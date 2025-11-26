https://sputniknews.uz/20251126/tashkent-ushakov-oqishlar-53751929.html
Россия ва Ўзбекистон ўқитувчилари Тошкентда Ушаков ўқишларида йиғилишди
Россия ва Ўзбекистон ўқитувчилари Тошкентда Ушаков ўқишларида йиғилишди
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентдаги Рус уйида Дмитрий Ушаков хотирасига бағишланган IV халқаро “Ушаков ўқишлари” анжумани ўтди. Россия ва Ўзбекистон педагоглари илмий мулоқот, тажриба алмашиш ва таълим ҳамкорлигини кенгайтириш масалаларини муҳокама қилди
2025-11-26T15:39+0500
2025-11-26T15:39+0500
2025-11-26T15:39+0500
рус тили
ҳамкорлик
анжуман
олий таълим муассасалари
россотрудничество
лойиҳа
россия
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/1a/53753918_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_30bd5b2e4c067a7f180b921e04663d7b.png
ТОШКЕНТ, 26 ноя – Sputnik. Ўзбекистон пойтахтидаги Рус уйида машҳур тилшунос ва педагог Дмитрий Николаевич Ушаков хотирасига бағишланган “Тошкентда Ушаков ўқишлари” номли IV халқаро илмий-амалий анжуман бўлиб ўтди.Анъанага айланиб қолган бу тадбир Россия ва Ўзбекистоннинг етакчи олим, тадқиқотчи ва ўқитувчиларини бирлаштирди. Меҳмонлар орасида магистрант ва аспирантлар, амалиётчилар, шунингдек, Рус уйи лойиҳаларининг иштирокчилари - Тошкент методик лабораторияси, “NOTA TERRA” ҳамда “Хориждаги рус ўқитувчиси” дастури вакиллари ҳам бор эди.Шунингдек, у Рус уйи Россия маданияти ва таълимини, албатта, рус тилини ўрганиш ва ўқитишни тарғиб қилиш билан шуғулланишини таъкидлади.
https://sputniknews.uz/20251118/pushkin-medal-russia-uzbekistan-53566587.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/1a/53753918_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_57018feb594654239806a335a2354bd9.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ушаков ўқишлари, тошкент, россия ва ўзбекистон, рус уйи, педагоглар, ўқитувчилар, илмий анжуман, таълим ҳамкорлиги, филологлар, тилшунослар, дмитрий ушаков, россотрудничество, старосельская
ушаков ўқишлари, тошкент, россия ва ўзбекистон, рус уйи, педагоглар, ўқитувчилар, илмий анжуман, таълим ҳамкорлиги, филологлар, тилшунослар, дмитрий ушаков, россотрудничество, старосельская
Россия ва Ўзбекистон ўқитувчилари Тошкентда Ушаков ўқишларида йиғилишди
Эксклюзив
Ҳар йили ўтказиладиган анжуман илмий мулоқотни ривожлантириш ва Россия-Ўзбекистон инсонпарварлик ҳамкорлигини мустаҳкамлайди
ТОШКЕНТ, 26 ноя – Sputnik. Ўзбекистон пойтахтидаги Рус уйида машҳур тилшунос ва педагог Дмитрий Николаевич Ушаков хотирасига бағишланган “Тошкентда Ушаков ўқишлари” номли IV халқаро илмий-амалий анжуман бўлиб ўтди.
Анъанага айланиб қолган бу тадбир Россия ва Ўзбекистоннинг етакчи олим, тадқиқотчи ва ўқитувчиларини бирлаштирди. Меҳмонлар орасида магистрант ва аспирантлар, амалиётчилар, шунингдек, Рус уйи лойиҳаларининг иштирокчилари - Тошкент методик лабораторияси, “NOTA TERRA” ҳамда “Хориждаги рус ўқитувчиси” дастури вакиллари ҳам бор эди.
“Ўзбекистон ва Россия русшуноcларини бирлаштириш имкониятига эга эканлигимиздан жуда мамнунмиз. Бу нафақат русшунослар, балки филолог ва олий мактаблар ўқитувчилари ҳам, улар тажриба алмашиш, янги билимлар олиш, бир-бирлари билан танишишлари ва, албатта, рус тилининг ривожланишига улкан ҳисса қўшган буюк олим ва профессор Дмитрий Николаевич Ушаковни хотирлашлари мумкин”, - деди Россотрудничествонинг Тошкентдаги ваколатхонаси раҳбари Ирина Старосельская Sputnik Ўзбекистон мухбирига берган интервьюсида.
Шунингдек, у Рус уйи Россия маданияти ва таълимини, албатта, рус тилини ўрганиш ва ўқитишни тарғиб қилиш билан шуғулланишини таъкидлади.
“Бугун ушбу тадбирда иштирок этиш ва алоқалар ўрнатиш учун Россиянинг нуфузли федерал университетлари ташриф буюрди. Умид қиламанки, биз уларни шунчаки таништириш билан чекланиб қолмадик, балки келажакда улар Ўзбекистон олий ўқув юртлари, мактаблардаги ҳамкасбларимиз ва, албатта, Ўзбекистон олимлари билан ҳамкорлик қиладилар”, - деди у.