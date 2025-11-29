https://sputniknews.uz/20251129/putin-uitkoff-uchrashish-53816934.html
Кремль келаси ҳафта бошида Путин Уиткофф билан учрашишини эълон қилди
ТОШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин АҚШ президентининг махсус вакили Стив Уиткофф билан келаси ҳафтанинг биринчи қисмида учрашади. Бу ҳақда Кремль вакили Дмитрий Песков маълум қилди.
“Келаси ҳафтанинг биринчи қисми. Биз кунини ўз вақтида эълон қиламиз, бироқ равшанки, бу ҳафтанинг биринчи қисми бўлади”, - деди Песков.
Россия раҳбари матбуот котибининг қўшимча, қилишича, аниқ сана кейинроқ эълон қилинади.
Аввалроқ Россия президенти Владимир Путин Россия АҚШнинг Украина бўйича режасини Америка томони билан жиддий муҳокама қилишга тайёрлигини маълум қилди. Унинг таъкидлашича, музокаралар столида мамлакатлар вакиллари таклиф этилаётган ҳар бир бандни батафсил муҳокама қилишади.
25 ноябрь куни АҚШ президенти Дональд Трамп Уиткоффга Россия президенти билан Москвада учрашув ташкил этиш бўйича топшириқ бергани маълум бўлганди.