипертовушли ракеталар ва дронлар ёрдамида берилган.Қайд этилишича, барча нишонлар йўқ қилинган, олдинга қўйилган вазифалар бажарилган.
https://sputniknews.uz/20251014/rossiya-dxrd-52683724.html
украина
Янгиликлар
uz_UZ
Россия Украинанинг ҳужумларига “Кинжал” билан жавоб қайтарди

15:25 16.10.2025
© Sputnik / Илья ПиталевМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.10.2025
© Sputnik / Илья Питалев
Зарба Киевнинг Россия ҳудудидаги фуқаролик объектларига берган террорчилик ҳужумларига жавоб бўлган.
ТОШКЕНТ, 16 окт – Sputnik. Россия Қуролли кучлари Украинанинг ҳарбий саноат мажмуаси корхоналари ишини таъминлайдиган газ энергетика инфратузилмаларига кенг кўламли зарба берди.
Россия Мудофаа вазирлигининг маълум қилишича, ҳужум Киевнинг Россия ҳудудидаги фуқаролик объектларига берган террорчилик зарбаларига жавоб бўлган.
Вазирликнинг аниқлик киритишича, зарба кечаси юқори аниқликдаги қуроллар, жумладан, “Кинжал” гипертовушли ракеталар ва дронлар ёрдамида берилган.
Қайд этилишича, барча нишонлар йўқ қилинган, олдинга қўйилган вазифалар бажарилган.
