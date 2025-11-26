Ўзбекистон
Тошкентда экологияни яхшилаш мақсадида иссиқхоналар газ билан таъминланмоқда
Тошкентда экологияни яхшилаш мақсадида иссиқхоналар газ билан таъминланмоқда
Тошкент шаҳрида 68 та, Зангиота ва Қибрай туманларида 100 дан ортиқ иссиқхона хўжалиги билан газ ва иссиқлик энергиясини етказиб бериш бўйича шартномалар тузилди. Иссиқхоналарга газ узлуксиз етказилмоқда.
ТОШКЕНТ, 26 ноя – Sputnik. Тошкент шаҳрида экологик ҳолатни яхшилаш мақсадида “Ҳудудгазтаъминот” АЖ томонидан иссиқхона хўжаликлари билан шартномаларни расмийлаштириш ишлари олиб борилмоқда. Бу ҳақда Энергетика вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Шунингдек, Зангиота туманидаги 34 та ва Қибрай туманидаги 66 та иссиқхона хўжалиги билан “иссиқлик энергиясини етказиб бериш” бўйича шартномалар расмийлаштирилди.Ҳозирда табиий газ тармоғига уланган барча иссиқхоналарга газ узлуксиз ва белгиланган меъёрларда етказиб берилмоқда.
13:11 26.11.2025
© Sputnik / Александр Кряжев / Медиабанкка ўтишАгрокомплекс "Сады Гиганта" в Новосибирской области
Агрокомплекс Сады Гиганта в Новосибирской области - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.11.2025
Тошкент шаҳри ва яқин туманларда иссиқхоналарга табиий газ ва иссиқлик энергиясини етказиб бериш бўйича шартномалар расмийлаштирилиб, уларнинг газ таъминоти барқарорлаштирилмоқда
ТОШКЕНТ, 26 ноя – Sputnik. Тошкент шаҳрида экологик ҳолатни яхшилаш мақсадида “Ҳудудгазтаъминот” АЖ томонидан иссиқхона хўжаликлари билан шартномаларни расмийлаштириш ишлари олиб борилмоқда. Бу ҳақда Энергетика вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.

Таъкидланишича, Давлат хизматлари марказлари орқали мурожаат қилган Тошкент шаҳри ва унга яқин ҳудудлардаги 68 та иссиқхона хўжалиги (жами 173,1 гектар)га табиий газ етказиб бериш бўйича белгиланган тартибда шартномалар тузилган ва уларга газ етказиб берилмоқда.

Шунингдек, Зангиота туманидаги 34 та ва Қибрай туманидаги 66 та иссиқхона хўжалиги билан “иссиқлик энергиясини етказиб бериш” бўйича шартномалар расмийлаштирилди.
Ҳозирда табиий газ тармоғига уланган барча иссиқхоналарга газ узлуксиз ва белгиланган меъёрларда етказиб берилмоқда.
