https://sputniknews.uz/20251125/usa-ukraine-reja-kelishuv-53722317.html
АҚШнинг Украина бўйича режаси: асосий бандлар келишилгани маълум қилинди
АҚШнинг Украина бўйича режаси: асосий бандлар келишилгани маълум қилинди
Sputnik Ўзбекистон
Оқ уй Украина бўйича тинчлик режасининг асосий бандлари келишилганини билдирди. Музокараларда Киев таклифни ижобий қабул қилгани айтилди, қолган масалалар бўйича иш давом этяпти.
2025-11-25T13:46+0500
2025-11-25T13:46+0500
2025-11-25T13:46+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
россия
вашингтон
дональд трамп
дунёда
ақш
украина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/09/05/20370448_0:39:1871:1091_1920x0_80_0_0_20baa898f7bef0730a639b6349600285.jpg
ТОШКЕНТ, 25 ноя – Sputnik. Украина бўйича таклиф этилган тинчлик режасининг асосий бандлари келишилгани маълум қилинди. Бу ҳақда Оқ уй матбуот котиби Каролин Левитт маълум қилди, дея РИА Новости хабар берди.Унинг сўзларига кўра, 23 ноябрда ўтказилган музокаралар пайтида Украина вакиллари Вашингтоннинг ташаббусини ижобий қабул қилган. Шу билан бирга, Оқ уй бу режани амалга ошириш учун Россиянинг розилиги ҳам зарур эканини таъкидлади.Левитт қолган масалалар ҳам ҳал қилинишига ишонч билдирди. Аввалроқ АҚШ маъмурияти Украинада тинчлик ўрнатиш бўйича ташаббус ишлаб чиқилганини эълон қилган эди.Хорижий ОАВ маълумотларига кўра, режа қуйидагиларни ўз ичига олади:23 ноябрь куни Женевада ЕИ, АҚШ ва Украина вакиллари учрашув ўтказиб, Европа ва Киев томонларининг Вашингтон таклифига киритган тузатишлари муҳокама қилинди.
https://sputniknews.uz/20251124/ukraine-trump-reja-rozilik-53696676.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/09/05/20370448_182:0:1689:1130_1920x0_80_0_0_1564543f6f1d2c770c1b8339ea48494d.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
украина тинчлик режаси, ақш тинчлик ташаббуси, оқ уй баёноти, каролин левитт, украина музокаралари, россия–украина келишуви, донбасс масаласи, қрим мақоми, фронт чизиғини музлатиш, украина армиясини қисқартириш, қўшинлар жойлаштириш тақиқлари, халқаро музокаралар, женева учрашуви, европа ва украина тузатишлари, трамп, путин
украина тинчлик режаси, ақш тинчлик ташаббуси, оқ уй баёноти, каролин левитт, украина музокаралари, россия–украина келишуви, донбасс масаласи, қрим мақоми, фронт чизиғини музлатиш, украина армиясини қисқартириш, қўшинлар жойлаштириш тақиқлари, халқаро музокаралар, женева учрашуви, европа ва украина тузатишлари, трамп, путин
АҚШнинг Украина бўйича режаси: асосий бандлар келишилгани маълум қилинди
Оқ уй Украина бўйича АҚШ таклиф этган тинчлик режасининг асосий бандлари келишиб олинганини маълум қилди. Тарафлар қолган масалалар бўйича музокараларни давом эттирмоқда.
ТОШКЕНТ, 25 ноя – Sputnik.
Украина бўйича таклиф этилган тинчлик режасининг асосий бандлари келишилгани маълум қилинди. Бу ҳақда Оқ уй матбуот котиби Каролин Левитт маълум қилди, дея РИА Новости хабар берди
.
"Охир-оқибат, асосий бандларнинг деярли барчаси келишиб олинди", — деди у.
Унинг сўзларига кўра, 23 ноябрда ўтказилган музокаралар пайтида Украина вакиллари Вашингтоннинг ташаббусини ижобий қабул қилган. Шу билан бирга, Оқ уй бу режани амалга ошириш учун Россиянинг розилиги ҳам зарур эканини таъкидлади.
"Жамоамиз россияликлар ва украиналиклар билан жадал ишлаяпти. Бу жараён шошилинчлик ҳисси билан кечмоқда", — деди Оқ уй матбуот котиби.
Левитт қолган масалалар ҳам ҳал қилинишига ишонч билдирди. Аввалроқ АҚШ маъмурияти Украинада тинчлик ўрнатиш бўйича ташаббус ишлаб чиқилганини эълон қилган эди.
Хорижий ОАВ маълумотларига кўра, режа қуйидагиларни ўз ичига олади:
Донбасснинг барча ҳудудини Москва назоратига ўтказиш ва уни ҳамда Қримни Россия ҳудуди сифатида тан олиш;
Запорожье ва Херсон вилоятларидаги тўқнашув чизиғининг катта қисмини музлатиш;
Украина Қуролли Кучлари сонини икки баравар қисқартириш;
Украинада хорижий қўшинларни жойлаштириш ва Россия ҳудудига зарба бера оладиган қуролларни ўрнатишни тақиқлаш.
23 ноябрь куни Женевада ЕИ, АҚШ ва Украина вакиллари учрашув ўтказиб, Европа ва Киев томонларининг Вашингтон таклифига киритган тузатишлари муҳокама қилинди.