WSJ: Германия Россия билан можарода 800 000 НАТО аскарини шарққа кўчиришни режалаштирмоқда

WSJга кўра, Германия Россия билан эҳтимолий можарога тайёргарлик сифатида НАТОнинг 800 минггача ҳарбий хизматчисини шарқдаги фронтга кўчиришни кўзда тутувчи махфий режани ишламоқда.
ТОШКЕНТ, 27 ноя – Sputnik. Германия қуролли кучлари Россия билан эҳтимолий можаро шароитида НАТОнинг 800 минггача ҳарбий хизматчисини шарқдаги фронт чизиғига кўчиришни назарда тутувчи режани ишлаб чиқмоқда. Бу ҳақда "Wall Street Journal" хабар берди.Нашр маълумотига кўра, ишлаб чиқилаётган мазкур ёнғин режаси OPLAN DEU деб аталади.Шунингдек, нашр бундай сценарийни ишлаб чиқишда Германиянинг асосий муаммолари ҳарбий хизматчиларни чақириш ва маълумотларни ҳимоя қилиш контекстида тинчлик даврига йўналтирилган бюрократия, мамлакат инфратузилмасининг можарога тайёр эмаслиги, шунингдек, янги таҳдидларни, хусусан, учувчисиз учиш аппаратларидан оммавий фойдаланишни ҳисобга олиш зарурати эканлигини таъкидлайди.Россия президенти Владимир Путин эса америкалик журналист Такер Карлсонга берган интервьюсида Россия НАТО давлатларига ҳужум қилиш нияти йўқлигини, бунинг маънои ҳам йўқлигини таъкидлаган эди. Унинг фикрича, Ғарб сиёсатчилари ички муаммолардан эътиборни буриш учун аҳолини мунтазам равишда “Россия таҳдиди” билан қўрқитади, аммо “ақлли одамлар бунинг сохта эканини яхши тушунади”.Россия сўнгги йилларда НАТОнинг ўзи ғарбий чегаралар яқинида мисли кўрилмаган фаоллик кўрсатаётганини эълон қилмоқда. Альянс ташаббусларни кенгайтирмоқда ва буни "Россия агрессиясини тийиб туриш" деб атамоқда. Москва Европада альянс кучларининг кўпайишидан бир неча бор хавотир билдирди. Кремль Россия ҳеч кимга таҳдид қилмаслигини, аммо ўз манфаатлари учун эҳтимолий хавфли ҳаракатларни эътиборсиз қолдирмаслигини таъкидлади.
