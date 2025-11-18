Ўзбекистон
Пушкин медали: Россия ва Ўзбекистоннинг маданий мулоқотига қўшган ҳиссаси эътирофи - видео
Пушкин медали: Россия ва Ўзбекистоннинг маданий мулоқотига қўшган ҳиссаси эътирофи - видео
Элмира Раҳимова Россия президенти фармони билан Пушкин медали билан тақдирланди. У рус тили ва маданиятини ривожлантиришга қўшган ҳиссаси учун мукофотга сазовор бўлди.
ТОШКЕНТ, 18 ноя – Sputnik. Россия Федерацияси президенти Владимир Путиннинг фармони билан 4 ноябрь - Халқ бирлиги кунида Элмира Раҳимовна Аҳмедова Пушкин медали билан тақдирланди.Ушбу давлат мукофоти мамлакатлар ўртасидаги дўстлик ва ҳамкорликни мустаҳкамлаш, хорижда рус тили ва маданиятини асраб-авайлаш ҳамда оммалаштиришга қўшган катта ҳиссаси учун берилди.Учрашув якунида Элмира Раҳимова Алишер Навоийнинг адоватнинг ёмонлиги ва одамларни дўстликка чорловчи фикрларини айтиб ўтди.
Элмира Аҳмедова Россия президентининг фармони билан Пушкин медали билан тақдирланди.
ТОШКЕНТ, 18 ноя – Sputnik. Россия Федерацияси президенти Владимир Путиннинг фармони билан 4 ноябрь - Халқ бирлиги кунида Элмира Раҳимовна Аҳмедова Пушкин медали билан тақдирланди.
Ушбу давлат мукофоти мамлакатлар ўртасидаги дўстлик ва ҳамкорликни мустаҳкамлаш, хорижда рус тили ва маданиятини асраб-авайлаш ҳамда оммалаштиришга қўшган катта ҳиссаси учун берилди.

Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказида у ота-онаси, рус тили ва маданиятининг аҳамияти ҳақида сўзлаб берди, Шароф Рашидовнинг "Ватан севгиси қалбимда ёнади" шеърий тўпламини, шунингдек, Россия билан санъат соҳасида амалга оширилаётган лойиҳаларни тилга олди.

Учрашув якунида Элмира Раҳимова Алишер Навоийнинг адоватнинг ёмонлиги ва одамларни дўстликка чорловчи фикрларини айтиб ўтди.
Путин Ўзбекистон бош прокурорини “Дўстлик” ордени билан тақдирлади
