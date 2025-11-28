https://sputniknews.uz/20251128/uzbekistan-russia-ekologik-muloqot-53782440.html
Самарқандда Ўзбекистон ва Россия сув ресурслари ва экология ҳамкорлиги муҳокама қилинди
Самарқанддаги CITES CoP20 доирасида Ўзбекистон ва Россия экологик ҳамкорлик, сув ресурсларини муҳофаза қилиш ва замонавий ёндашувларни жорий этиш масалаларини муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 27 ноя – Sputnik. Самарқанддаги CITES CoP20 конференцияси доирасида Ўзбекистон Экология қўмитаси раиси маслаҳатчиси Алишер Саломов Россия Табиий ресурслардан фойдаланишни назорат қилиш федерал хизмати раҳбари ўринбосари Татьяна Кузнецова билан учрашди.Томонлар атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасидаги икки томонлама ҳамкорликни муҳокама қилиб, экологик хавфсизлик, тажриба алмашиш ва замонавий ёндашувларни жорий этиш масалаларига эътибор қаратдилар.Учрашув якунида томонлар мулоқотни мунтазам давом эттириш ва экология ҳамда табиий ресурслар соҳасида ҳамкорликни ривожлантиришга келишиб олдилар.
