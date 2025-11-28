Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20251128/putin-tramp-budapesht-53811003.html
Путин Трамп билан Будапештда учрашишдан мамнун бўлишини маълум қилди
Путин Трамп билан Будапештда учрашишдан мамнун бўлишини маълум қилди
Sputnik Ўзбекистон
16 октябрь куни Трамп Путин билан телефон мулоқотидан кейин улар тез орада Венгрия пойтахтида учрашишга келишиб олишганини маълум қилди. Кейинчалик саммит қолдирилди, чунки томонлар Украина можаросини ҳал этиш бўйича аҳамиятли натижага эришиш учун ўз позицияларини келиша олишмади. Москва ва Вашингтон мос шарт-шароитлар яратилган пайтда учрашув бўлиб ўтишини маълум қилди.
2025-11-28T19:04+0500
2025-11-28T19:04+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
владимир путин
дональд трамп
россия
ақш
украина
венгрия
виктор орбан
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1186/98/11869837_0:116:3230:1933_1920x0_80_0_0_a90d3b10d5c2d55061964838960515a2.jpg
ТОШКЕНТ, 28 ноя – Sputnik. Агар томонлар бунга келишиб олса, Россия президенти Владимир Путин америкалик ҳамкасби Дональд Трамп билан айнан Будапештда учрашишдан мамнун бўлган бўлишини мумкинлигини маълум қилди. Бу ҳақда Россия раҳбари Москвада Венгрия бош вазири Виктор Орбан билан учрашувда маълум қилди.Россия раҳбарининг сўзларига кўра, Будапештда Россия-Америка саммитини ўтказишни Трамп таклиф қилган.Ўз навбатида, Орбан Венгрия Украина можарони ҳал қилишни муҳокама қилиш учун майдон тақдим этишга тайёрлигини билдирди.Венгрия бош вазири Украина бўйича яқинда эълон қилинган ташаббуслар тинчликка олиб келишига умид билдирди.16 октябрь куни Трамп Путин билан телефон мулоқотидан кейин улар тез орада Венгрия пойтахтида учрашишга келишиб олишганини маълум қилди. Кейинчалик саммит қолдирилди, чунки томонлар Украина можаросини ҳал этиш бўйича аҳамиятли натижага эришиш учун ўз позицияларини келиша олишмади. Москва ва Вашингтон мос шарт-шароитлар яратилган пайтда учрашув бўлиб ўтишини маълум қилди.
https://sputniknews.uz/20251128/rossiya-aqsh-tinchlik-rejasi-53806609.html
украина
венгрия
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1186/98/11869837_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_45814d230f3fedd88566d1543a8f144d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
путин трамп будапешт учрашув саммит
путин трамп будапешт учрашув саммит

Путин Трамп билан Будапештда учрашишдан мамнун бўлишини маълум қилди

19:04 28.11.2025
© Sputnik / Сергей Гунеев / Медиабанкка ўтишПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.11.2025
© Sputnik / Сергей Гунеев
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Венгрия Украина можарони ҳал қилишни муҳокама қилиш учун майдон тақдим этишга тайёрлигини билдирди.
ТОШКЕНТ, 28 ноя – Sputnik. Агар томонлар бунга келишиб олса, Россия президенти Владимир Путин америкалик ҳамкасби Дональд Трамп билан айнан Будапештда учрашишдан мамнун бўлган бўлишини мумкинлигини маълум қилди. Бу ҳақда Россия раҳбари Москвада Венгрия бош вазири Виктор Орбан билан учрашувда маълум қилди.
“Агар музокараларимиз чоғида иш Будапешт майдонидан фойдаланишгача етиб борса, мен ҳам бундан жудма мамнун бўламан ва бунга кўмаклашишга тайёрлигингиз учун миннатдорлик билдирмоқчиман”, - деди Путин.
Россия раҳбарининг сўзларига кўра, Будапештда Россия-Америка саммитини ўтказишни Трамп таклиф қилган.
“У дарҳол деди: Венгрия билан бизнинг муносабатларимиз яхши, Виктор билан сенинг муносабатларинг яхши, менинг ҳам, кел, бу вариантни таклиф қиламан”. Албатта, биз бажонидил рози бўламиз”, - деди Путин
Ўз навбатида, Орбан Венгрия Украина можарони ҳал қилишни муҳокама қилиш учун майдон тақдим этишга тайёрлигини билдирди.
Венгрия бош вазири Украина бўйича яқинда эълон қилинган ташаббуслар тинчликка олиб келишига умид билдирди.
16 октябрь куни Трамп Путин билан телефон мулоқотидан кейин улар тез орада Венгрия пойтахтида учрашишга келишиб олишганини маълум қилди. Кейинчалик саммит қолдирилди, чунки томонлар Украина можаросини ҳал этиш бўйича аҳамиятли натижага эришиш учун ўз позицияларини келиша олишмади. Москва ва Вашингтон мос шарт-шароитлар яратилган пайтда учрашув бўлиб ўтишини маълум қилди.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.11.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия АҚШ тинчлик режасининг асосий мазмунларини олди – Песков
16:12
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0