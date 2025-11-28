Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20251128/rossiya-aqsh-tinchlik-rejasi-53806609.html
Россия АҚШ тинчлик режасининг асосий мазмунларини олди – Песков
Россия АҚШ тинчлик режасининг асосий мазмунларини олди – Песков
Sputnik Ўзбекистон
23 ноябрь куни АҚШ ва Украина Вашингтоннинг 28 та банддан иборат “тинчлик режаси” бўйича маслаҳатлашув ўтказди. АҚШ давлат котиби Марко Рубио ўтган учрашувни можаро давридаги “энг самаралиси” деб атади.Украина ОАВларининг хабар беришича, Вашингтон ва Киев режанинг катта қисмини келишиб олишган. Рубионинг таъкидлашича, АҚШ Украинанинг Европага интеграцияси ва унинг НАТОга аъзолиги тўғрисидаги бандларни алоҳида музокаралар сифатида ажратишга рози бўлган.
2025-11-28T16:12+0500
2025-11-28T16:13+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
россия
ақш
украина
дмитрий песков
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/01/24937655_0:169:3043:1880_1920x0_80_0_0_b17e26958a85df3ed99590f7174b8556.jpg
ТОШКЕНТ, 28 ноя – Sputnik. Вашингтон Москвага Женевадаги АҚШ-Украина маслаҳатлашувлари якунларига кўра тузатилган Украина бўйича ўзининг тинчлик режасининг асосий мазмунларини юборди. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.23 ноябрь куни АҚШ ва Украина Вашингтоннинг 28 та банддан иборат “тинчлик режаси” бўйича маслаҳатлашув ўтказди. АҚШ давлат котиби Марко Рубио бўлиб ўтган учрашувни можаро давридаги “энг самаралиси” деб атади.Украина ОАВларининг хабар беришича, Вашингтон ва Киев режанинг катта қисмини келишиб олишган. Рубионинг таъкидлашича, АҚШ Украинанинг Европага интеграцияси ва унинг НАТОга аъзолиги тўғрисидаги бандларни алоҳида музокаралар сифатида ажратишга рози бўлган.Россия президенти Владимир Путин Америка режаси Украина келишувининг асоси бўлиши мумкинлигини таъкидлади.
https://sputniknews.uz/20251127/putin-tramp-ukraina-53783127.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/01/24937655_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_dc2be515e8b08fa0a52c64deb1f16ca2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия ақш тинчлик режаси украина маълумот
россия ақш тинчлик режаси украина маълумот

Россия АҚШ тинчлик режасининг асосий мазмунларини олди – Песков

16:12 28.11.2025 (янгиланди: 16:13 28.11.2025)
© Sputnik / Владимир Астапкович Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.11.2025
© Sputnik / Владимир Астапкович
Oбуна бўлиш
Россия президенти матбуот котиби улар келаси ҳафта Москвада муҳокама қилинишини таъкидлади.
ТОШКЕНТ, 28 ноя – Sputnik. Вашингтон Москвага Женевадаги АҚШ-Украина маслаҳатлашувлари якунларига кўра тузатилган Украина бўйича ўзининг тинчлик режасининг асосий мазмунларини юборди. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.

“Асосий мазмунлар берилди - ва келаси ҳафта Москвада суҳбат бўлади”, - деди Кремль вакили.

23 ноябрь куни АҚШ ва Украина Вашингтоннинг 28 та банддан иборат “тинчлик режаси” бўйича маслаҳатлашув ўтказди. АҚШ давлат котиби Марко Рубио бўлиб ўтган учрашувни можаро давридаги “энг самаралиси” деб атади.
Украина ОАВларининг хабар беришича, Вашингтон ва Киев режанинг катта қисмини келишиб олишган. Рубионинг таъкидлашича, АҚШ Украинанинг Европага интеграцияси ва унинг НАТОга аъзолиги тўғрисидаги бандларни алоҳида музокаралар сифатида ажратишга рози бўлган.
Россия президенти Владимир Путин Америка режаси Украина келишувининг асоси бўлиши мумкинлигини таъкидлади.
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.11.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Путин Трамп режасини Украина бўйича келишувлар учун эҳтимолий асос деб атади
Кеча, 19:20
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0