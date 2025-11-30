Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20251130/eaeu-kuba-muzokaralar-53841648.html
ЕОИИ–Куба музокаралари: саноат ва туризмдаги лойиҳалар муҳокама қилинди
ЕОИИ–Куба музокаралари: саноат ва туризмдаги лойиҳалар муҳокама қилинди
Sputnik Ўзбекистон
Гаванада ЕИК ва Куба Ҳукуматining Қўшма комиссияси йиғилиши ўтди. Томонлар саноат, агросаноат, туризм, фитосанитария ва логистика соҳаларидаги ҳамкорликни муҳокама қилди.
2025-11-30T18:44+0500
2025-11-30T18:44+0500
ўзбекистон ва еоии
еик
ҳамкорлик
лотин америкаси мамлакатлари
савдо
иқтисод
россия
беларусь
озиқ-овқат
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/1e/53841478_0:38:1281:758_1920x0_80_0_0_992fcd64744641db1445399e21b89162.jpg
ТОШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. FIHAV-2025 — 41-Гавана халқаро савдо-саноат кўргазма-ярмаркаси доирасида Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) ва Куба Ҳукумати Қўшма комиссиясининг тўртинчи йиғилиши бўлиб ўтди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.Йиғилишда Куба Ташқи савдо ва хорижий инвестициялар вазири О. Перес-Олива Фрага озиқ-овқат саноати, биотехнологиялар, туризм ва қатор бошқа йўналишларда аниқ лойиҳаларни амалга ошириш орқали амалий ҳамкорликни фаоллаштиришга чақирди.Россия элчиси В. В. Коронелли йиғилиш Кубанинг ЕИК билан муносабатлари изчил ривожланаётганини таъкидлади.Беларусь элчиси В. П. Борчук мамлакатнинг ЕОИИ органларидаги раислиги учун устувор йўналишларни қуйидагича белгилади:Йиғилишда саноат, агросаноат мажмуаси, транспорт, инфратузилма ва туризм соҳаларидаги ҳамкорлик, санитария, фитосанитария ва ветеринария чораларини қўллаш, истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш масалалари муҳокама қилинди. Шунингдек, ЕОИИнинг Лотин Америкаси ва Кариб ҳавзаси давлатлари билан савдо-иқтисодий алоқаларини кенгайтириш мақсадида Кубада логистика марказини ривожлантириш истиқболлари кўриб чиқилди.Тадбир якунида ЕИК ва Куба Ҳукумати Қўшма комиссиясининг тўртинчи йиғилиши баённомаси имзоланди.
https://sputniknews.uz/20251129/eoii-hindiston-erkin-savdo-hududi-53819061.html
лотин америкаси мамлакатлари
беларусь
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/1e/53841478_110:0:1170:795_1920x0_80_0_0_18280782555cdfc743771df9d7c02308.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еик, евроосиё иқтисодий комиссияси, еоии, куба, гавана, fihav-2025, қўшма комиссия, перес-олива фрага, россия элчиси коронелли, беларусь раислиги, лотин америкаси, кариб ҳавзаси, савдо-иқтисодий ҳамкорлик, логистика маркази, агросаноат, саноат кооперацияси, биотехнологиялар
еик, евроосиё иқтисодий комиссияси, еоии, куба, гавана, fihav-2025, қўшма комиссия, перес-олива фрага, россия элчиси коронелли, беларусь раислиги, лотин америкаси, кариб ҳавзаси, савдо-иқтисодий ҳамкорлик, логистика маркази, агросаноат, саноат кооперацияси, биотехнологиялар

ЕОИИ–Куба музокаралари: саноат ва туризмдаги лойиҳалар муҳокама қилинди

18:44 30.11.2025
© Пресс-служба ЕИКСостоялось заседание Совместной комиссии ЕИК и Правительства Кубы
Состоялось заседание Совместной комиссии ЕИК и Правительства Кубы - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.11.2025
© Пресс-служба ЕИК
Oбуна бўлиш
Гаванада ЕИК ва ЕОИИда кузатувчи мақомидаги Куба Ҳукуматининг Қўшма комиссияси йиғилиши бўлиб ўтди. Томонлар саноат, агросаноат, туризм ва логистикадаги ҳамкорлик масалаларини муҳокама қилди
ТОШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. FIHAV-2025 — 41-Гавана халқаро савдо-саноат кўргазма-ярмаркаси доирасида Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) ва Куба Ҳукумати Қўшма комиссиясининг тўртинчи йиғилиши бўлиб ўтди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.
Йиғилишда Куба Ташқи савдо ва хорижий инвестициялар вазири О. Перес-Олива Фрага озиқ-овқат саноати, биотехнологиялар, туризм ва қатор бошқа йўналишларда аниқ лойиҳаларни амалга ошириш орқали амалий ҳамкорликни фаоллаштиришга чақирди.
Россия элчиси В. В. Коронелли йиғилиш Кубанинг ЕИК билан муносабатлари изчил ривожланаётганини таъкидлади.
“Ўзаро ҳамкорликнинг ушбу формати, шубҳасиз, муҳим ва талабгирдир. Россия ЕОИИ доирасидаги барча шериклар билан кўп қиррали ҳамкорликни юқори баҳолайди ва турли форматларда қўшма ишларни фаоллаштиришдан манфаатдор”, — деди элчи.
Беларусь элчиси В. П. Борчук мамлакатнинг ЕОИИ органларидаги раислиги учун устувор йўналишларни қуйидагича белгилади:
инновацион ҳамкорлик;
иқтисодий интеграцияни чуқурлаштириш;
озиқ-овқат хавфсизлигини ошириш;
рақамлаштиришни давом эттириш;
импорт ўрнини босувчи саноат кооперацияси ва гуманитар ҳамкорлик.
Йиғилишда саноат, агросаноат мажмуаси, транспорт, инфратузилма ва туризм соҳаларидаги ҳамкорлик, санитария, фитосанитария ва ветеринария чораларини қўллаш, истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш масалалари муҳокама қилинди. Шунингдек, ЕОИИнинг Лотин Америкаси ва Кариб ҳавзаси давлатлари билан савдо-иқтисодий алоқаларини кенгайтириш мақсадида Кубада логистика марказини ривожлантириш истиқболлари кўриб чиқилди.
Тадбир якунида ЕИК ва Куба Ҳукумати Қўшма комиссиясининг тўртинчи йиғилиши баённомаси имзоланди.
ЕАЭС и Индия начали переговоры по соглашению о зоне свободной торговли - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.11.2025
Ўзбекистон ва ЕОИИ
ЕОИИ ва Ҳиндистон эркин савдо ҳудудини яратиш тўғрисида музокараларни бошлади
Кеча, 16:01
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0