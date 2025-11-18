https://sputniknews.uz/20251118/pushkin-medal-russia-uzbekistan-53566587.html
Пушкин медали: Россия ва Ўзбекистоннинг маданий мулоқотига қўшган ҳиссаси эътирофи - видео
Пушкин медали: Россия ва Ўзбекистоннинг маданий мулоқотига қўшган ҳиссаси эътирофи - видео
Sputnik Ўзбекистон
Элмира Раҳимова Россия президенти фармони билан Пушкин медали билан тақдирланди. У рус тили ва маданиятини ривожлантиришга қўшган ҳиссаси учун мукофотга сазовор бўлди.
2025-11-18T19:00+0500
2025-11-18T19:00+0500
2025-11-18T19:00+0500
россия
ўзбекистон
мукофот
маданият
адабиёт
лойиҳа
матбуот маркази
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/12/53562805_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_576a6c4a6fe7580ac46d08ab4366d8a8.jpg
ТОШКЕНТ, 18 ноя – Sputnik. Россия Федерацияси президенти Владимир Путиннинг фармони билан 4 ноябрь - Халқ бирлиги кунида Элмира Раҳимовна Аҳмедова Пушкин медали билан тақдирланди.Ушбу давлат мукофоти мамлакатлар ўртасидаги дўстлик ва ҳамкорликни мустаҳкамлаш, хорижда рус тили ва маданиятини асраб-авайлаш ҳамда оммалаштиришга қўшган катта ҳиссаси учун берилди.Учрашув якунида Элмира Раҳимова Алишер Навоийнинг адоватнинг ёмонлиги ва одамларни дўстликка чорловчи фикрларини айтиб ўтди.
https://sputniknews.uz/20251016/vladimir-putin-uzbekistan-bosh-prokuror-dostlik-orden-52739029.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/12/53562805_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c790eaed73f93d33ba87a32ff4881a0c.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
элмира раҳимова, пушкин медали, россия мукофоти, россия президенти, навоий, алишер навоий, дўстлик, адоват, маданий ҳамкорлик, рус тили ва маданияти, ўзбекистон, спутник ўзбекистон, мулоқот маркази, давлат мукофоти, рус тилини оммалаштириш, маданий алоқалар
элмира раҳимова, пушкин медали, россия мукофоти, россия президенти, навоий, алишер навоий, дўстлик, адоват, маданий ҳамкорлик, рус тили ва маданияти, ўзбекистон, спутник ўзбекистон, мулоқот маркази, давлат мукофоти, рус тилини оммалаштириш, маданий алоқалар
Пушкин медали: Россия ва Ўзбекистоннинг маданий мулоқотига қўшган ҳиссаси эътирофи - видео
Эксклюзив
Элмира Аҳмедова Россия президентининг фармони билан Пушкин медали билан тақдирланди.
ТОШКЕНТ, 18 ноя – Sputnik. Россия Федерацияси президенти Владимир Путиннинг фармони билан 4 ноябрь - Халқ бирлиги кунида Элмира Раҳимовна Аҳмедова Пушкин медали билан тақдирланди.
Ушбу давлат мукофоти мамлакатлар ўртасидаги дўстлик ва ҳамкорликни мустаҳкамлаш, хорижда рус тили ва маданиятини асраб-авайлаш ҳамда оммалаштиришга қўшган катта ҳиссаси учун берилди.
Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказида у ота-онаси, рус тили ва маданиятининг аҳамияти ҳақида сўзлаб берди, Шароф Рашидовнинг "Ватан севгиси қалбимда ёнади" шеърий тўпламини, шунингдек, Россия билан санъат соҳасида амалга оширилаётган лойиҳаларни тилга олди.
Учрашув якунида Элмира Раҳимова Алишер Навоийнинг адоватнинг ёмонлиги ва одамларни дўстликка чорловчи фикрларини айтиб ўтди.