https://sputniknews.uz/20250811/intellektual-mulk-51171502.html
Интеллектуал мулк объектларини давлат рўйхатидан ўтказиш соддалаштирилади
Интеллектуал мулк объектларини давлат рўйхатидан ўтказиш соддалаштирилади
Қонун ҳужжатларига киритилган ўзгартиришларга кўра, саноат мулки объекти рўйхатга олинганда патент талабнома берувчига автоматик тарзда электрон тизим орқали юборилиши белгиланди.
2025-08-11T14:21+0500
2025-08-11T14:21+0500
жамият
ўзбекистон
интеллектуал мулк
ТОШКЕНТ, 11 авг – Sputnik. Ўзбекистонда интеллектуал мулк объектларини давлат рўйхатидан ўтказиш жараёни соддалаштирилади. 8 август куни қабул қилинган қонун билан тегишли ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди.Илгари Саноат мулки объектига патент бериш объект рўйхатга олинганлиги ҳақидаги маълумотлар расмий ахборотномада эълон қилинган санадан эътиборан 10 кун ўтганидан кейин амалга оширилиши белгиланган эди.Шунингдек, қонун ҳужжатларига киритилган ўзгартириш ва қўшимчаларга кўра, интеллектуал мулк объектларига бўлган ҳуқуқларни бузганлик учун жавобгарлик кучайтирилиши назарда тутилди.
https://sputniknews.uz/20250714/eik-intellektual-mulk-xalqaro-tajriba-50507710.html
ўзбекистон
Янгиликлар
uz_UZ
интеллектуал мулк давлат рўйхатидан ўтказиш
интеллектуал мулк давлат рўйхатидан ўтказиш

Интеллектуал мулк объектларини давлат рўйхатидан ўтказиш соддалаштирилади

14:21 11.08.2025
Саноат мулки объекти рўйхатга олинганда патент талабнома берувчига автоматик тарзда электрон тизим орқали юборилади.
ТОШКЕНТ, 11 авг – Sputnik. Ўзбекистонда интеллектуал мулк объектларини давлат рўйхатидан ўтказиш жараёни соддалаштирилади. 8 август куни қабул қилинган қонун билан тегишли ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди.
Қонун ҳужжатларига киритилган ўзгартиришларга кўра, саноат мулки объекти рўйхатга олинганда патент талабнома берувчига автоматик тарзда электрон тизим орқали юборилиши белгиланди.
Илгари Саноат мулки объектига патент бериш объект рўйхатга олинганлиги ҳақидаги маълумотлар расмий ахборотномада эълон қилинган санадан эътиборан 10 кун ўтганидан кейин амалга оширилиши белгиланган эди.
Шунингдек, қонун ҳужжатларига киритилган ўзгартириш ва қўшимчаларга кўра, интеллектуал мулк объектларига бўлган ҳуқуқларни бузганлик учун жавобгарлик кучайтирилиши назарда тутилди.
