Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251129/intellektual-mulk-muhofazasi-53815830.html
“Интеллектуал мулк муҳофазаси” портали ишга туширилади
“Интеллектуал мулк муҳофазаси” портали ишга туширилади
Sputnik Ўзбекистон
Адлия вазирлигининг “Саноат мулки муҳофазаси” ва “IP Protection” ахборот порталлари негизида қуйидагиларни амалга ошириш имконини берувчи “Интеллектуал мулк муҳофазаси” портали ишга туширилади: интеллектуал мулк масалаларига оид мурожаатларни қабул қилиш; интеллектуал мулк объектлари билан боғлиқ шартномаларни онлайн тузиш. контрафакт товарлар ҳамда интеллектуал мулк ҳуқуқларини бузганлиги учун фаолияти чекланган веб-сайтлар тўғрисидаги маълумотларни жойлаштириш.
2025-11-29T09:28+0500
2025-11-29T09:28+0500
жамият
ўзбекистон
интеллектуал мулк
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0b/51171741_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_63f87af1ee9289a5944a958997af8ac2.jpg
ТОШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Ўзбекистонда “Интеллектуал мулк муҳофазаси” портали ишга туширилади. Президент тегишли қарорни имзолади.Қарорга кўра, қуйидагилар 2026–2027 йилларда интеллектуал мулк соҳасини ривожлантиришнинг асосий мақсадли кўрсаткичлари этиб белгиланди, жумладан:Адлия вазирлигининг “Саноат мулки муҳофазаси” ва “IP Protection” ахборот порталлари негизида қуйидагиларни амалга ошириш имконини берувчи “Интеллектуал мулк муҳофазаси” портали ишга туширилади:
https://sputniknews.uz/20250811/intellektual-mulk-51171502.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0b/51171741_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_80e6005a54700cce9cd7eded31117e48.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, ўзбекистон, интеллектуал мулк
жамият, ўзбекистон, интеллектуал мулк

“Интеллектуал мулк муҳофазаси” портали ишга туширилади

09:28 29.11.2025
© Getty Images / anyaberkutЗащита интеллектуальной собственности
Защита интеллектуальной собственности - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.11.2025
© Getty Images / anyaberkut
Oбуна бўлиш
Унда контрафакт товарлар ҳамда интеллектуал мулк ҳуқуқларини бузганлиги учун фаолияти чекланган веб-сайтлар тўғрисидаги маълумотларни жойлаштирилади.
ТОШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Ўзбекистонда “Интеллектуал мулк муҳофазаси” портали ишга туширилади. Президент тегишли қарорни имзолади.
Қарорга кўра, қуйидагилар 2026–2027 йилларда интеллектуал мулк соҳасини ривожлантиришнинг асосий мақсадли кўрсаткичлари этиб белгиланди, жумладан:
мамлакатда рўйхатдан ўтказилган интеллектуал мулк объектлари сонини 100 мингтага етказиш;
интеллектуал мулк объектларини рўйхатдан ўтказиш жараёнида технологияларидан фойдаланиш орқали экспертиза муддатларини 2 баробарга қисқартириш.
Адлия вазирлигининг “Саноат мулки муҳофазаси” ва “IP Protection” ахборот порталлари негизида қуйидагиларни амалга ошириш имконини берувчи “Интеллектуал мулк муҳофазаси” портали ишга туширилади:
интеллектуал мулк масалаларига оид мурожаатларни қабул қилиш;
интеллектуал мулк объектлари билан боғлиқ шартномаларни онлайн тузиш;
контрафакт товарлар ҳамда интеллектуал мулк ҳуқуқларини бузганлиги учун фаолияти чекланган веб-сайтлар тўғрисидаги маълумотларни жойлаштириш.
Защита интеллектуальной собственности - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.08.2025
Интеллектуал мулк объектларини давлат рўйхатидан ўтказиш соддалаштирилади
11 Август, 14:21
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0