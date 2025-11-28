https://sputniknews.uz/20251128/putin-tramp-budapesht-53811003.html
Путин Трамп билан Будапештда учрашишдан мамнун бўлишини маълум қилди
Путин Трамп билан Будапештда учрашишдан мамнун бўлишини маълум қилди
Sputnik Ўзбекистон
16 октябрь куни Трамп Путин билан телефон мулоқотидан кейин улар тез орада Венгрия пойтахтида учрашишга келишиб олишганини маълум қилди. Кейинчалик саммит қолдирилди, чунки томонлар Украина можаросини ҳал этиш бўйича аҳамиятли натижага эришиш учун ўз позицияларини келиша олишмади. Москва ва Вашингтон мос шарт-шароитлар яратилган пайтда учрашув бўлиб ўтишини маълум қилди.
2025-11-28T19:04+0500
2025-11-28T19:04+0500
2025-11-28T19:04+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
владимир путин
дональд трамп
россия
ақш
украина
венгрия
виктор орбан
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1186/98/11869837_0:116:3230:1933_1920x0_80_0_0_a90d3b10d5c2d55061964838960515a2.jpg
ТОШКЕНТ, 28 ноя – Sputnik. Агар томонлар бунга келишиб олса, Россия президенти Владимир Путин америкалик ҳамкасби Дональд Трамп билан айнан Будапештда учрашишдан мамнун бўлган бўлишини мумкинлигини маълум қилди. Бу ҳақда Россия раҳбари Москвада Венгрия бош вазири Виктор Орбан билан учрашувда маълум қилди.Россия раҳбарининг сўзларига кўра, Будапештда Россия-Америка саммитини ўтказишни Трамп таклиф қилган.Ўз навбатида, Орбан Венгрия Украина можарони ҳал қилишни муҳокама қилиш учун майдон тақдим этишга тайёрлигини билдирди.Венгрия бош вазири Украина бўйича яқинда эълон қилинган ташаббуслар тинчликка олиб келишига умид билдирди.16 октябрь куни Трамп Путин билан телефон мулоқотидан кейин улар тез орада Венгрия пойтахтида учрашишга келишиб олишганини маълум қилди. Кейинчалик саммит қолдирилди, чунки томонлар Украина можаросини ҳал этиш бўйича аҳамиятли натижага эришиш учун ўз позицияларини келиша олишмади. Москва ва Вашингтон мос шарт-шароитлар яратилган пайтда учрашув бўлиб ўтишини маълум қилди.
https://sputniknews.uz/20251128/rossiya-aqsh-tinchlik-rejasi-53806609.html
украина
венгрия
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1186/98/11869837_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_45814d230f3fedd88566d1543a8f144d.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
путин трамп будапешт учрашув саммит
путин трамп будапешт учрашув саммит
Путин Трамп билан Будапештда учрашишдан мамнун бўлишини маълум қилди
Венгрия Украина можарони ҳал қилишни муҳокама қилиш учун майдон тақдим этишга тайёрлигини билдирди.
ТОШКЕНТ, 28 ноя – Sputnik. Агар томонлар бунга келишиб олса, Россия президенти Владимир Путин америкалик ҳамкасби Дональд Трамп билан айнан Будапештда учрашишдан мамнун бўлган бўлишини мумкинлигини маълум қилди. Бу ҳақда Россия раҳбари Москвада Венгрия бош вазири Виктор Орбан билан учрашувда маълум қилди.
“Агар музокараларимиз чоғида иш Будапешт майдонидан фойдаланишгача етиб борса, мен ҳам бундан жудма мамнун бўламан ва бунга кўмаклашишга тайёрлигингиз учун миннатдорлик билдирмоқчиман”, - деди Путин.
Россия раҳбарининг сўзларига кўра, Будапештда Россия-Америка саммитини ўтказишни Трамп таклиф қилган.
“У дарҳол деди: Венгрия билан бизнинг муносабатларимиз яхши, Виктор билан сенинг муносабатларинг яхши, менинг ҳам, кел, бу вариантни таклиф қиламан”. Албатта, биз бажонидил рози бўламиз”, - деди Путин
Ўз навбатида, Орбан Венгрия Украина можарони ҳал қилишни муҳокама қилиш учун майдон тақдим этишга тайёрлигини билдирди.
Венгрия бош вазири Украина бўйича яқинда эълон қилинган ташаббуслар тинчликка олиб келишига умид билдирди.
16 октябрь куни Трамп Путин билан телефон мулоқотидан кейин улар тез орада Венгрия пойтахтида учрашишга келишиб олишганини маълум қилди. Кейинчалик саммит қолдирилди, чунки томонлар Украина можаросини ҳал этиш бўйича аҳамиятли натижага эришиш учун ўз позицияларини келиша олишмади. Москва ва Вашингтон мос шарт-шароитлар яратилган пайтда учрашув бўлиб ўтишини маълум қилди.