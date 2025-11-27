https://sputniknews.uz/20251127/putin-rossiya-53783955.html
Путин: Россия учун фронтдаги суръат барча йўналишлар бўйича ижобий
Путин: Россия учун фронтдаги суръат барча йўналишлар бўйича ижобий
Россия раҳбари махсус ҳарбий операция ҳудудида эришилаётган муваффақиятларни санаб ўтди.
ТОШКЕНТ, 27 ноя – Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Россия Қуролли кучлари учун фронтда суръат барча йўналишларда ижобий эканини маълум қилди ва душман катта йўқотишларга дуч келаётганини таъкидлади.Путин Украина Қуролли кучлари катта йўқотишларга дуч келаётганини таъкидлади. Фақат октябрда душман 47,5 минг жангчисини йўқотди. Бундан ташқари, Украина армиясида хизматдан бош тортиш ҳолатлари ошмоқда.Россия раҳбарининг махсус ҳарбий операция ҳақидаги бошқа баёнотлари:
ТОШКЕНТ, 27 ноя – Sputnik.
Россия президенти Владимир Путин Россия Қуролли кучлари учун фронтда суръат барча йўналишларда ижобий эканини маълум қилди ва душман катта йўқотишларга дуч келаётганини таъкидлади.
“Россия қўшинлари учун барча йўналишлар бўйича ижобий суръат сақланмоқда”, - деди Путин Қирғизистонга давлат ташрифи якунлари бўйича матбуот анжуманида.
Путин Украина Қуролли кучлари катта йўқотишларга дуч келаётганини таъкидлади. Фақат октябрда душман 47,5 минг жангчисини йўқотди. Бундан ташқари, Украина армиясида хизматдан бош тортиш ҳолатлари ошмоқда.
Россия раҳбарининг махсус ҳарбий операция ҳақидаги бошқа баёнотлари:
Красноармейск ва Димитров тўлиқ қуршовга олинган;
Волчанск деярли Росся Қуролли кучлари қўлида;
3,5 минг украиналик ҳарбий Оскол дарёсининг чап қирғоғида блокланган;
Северскда Россия ҳарбийлари 8 мингта бинодан 1,7 мингтасини эгаллаган;
Россия армияси Запорожье вилоятининг шимолида олға силжимоқда, улар Гуляйпольега яқинлашган ва ҳужумни яна давом эттиришади;
Украина армияси учун Запорожье йўналишидаги фронт қулаши мумкин.
“Украина қўшинлари эгаллаб турган ҳудудлардан чиқиб кетса – ана ўшанда жанговар ҳаракатлар тўхтатилади. Агар чиқиб кетмаса, бунга ҳарбий йўл билан эришамиз”, - деди Россия раҳбари.