Интеллектуал мулк объектларини давлат рўйхатидан ўтказиш соддалаштирилади
Қонун ҳужжатларига киритилган ўзгартиришларга кўра, саноат мулки объекти рўйхатга олинганда патент талабнома берувчига автоматик тарзда электрон тизим орқали юборилиши белгиланди.
ТОШКЕНТ, 11 авг – Sputnik. Ўзбекистонда интеллектуал мулк объектларини давлат рўйхатидан ўтказиш жараёни соддалаштирилади. 8 август куни қабул қилинган қонун билан тегишли ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди.Илгари Саноат мулки объектига патент бериш объект рўйхатга олинганлиги ҳақидаги маълумотлар расмий ахборотномада эълон қилинган санадан эътиборан 10 кун ўтганидан кейин амалга оширилиши белгиланган эди.Шунингдек, қонун ҳужжатларига киритилган ўзгартириш ва қўшимчаларга кўра, интеллектуал мулк объектларига бўлган ҳуқуқларни бузганлик учун жавобгарлик кучайтирилиши назарда тутилди.
ТОШКЕНТ, 11 авг – Sputnik.
Ўзбекистонда интеллектуал мулк объектларини давлат рўйхатидан ўтказиш жараёни соддалаштирилади. 8 август куни қабул қилинган қонун билан тегишли ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди.
Қонун ҳужжатларига киритилган ўзгартиришларга кўра, саноат мулки объекти рўйхатга олинганда патент талабнома берувчига автоматик тарзда электрон тизим орқали юборилиши белгиланди.
Илгари Саноат мулки объектига патент бериш объект рўйхатга олинганлиги ҳақидаги маълумотлар расмий ахборотномада эълон қилинган санадан эътиборан 10 кун ўтганидан кейин амалга оширилиши белгиланган эди.
Шунингдек, қонун ҳужжатларига киритилган ўзгартириш ва қўшимчаларга кўра, интеллектуал мулк объектларига бўлган ҳуқуқларни бузганлик учун жавобгарлик кучайтирилиши назарда тутилди.