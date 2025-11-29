https://sputniknews.uz/20251129/intellektual-mulk-muhofazasi-53815830.html
ТОШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Ўзбекистонда "Интеллектуал мулк муҳофазаси" портали ишга туширилади. Президент тегишли қарорни имзолади.Қарорга кўра, қуйидагилар 2026–2027 йилларда интеллектуал мулк соҳасини ривожлантиришнинг асосий мақсадли кўрсаткичлари этиб белгиланди, жумладан:
“Интеллектуал мулк муҳофазаси” портали ишга туширилади
Унда контрафакт товарлар ҳамда интеллектуал мулк ҳуқуқларини бузганлиги учун фаолияти чекланган веб-сайтлар тўғрисидаги маълумотларни жойлаштирилади.
ТОШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik.
Ўзбекистонда “Интеллектуал мулк муҳофазаси” портали ишга туширилади. Президент тегишли қарорни имзолади.
Қарорга кўра, қуйидагилар 2026–2027 йилларда интеллектуал мулк соҳасини ривожлантиришнинг асосий мақсадли кўрсаткичлари этиб белгиланди, жумладан:
мамлакатда рўйхатдан ўтказилган интеллектуал мулк объектлари сонини 100 мингтага етказиш;
интеллектуал мулк объектларини рўйхатдан ўтказиш жараёнида технологияларидан фойдаланиш орқали экспертиза муддатларини 2 баробарга қисқартириш.
Адлия вазирлигининг “Саноат мулки муҳофазаси” ва “IP Protection” ахборот порталлари негизида қуйидагиларни амалга ошириш имконини берувчи “Интеллектуал мулк муҳофазаси” портали ишга туширилади:
интеллектуал мулк масалаларига оид мурожаатларни қабул қилиш;
интеллектуал мулк объектлари билан боғлиқ шартномаларни онлайн тузиш;
контрафакт товарлар ҳамда интеллектуал мулк ҳуқуқларини бузганлиги учун фаолияти чекланган веб-сайтлар тўғрисидаги маълумотларни жойлаштириш.