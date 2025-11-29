https://sputniknews.uz/20251129/gandbolchilar-jahon-chempionati-53826951.html
Ўзбекистонлик ўсмир гандболчилар жаҳон чемпионати йўлланмасини қўлга киритди
Ўзбекистонлик ўсмир гандболчилар жаҳон чемпионати йўлланмасини қўлга киритди
29.11.2025
ТОШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Ўзбекистонлик ўсмир гандболчилар жаҳон чемпионати йўлланмасига сазовор бўлишди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.Таиланднинг Паттайя шаҳрида гандбол бўйича Trophy кубогининг Осиё минтақаси бўйлаб ўтказилган қизлар ўртасидаги беллашувлари ниҳоясига етди. Унда иштирок этган Ўзбекистон U17 терма жамоаси ҳам барча рақибларини мағлуб этиб, олтин медални қўлга киритди.Гандболчилар финал беллашувида Ҳиндистон жамоасини 40:33 ҳисобида мағлубиятга учратишди.Ушбу ғалаба эвазига Ўзбекистон жамоаси келаси йил 18 ёшгача бўлган қизлар ўртасидаги жаҳон чемпионати йўлланмасини қўлга киритди.Эслатиб ўтамиз, бундан аввал ўтказилган U19 тоифасидаги беллашувларда ўзбекистонлик гандболчилар бош соврин ва мундиал йўлланмасига эга чиқишган эди.
