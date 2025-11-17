https://sputniknews.uz/20251117/sibir-daryolaridan-ozbekistonga-suv-keladimi--rossiya-fanlar-akademiyasi-olimi-fikri-53525252.html
Сибирь дарёларидан Ўзбекистонга сув келадими — Россия Фанлар академияси олими фикри
Сибирь дарёларидан Ўзбекистонга сув келадими — Россия Фанлар академияси олими фикри
Владимир Кириллов Обь дарёсини МОга йўналтириш лойиҳаси амалга ошмайдиганини айтди. Минтақада сув ресурсларини мувофиқлаштириш механизмлари етишмаслиги ва сиёсий омиллар бундай ташаббусни амалга оширишга тўсқинлик қилади.
ТОШКЕНТ, 17 ноя – Sputnik. Сибирнинг Обь дарёси сувининг бир қисмини Марказий Осиёга йўналтириш лойиҳаси экология нуқтаи назаридан мақсадга мувофиқ эмас ва сиёсий сабабларга кўра амалга ошмайди. Бу ҳақда Россия Фанлар академияси вакили Владимир Кириллов РИА Новостига берган интервьюсида айтди.У экологик хавотирларга ҳам тўхталиб ўтди.Олим Марказий Осиёда сув ресурсларини давлатлар ўртасида мувофиқлаштириш механизми етарли эмаслиги бу муаммони янада қийинлаштираётганини таъкидлади.У мисол сифатида Оролни тиклаш бўйича амалга оширилган Кокарал тўғонини келтирди.Кирилловнинг фикрига кўра, Обь сувини катта ҳажмда Марказий Осиёга йўналтириш ҳақидаги ғоя амалда истиқболга эга эмас.
Аввалроқ РБК Россия Обь сувини Ўзбекистонга пластик қувурлар орқали етказиш имконияти ўрганилаётгани айтилган эди. Бу таклиф СССР давридаги Сибирь дарёларини МОга буриш лойиҳасини эслатади.
ТОШКЕНТ, 17 ноя – Sputnik.
Сибирнинг Обь дарёси сувининг бир қисмини Марказий Осиёга йўналтириш лойиҳаси экология нуқтаи назаридан мақсадга мувофиқ эмас ва сиёсий сабабларга кўра амалга ошмайди. Бу ҳақда Россия Фанлар академияси вакили Владимир Кириллов РИА Новостига берган интервьюсида айтди
“Ҳозирги сиёсий шароитда бундай лойиҳанинг амалга ошиши жуда қийин. Мен реал вазиятни ҳисобга олган ҳолда айтсам, бугунча ушбу минтақага алоқадор давлатлар ўртасида бундай ташаббус бўйича келишувга эришиш имкони йўқ ...Албатта, ҳозир Марказий Осиё давлатлари ва Россия ҳамжиҳатликда Обь дарёсининг худди шу оқимини, унинг бир қисмини қандайдир шундай лойиҳалар учун имкониятларини батафсил ўрганишса яхши бўларди", — деди олим РИА Новостига.
У экологик хавотирларга ҳам тўхталиб ўтди.
"Агар Марказий Осиё дарёлари, Амударё ва Сирдарё ва бошқалар ҳақида гапирадиган бўлсак, бу дарёлар ҳавзасида сувдан фойдаланиш тизимининг замонавий базасида мавжуд вазият ва технологикликни таҳлил қилишдан бошлаш керак", - деди у.
Олим Марказий Осиёда сув ресурсларини давлатлар ўртасида мувофиқлаштириш механизми етарли эмаслиги бу муаммони янада қийинлаштираётганини таъкидлади.
"Марказий Осиёда "сув тақсимловчи" деган яхши сўз бор... Бугунги кунда, масалан, Амударё ҳавзаси бўйича бундай лавозим йўқ, чунки ҳавза халқаро, давлатлараро. Шунинг учун сиёсий сабабларга кўра, вазиятни ҳал қилиб бўлмайди ва лойиҳани амалга ошириб бўлмайди", — деди Кириллов.
У мисол сифатида Оролни тиклаш бўйича амалга оширилган Кокарал тўғонини келтирди.
Кирилловнинг фикрига кўра, Обь сувини катта ҳажмда Марказий Осиёга йўналтириш ҳақидаги ғоя амалда истиқболга эга эмас.
"Маҳаллий масалаларни ҳал қилиш керак, умуман олганда, тадқиқотлар ўтказиш керак, аммо ҳозирда бу лойиҳага қайтиш — бу соф сиёсий конъюнктура (яъни, ҳозирги вазиятдан келиб чиққан вақтинчалик гаплар)", — дея хулоса қилди олим.