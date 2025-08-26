https://sputniknews.uz/20250826/gandbol-uzbekistan-qizlar-jamoa-jahon-chempionat-ishtirok-51509562.html
Гандбол бўйича Ўзбекистон қизлар терма жамоаси жаҳон чемпионатида иштирок этади
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1a/51509661_0:7:1280:727_1920x0_80_0_0_b5f59fdb5a678dff3140f7a415406890.jpg
ТОШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Тошкент шаҳридаги “Алпомиш” спорт саройида гандбол бўйича U19 ёш тоифасида қизлар жамоалари ўртасида ўтаётган Осиё чемпионати гуруҳ босқичи сўнгги, 4-тур доирасида Ўзбекистон терма жамоаси Хитойга қарши майдонга тушди. Қизғин курашда хитойликлар 29:25 ҳисобида ғалаба қозонишди. Шу тариқа Хитой “А” гуруҳида 1-ўринни, Ўзбекистон эса 2-ўринни эгаллади.Ўзбекистон қизлар терма жамоаси аввалги уч турда зафар қучиб, ярим финалга йўлланма олган эди. Регламентга кўра, ярим финалга чиққан 4 жамоа жаҳон чемпионатига йўлланма қўлга киритади.Натижада, ҳам Хитой, ҳам Ўзбекистон қизлар терма жамоаси келаси йили бўлиб ўтадиган жаҳон чемпионатида иштирок этиш ҳуқуқини қўлга киритди.
https://sputniknews.uz/20250820/toshkent-gandbol-osiyo-chempionat-51364903.html
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1a/51509661_0:0:1280:961_1920x0_80_0_0_ea08e41db4ebdf323e9b1d4666c118c0.jpg
Гандбол бўйича Ўзбекистон қизлар терма жамоаси жаҳон чемпионатида иштирок этади
Ўзбекистон қизлар терма жамоаси Осиё чемпионатида ўз гуруҳида 2-ўринни эгаллади ва шу тариқа келаси йилги Жаҳон чемпионатига йўлланмани қўлга киритди.
ТОШКЕНТ, 26 авг — Sputnik.
Тошкент шаҳридаги “Алпомиш” спорт саройида гандбол бўйича U19 ёш тоифасида қизлар жамоалари ўртасида ўтаётган Осиё чемпионати гуруҳ босқичи сўнгги, 4-тур доирасида Ўзбекистон терма жамоаси Хитойга қарши майдонга тушди
Қизғин курашда хитойликлар 29:25 ҳисобида ғалаба қозонишди. Шу тариқа Хитой “А” гуруҳида 1-ўринни, Ўзбекистон эса 2-ўринни эгаллади.
Ўзбекистон қизлар терма жамоаси аввалги уч турда зафар қучиб, ярим финалга йўлланма олган эди. Регламентга кўра, ярим финалга чиққан 4 жамоа жаҳон чемпионатига йўлланма қўлга киритади.
Натижада, ҳам Хитой, ҳам Ўзбекистон қизлар терма жамоаси келаси йили бўлиб ўтадиган жаҳон чемпионатида иштирок этиш ҳуқуқини қўлга киритди.