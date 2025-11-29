Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
ТОШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин АҚШ президентининг махсус вакили Стив Уиткофф билан келаси ҳафтанинг биринчи қисмида учрашади. Бу ҳақда Кремль вакили Дмитрий Песков маълум қилди.Россия раҳбари матбуот котибининг қўшимча, қилишича, аниқ сана кейинроқ эълон қилинади.Аввалроқ Россия президенти Владимир Путин Россия АҚШнинг Украина бўйича режасини Америка томони билан жиддий муҳокама қилишга тайёрлигини маълум қилди. Унинг таъкидлашича, музокаралар столида мамлакатлар вакиллари таклиф этилаётган ҳар бир бандни батафсил муҳокама қилишади.25 ноябрь куни АҚШ президенти Дональд Трамп Уиткоффга Россия президенти билан Москвада учрашув ташкил этиш бўйича топшириқ бергани маълум бўлганди.
ТОШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин АҚШ президентининг махсус вакили Стив Уиткофф билан келаси ҳафтанинг биринчи қисмида учрашади. Бу ҳақда Кремль вакили Дмитрий Песков маълум қилди.
“Келаси ҳафтанинг биринчи қисми. Биз кунини ўз вақтида эълон қиламиз, бироқ равшанки, бу ҳафтанинг биринчи қисми бўлади”, - деди Песков.
Россия раҳбари матбуот котибининг қўшимча, қилишича, аниқ сана кейинроқ эълон қилинади.
Аввалроқ Россия президенти Владимир Путин Россия АҚШнинг Украина бўйича режасини Америка томони билан жиддий муҳокама қилишга тайёрлигини маълум қилди. Унинг таъкидлашича, музокаралар столида мамлакатлар вакиллари таклиф этилаётган ҳар бир бандни батафсил муҳокама қилишади.
25 ноябрь куни АҚШ президенти Дональд Трамп Уиткоффга Россия президенти билан Москвада учрашув ташкил этиш бўйича топшириқ бергани маълум бўлганди.
