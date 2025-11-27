Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Путин Трамп режасини Украина бўйича келишувлар учун эҳтимолий асос деб атади
Россия президенти Владимир Путин Американинг тинчлик режаси Украинадаги можарони ҳал қилиш бўйича бўлажак келишувлар учун асос бўлиши мумкинлигини маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 27 ноя – Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Американинг тинчлик режаси Украинадаги можарони ҳал қилиш бўйича бўлажак келишувлар учун асос бўлиши мумкинлигини маълум қилди.Путиннинг аниқлик киритишича, Россия томони умуман олганда АҚШ таклифлари келишувлар асос бўлиши мумкинлигига рози, бироқ айрим саволлар принципиал хусусиятга эга.Россия президенти мамлакат таклифларни Женевадаги учрашувдан кейин олган ва ҳамма 28 та бандни кейинчалик муҳокама қилиш учун тўртта бўлимга ажратиш кераклигини таъкидлади.Путиннинг қўшимча қилишича, ҳозир барча таклифларни дипломатик тилга ўгириш ва аниқ саволлар бўйича жиддий музокараларга ўтказиш даркор.
Путин Трамп режасини Украина бўйича келишувлар учун эҳтимолий асос деб атади

19:20 27.11.2025 (янгиланди: 19:30 27.11.2025)
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ.
Россия раҳбарининг сўзларига кўра, ҳозир барча таклифларни дипломатик тилга ўгириш ва аниқ саволлар бўйича жиддий музокараларга ўтказиш даркор.
ТОШКЕНТ, 27 ноя – Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Американинг тинчлик режаси Украинадаги можарони ҳал қилиш бўйича бўлажак келишувлар учун асос бўлиши мумкинлигини маълум қилди.

“Шартнома лойиҳалари бўлмаган. Муҳокама қилиш ва узил-кесил шакллантириш учун таклиф қилинган саволлар тўплами эди”, - деди Россия етакчиси Қирғизистонга давлат ташрифи якунлари бўйича матбуот анжуманида.

Путиннинг аниқлик киритишича, Россия томони умуман олганда АҚШ таклифлари келишувлар асос бўлиши мумкинлигига рози, бироқ айрим саволлар принципиал хусусиятга эга.
Россия президенти мамлакат таклифларни Женевадаги учрашувдан кейин олган ва ҳамма 28 та бандни кейинчалик муҳокама қилиш учун тўртта бўлимга ажратиш кераклигини таъкидлади.
Путиннинг қўшимча қилишича, ҳозир барча таклифларни дипломатик тилга ўгириш ва аниқ саволлар бўйича жиддий музокараларга ўтказиш даркор.
