https://sputniknews.uz/20251130/eaeu-kuba-muzokaralar-53841648.html
ЕОИИ–Куба музокаралари: саноат ва туризмдаги лойиҳалар муҳокама қилинди
ЕОИИ–Куба музокаралари: саноат ва туризмдаги лойиҳалар муҳокама қилинди
Sputnik Ўзбекистон
Гаванада ЕИК ва Куба Ҳукуматining Қўшма комиссияси йиғилиши ўтди. Томонлар саноат, агросаноат, туризм, фитосанитария ва логистика соҳаларидаги ҳамкорликни муҳокама қилди.
2025-11-30T18:44+0500
2025-11-30T18:44+0500
2025-11-30T18:44+0500
ўзбекистон ва еоии
еик
ҳамкорлик
лотин америкаси мамлакатлари
савдо
иқтисод
россия
беларусь
озиқ-овқат
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/1e/53841478_0:38:1281:758_1920x0_80_0_0_992fcd64744641db1445399e21b89162.jpg
ТОШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. FIHAV-2025 — 41-Гавана халқаро савдо-саноат кўргазма-ярмаркаси доирасида Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) ва Куба Ҳукумати Қўшма комиссиясининг тўртинчи йиғилиши бўлиб ўтди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.Йиғилишда Куба Ташқи савдо ва хорижий инвестициялар вазири О. Перес-Олива Фрага озиқ-овқат саноати, биотехнологиялар, туризм ва қатор бошқа йўналишларда аниқ лойиҳаларни амалга ошириш орқали амалий ҳамкорликни фаоллаштиришга чақирди.Россия элчиси В. В. Коронелли йиғилиш Кубанинг ЕИК билан муносабатлари изчил ривожланаётганини таъкидлади.Беларусь элчиси В. П. Борчук мамлакатнинг ЕОИИ органларидаги раислиги учун устувор йўналишларни қуйидагича белгилади:Йиғилишда саноат, агросаноат мажмуаси, транспорт, инфратузилма ва туризм соҳаларидаги ҳамкорлик, санитария, фитосанитария ва ветеринария чораларини қўллаш, истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш масалалари муҳокама қилинди. Шунингдек, ЕОИИнинг Лотин Америкаси ва Кариб ҳавзаси давлатлари билан савдо-иқтисодий алоқаларини кенгайтириш мақсадида Кубада логистика марказини ривожлантириш истиқболлари кўриб чиқилди.Тадбир якунида ЕИК ва Куба Ҳукумати Қўшма комиссиясининг тўртинчи йиғилиши баённомаси имзоланди.
https://sputniknews.uz/20251129/eoii-hindiston-erkin-savdo-hududi-53819061.html
лотин америкаси мамлакатлари
беларусь
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/1e/53841478_110:0:1170:795_1920x0_80_0_0_18280782555cdfc743771df9d7c02308.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еик, евроосиё иқтисодий комиссияси, еоии, куба, гавана, fihav-2025, қўшма комиссия, перес-олива фрага, россия элчиси коронелли, беларусь раислиги, лотин америкаси, кариб ҳавзаси, савдо-иқтисодий ҳамкорлик, логистика маркази, агросаноат, саноат кооперацияси, биотехнологиялар
еик, евроосиё иқтисодий комиссияси, еоии, куба, гавана, fihav-2025, қўшма комиссия, перес-олива фрага, россия элчиси коронелли, беларусь раислиги, лотин америкаси, кариб ҳавзаси, савдо-иқтисодий ҳамкорлик, логистика маркази, агросаноат, саноат кооперацияси, биотехнологиялар
ЕОИИ–Куба музокаралари: саноат ва туризмдаги лойиҳалар муҳокама қилинди
Гаванада ЕИК ва ЕОИИда кузатувчи мақомидаги Куба Ҳукуматининг Қўшма комиссияси йиғилиши бўлиб ўтди. Томонлар саноат, агросаноат, туризм ва логистикадаги ҳамкорлик масалаларини муҳокама қилди
ТОШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik.
FIHAV-2025 — 41-Гавана халқаро савдо-саноат кўргазма-ярмаркаси доирасида Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) ва Куба Ҳукумати Қўшма комиссиясининг тўртинчи йиғилиши бўлиб ўтди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди
.
Йиғилишда Куба Ташқи савдо ва хорижий инвестициялар вазири О. Перес-Олива Фрага озиқ-овқат саноати, биотехнологиялар, туризм ва қатор бошқа йўналишларда аниқ лойиҳаларни амалга ошириш орқали амалий ҳамкорликни фаоллаштиришга чақирди.
Россия элчиси В. В. Коронелли йиғилиш Кубанинг ЕИК билан муносабатлари изчил ривожланаётганини таъкидлади.
“Ўзаро ҳамкорликнинг ушбу формати, шубҳасиз, муҳим ва талабгирдир. Россия ЕОИИ доирасидаги барча шериклар билан кўп қиррали ҳамкорликни юқори баҳолайди ва турли форматларда қўшма ишларни фаоллаштиришдан манфаатдор”, — деди элчи.
Беларусь элчиси В. П. Борчук мамлакатнинг ЕОИИ органларидаги раислиги учун устувор йўналишларни қуйидагича белгилади:
иқтисодий интеграцияни чуқурлаштириш;
озиқ-овқат хавфсизлигини ошириш;
рақамлаштиришни давом эттириш;
импорт ўрнини босувчи саноат кооперацияси ва гуманитар ҳамкорлик.
Йиғилишда саноат, агросаноат мажмуаси, транспорт, инфратузилма ва туризм соҳаларидаги ҳамкорлик, санитария, фитосанитария ва ветеринария чораларини қўллаш, истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш масалалари муҳокама қилинди. Шунингдек, ЕОИИнинг Лотин Америкаси ва Кариб ҳавзаси давлатлари билан савдо-иқтисодий алоқаларини кенгайтириш мақсадида Кубада логистика марказини ривожлантириш истиқболлари кўриб чиқилди.
Тадбир якунида ЕИК ва Куба Ҳукумати Қўшма комиссиясининг тўртинчи йиғилиши баённомаси имзоланди.