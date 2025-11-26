https://sputniknews.uz/20251126/tashkent-ekologiy-issiqxonalar-gaz-53751192.html
Тошкентда экологияни яхшилаш мақсадида иссиқхоналар газ билан таъминланмоқда
Тошкент шаҳрида 68 та, Зангиота ва Қибрай туманларида 100 дан ортиқ иссиқхона хўжалиги билан газ ва иссиқлик энергиясини етказиб бериш бўйича шартномалар тузилди. Иссиқхоналарга газ узлуксиз етказилмоқда.
ўзбекистон
атмосфера
экология
энергетика вазирлиги
жамият
газ
иссиқхона
ТОШКЕНТ, 26 ноя – Sputnik. Тошкент шаҳрида экологик ҳолатни яхшилаш мақсадида “Ҳудудгазтаъминот” АЖ томонидан иссиқхона хўжаликлари билан шартномаларни расмийлаштириш ишлари олиб борилмоқда. Бу ҳақда Энергетика вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Шунингдек, Зангиота туманидаги 34 та ва Қибрай туманидаги 66 та иссиқхона хўжалиги билан “иссиқлик энергиясини етказиб бериш” бўйича шартномалар расмийлаштирилди.Ҳозирда табиий газ тармоғига уланган барча иссиқхоналарга газ узлуксиз ва белгиланган меъёрларда етказиб берилмоқда.
ўзбекистон
тошкент, иссиқхона хўжалиги, табиий газ, газ етказиб бериш, газ таъминоти, ҳудудгазтаъминот, энергетика вазирлиги, зангиота, қибрай, экологик ҳолат, иссиқлик энергияси, газ тармоғи
Тошкент шаҳри ва яқин туманларда иссиқхоналарга табиий газ ва иссиқлик энергиясини етказиб бериш бўйича шартномалар расмийлаштирилиб, уларнинг газ таъминоти барқарорлаштирилмоқда
ТОШКЕНТ, 26 ноя – Sputnik.
Тошкент шаҳрида экологик ҳолатни яхшилаш мақсадида “Ҳудудгазтаъминот” АЖ томонидан иссиқхона хўжаликлари билан шартномаларни расмийлаштириш ишлари олиб борилмоқда. Бу ҳақда Энергетика вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
Таъкидланишича, Давлат хизматлари марказлари орқали мурожаат қилган Тошкент шаҳри ва унга яқин ҳудудлардаги 68 та иссиқхона хўжалиги (жами 173,1 гектар)га табиий газ етказиб бериш бўйича белгиланган тартибда шартномалар тузилган ва уларга газ етказиб берилмоқда.
Шунингдек, Зангиота туманидаги 34 та ва Қибрай туманидаги 66 та иссиқхона хўжалиги билан “иссиқлик энергиясини етказиб бериш” бўйича шартномалар расмийлаштирилди.
Ҳозирда табиий газ тармоғига уланган барча иссиқхоналарга газ узлуксиз ва белгиланган меъёрларда етказиб берилмоқда.