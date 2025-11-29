Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
ОАВ: Ермак истеъфосидан кейин Украина ён бериши мумкин
ОАВ: Ермак истеъфосидан кейин Украина ён бериши мумкин
28 ноябрь куни коррупцияга қарши курашиш органлари ходимлари Ермакнинг квартирасида ва офисида тинтув ўтказаётгани маълум бўлди. Унинг ўзи тергов ҳаракатларини тасдиқлади. Ўша куни Зеленский Ермак истеъфога чиқиш тўғрисида ариза ёзганини маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Владимир Зеленский идораси раҳбари Андрей Ермак истеъфога чиққанидан кейин қуролли можарони тугатиш бўйича музокараларда Украина томони баҳсли масалаларда ён бериши мумкин. Бу ҳақда “The American Conservative” журнали ёзмоқда.Таъкидланишича, Зеленский идораси раҳбари кетганидан кейин АҚШ президенти Дональд Трамп маъмуриятида “Украина атрофидаги геосиёсий манёврлар” учун камроқ тўсиқлар бўлади.10 ноябрь куни Украинанинг коррупцияга қарши курашиш органлари энергетикадаги йирик коррупция схемасини фош этиш бўйича "Мидас" номли кенг кўламли операция ўтказилишини эълон қилди.Бу жанжал Украина ҳокимиятининг чуқур инқирозини келтириб чиқарди: парламент иши тўсиб қўйилди, бир қатор депутатлар, жумладан, ҳукмрон “Халқ хизматчиси” партиясидагилар Владимир Зеленский идораси раҳбарининг истеъфога чиқишини талаб қилишди.28 ноябрь куни коррупцияга қарши курашиш органлари ходимлари Ермакнинг квартирасида ва офисида тинтув ўтказаётгани маълум бўлди. Унинг ўзи тергов ҳаракатларини тасдиқлади. Ўша куни Зеленский Ермак истеъфога чиқиш тўғрисида ариза ёзганини маълум қилди.
владимир зеленский идораси раҳбари андрей ермак истеъфо маълумот нега сабаб
ОАВ: Ермак истеъфосидан кейин Украина ён бериши мумкин

18:14 29.11.2025

Энергетикадаги йирик коррупцияга оид иш доирасида Зеленский идораси раҳбари Андрей Ермак уйида тинтув ўтказилди, шундан кейин истеъфога чиқарилди.
ТОШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Владимир Зеленский идораси раҳбари Андрей Ермак истеъфога чиққанидан кейин қуролли можарони тугатиш бўйича музокараларда Украина томони баҳсли масалаларда ён бериши мумкин. Бу ҳақда “The American Conservative” журнали ёзмоқда.
“Ермакнинг музокаралар жамоасидан кетиши Киевнинг музокараларда янада ён берувчи позицияни эгаллаши эҳтимолини оширади”, - дейилади мақолада.
Таъкидланишича, Зеленский идораси раҳбари кетганидан кейин АҚШ президенти Дональд Трамп маъмуриятида “Украина атрофидаги геосиёсий манёврлар” учун камроқ тўсиқлар бўлади.
10 ноябрь куни Украинанинг коррупцияга қарши курашиш органлари энергетикадаги йирик коррупция схемасини фош этиш бўйича "Мидас" номли кенг кўламли операция ўтказилишини эълон қилди.
Бу жанжал Украина ҳокимиятининг чуқур инқирозини келтириб чиқарди: парламент иши тўсиб қўйилди, бир қатор депутатлар, жумладан, ҳукмрон “Халқ хизматчиси” партиясидагилар Владимир Зеленский идораси раҳбарининг истеъфога чиқишини талаб қилишди.
28 ноябрь куни коррупцияга қарши курашиш органлари ходимлари Ермакнинг квартирасида ва офисида тинтув ўтказаётгани маълум бўлди. Унинг ўзи тергов ҳаракатларини тасдиқлади. Ўша куни Зеленский Ермак истеъфога чиқиш тўғрисида ариза ёзганини маълум қилди.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Владимир Путин - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.11.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Кремль келаси ҳафта бошида Путин Уиткофф билан учрашишини эълон қилди
10:21
