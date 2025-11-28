https://sputniknews.uz/20251128/toshkent-havo-ifloslanishi-53805137.html
Матбуот анжуманида атмосфера ҳавосининг ифлосланишининг олдини олиш ва иқлим ўзгариши оқибатларини юмшатиш устидан назоратни кучайтиришга қаратилган президентнинг "Тошкент шаҳрида экологик вазиятни яхшилаш бўйича кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисида"ги фармонида белгиланган вазифалар кўриб чиқилади.
Анонс: Тошкентда ҳаво ифлосланишини камайтиришга оид чоралар муҳокама қилинади
15:09 28.11.2025 (янгиланди: 15:12 28.11.2025)
Матбуот анжуманида атмосфера ҳавосининг ифлосланишининг олдини олиш ва иқлим ўзгариши оқибатларини юмшатиш устидан назоратни кучайтиришга қаратилган президент фармони вазифалари муҳокама қилинади.
ТОШКЕНТ, 28 ноя – Sputnik. Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказида “Тошкентда ҳаво ифлосланишини камайтиришга оид комплекс чора-тадбирлар” мавзусида матбуот анжумани бўлиб ўтади.
Тадбир 2 декабрь куни Тошкент вақти билан соат 13:00 да бошланади.
Анжуманда иштирок этишади:
Ўзбекистон Гидрометеорология хизмати агентлиги (Ўзгидромет) директори Шерзод Ҳабибуллаев;
Ўзбекистон Экология ва иқлим ўзгариши миллий қўмитаси атмосфера ҳавосини муҳофаза ва мониторинг қилиш бўлими бошлиғи Гулнора Хожабекова.
Иштирок этиш учун журналистлар таклиф этилади. Батафсил маълумот ва рўйхатдан ўтиш учун:
Телефон: +998 97 190 71 78
Telegram: @alisherakimbaev
Электрон почта: a.akimbaev@sputniknews.com
Матбуот маркази продюсери: Алишер Акимбаев