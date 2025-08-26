Ўзбекистон
Гандбол бўйича Ўзбекистон қизлар терма жамоаси жаҳон чемпионатида иштирок этади
Гандбол бўйича Ўзбекистон қизлар терма жамоаси жаҳон чемпионатида иштирок этади
Гандбол бўйича қизлар терма жамоаси жаҳон чемпионатига чиқдими
2025-08-26T11:00+0500
2025-08-26T11:00+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1a/51509661_0:7:1280:727_1920x0_80_0_0_b5f59fdb5a678dff3140f7a415406890.jpg
ТОШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Тошкент шаҳридаги “Алпомиш” спорт саройида гандбол бўйича U19 ёш тоифасида қизлар жамоалари ўртасида ўтаётган Осиё чемпионати гуруҳ босқичи сўнгги, 4-тур доирасида Ўзбекистон терма жамоаси Хитойга қарши майдонга тушди. Қизғин курашда хитойликлар 29:25 ҳисобида ғалаба қозонишди. Шу тариқа Хитой “А” гуруҳида 1-ўринни, Ўзбекистон эса 2-ўринни эгаллади.Ўзбекистон қизлар терма жамоаси аввалги уч турда зафар қучиб, ярим финалга йўлланма олган эди. Регламентга кўра, ярим финалга чиққан 4 жамоа жаҳон чемпионатига йўлланма қўлга киритади.Натижада, ҳам Хитой, ҳам Ўзбекистон қизлар терма жамоаси келаси йили бўлиб ўтадиган жаҳон чемпионатида иштирок этиш ҳуқуқини қўлга киритди.
https://sputniknews.uz/20250820/toshkent-gandbol-osiyo-chempionat-51364903.html
Гандбол бўйича Ўзбекистон қизлар терма жамоаси жаҳон чемпионатида иштирок этади

11:00 26.08.2025
© НОК Узбекистана
Женская сборная Узбекистана по гандболу - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.08.2025
© НОК Узбекистана
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон қизлар терма жамоаси Осиё чемпионатида ўз гуруҳида 2-ўринни эгаллади ва шу тариқа келаси йилги Жаҳон чемпионатига йўлланмани қўлга киритди.
ТОШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Тошкент шаҳридаги “Алпомиш” спорт саройида гандбол бўйича U19 ёш тоифасида қизлар жамоалари ўртасида ўтаётган Осиё чемпионати гуруҳ босқичи сўнгги, 4-тур доирасида Ўзбекистон терма жамоаси Хитойга қарши майдонга тушди.
Қизғин курашда хитойликлар 29:25 ҳисобида ғалаба қозонишди. Шу тариқа Хитой “А” гуруҳида 1-ўринни, Ўзбекистон эса 2-ўринни эгаллади.
Ўзбекистон қизлар терма жамоаси аввалги уч турда зафар қучиб, ярим финалга йўлланма олган эди. Регламентга кўра, ярим финалга чиққан 4 жамоа жаҳон чемпионатига йўлланма қўлга киритади.
Натижада, ҳам Хитой, ҳам Ўзбекистон қизлар терма жамоаси келаси йили бўлиб ўтадиган жаҳон чемпионатида иштирок этиш ҳуқуқини қўлга киритди.
Бугун Тошкентда гандбол бўйича Осиё чемпионати бошланади
20 Август, 12:52
Бугун Тошкентда гандбол бўйича Осиё чемпионати бошланади
20 Август, 12:52
