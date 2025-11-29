https://sputniknews.uz/20251129/ermak-istefo-53827918.html
ОАВ: Ермак истеъфосидан кейин Украина ён бериши мумкин
ТОШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Владимир Зеленский идораси раҳбари Андрей Ермак истеъфога чиққанидан кейин қуролли можарони тугатиш бўйича музокараларда Украина томони баҳсли масалаларда ён бериши мумкин. Бу ҳақда “The American Conservative” журнали ёзмоқда.Таъкидланишича, Зеленский идораси раҳбари кетганидан кейин АҚШ президенти Дональд Трамп маъмуриятида “Украина атрофидаги геосиёсий манёврлар” учун камроқ тўсиқлар бўлади.10 ноябрь куни Украинанинг коррупцияга қарши курашиш органлари энергетикадаги йирик коррупция схемасини фош этиш бўйича "Мидас" номли кенг кўламли операция ўтказилишини эълон қилди.Бу жанжал Украина ҳокимиятининг чуқур инқирозини келтириб чиқарди: парламент иши тўсиб қўйилди, бир қатор депутатлар, жумладан, ҳукмрон “Халқ хизматчиси” партиясидагилар Владимир Зеленский идораси раҳбарининг истеъфога чиқишини талаб қилишди.28 ноябрь куни коррупцияга қарши курашиш органлари ходимлари Ермакнинг квартирасида ва офисида тинтув ўтказаётгани маълум бўлди. Унинг ўзи тергов ҳаракатларини тасдиқлади. Ўша куни Зеленский Ермак истеъфога чиқиш тўғрисида ариза ёзганини маълум қилди.
Энергетикадаги йирик коррупцияга оид иш доирасида Зеленский идораси раҳбари Андрей Ермак уйида тинтув ўтказилди, шундан кейин истеъфога чиқарилди.
ТОШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik.
Владимир Зеленский идораси раҳбари Андрей Ермак истеъфога чиққанидан кейин қуролли можарони тугатиш бўйича музокараларда Украина томони баҳсли масалаларда ён бериши мумкин. Бу ҳақда “The American Conservative” журнали ёзмоқда.
“Ермакнинг музокаралар жамоасидан кетиши Киевнинг музокараларда янада ён берувчи позицияни эгаллаши эҳтимолини оширади”, - дейилади мақолада.
Таъкидланишича, Зеленский идораси раҳбари кетганидан кейин АҚШ президенти Дональд Трамп маъмуриятида “Украина атрофидаги геосиёсий манёврлар” учун камроқ тўсиқлар бўлади.
10 ноябрь куни Украинанинг коррупцияга қарши курашиш органлари энергетикадаги йирик коррупция схемасини фош этиш бўйича "Мидас" номли кенг кўламли операция ўтказилишини эълон қилди.
Бу жанжал Украина ҳокимиятининг чуқур инқирозини келтириб чиқарди: парламент иши тўсиб қўйилди, бир қатор депутатлар, жумладан, ҳукмрон “Халқ хизматчиси” партиясидагилар Владимир Зеленский идораси раҳбарининг истеъфога чиқишини талаб қилишди.
28 ноябрь куни коррупцияга қарши курашиш органлари ходимлари Ермакнинг квартирасида ва офисида тинтув ўтказаётгани маълум бўлди. Унинг ўзи тергов ҳаракатларини тасдиқлади. Ўша куни Зеленский Ермак истеъфога чиқиш тўғрисида ариза ёзганини маълум қилди.