Тошкентда экологик вазиятни яхшилаш чоралари белгиланди: Президент фармони имзоланди
12:09 25.11.2025 (янгиланди: 15:46 25.11.2025)
© Sputnik / Бахром ХатамовФотоподборка: осень в Ташкенте
© Sputnik / Бахром Хатамов
Фармон Тошкентда қурилиш майдонларида кўкаламзорлаштиришни кучайтириш, “Яшил Тошкент” лойиҳаларини жорий этиш, шунингдек, экологик хавфи юқори объектларга чекловларни назарда тутади.
ТОШКЕНТ, 25 ноя – Sputnik. Тошкентда экологик вазиятни яхшилаш бўйича кечиктириб бўлмайдиган тадбирлар амалга оширилади. Президент томонидан тегишли фармон имзоланди.
Ҳужжатга кўра, 2026 йил 1 мартга қадар пойтахтда экологик хавфсизликни таъминлаш юзасидан комплекс тадбирлар амалга оширилади ҳамда махсус комиссия тузилади.
Махсус комиссияга қуйидаги ваколатлар берилади, жумладан:
табиий чангланиш кучайган пайтда саноат корхоналари, транспорт, иссиқлик таъминоти ва бошқа соҳаларда чекловларни жорий қилиш;
транспортлар ҳаракатини чеклаш;
салбий таъсир қилувчи моддалар ёққан иссиқхона ва бошқа объектлар фаолиятини вақтинча ёки тўлиқ тўхтатиш;
экологик таъсири юқори саноат объектларини Тошкентдан бошқа ҳудудларга кўчиришни белгилаш;
қурилиш ишларига чеклов ва талаблар жорий этиш, хусусан чангни бартараф этувчи ускуналарни ўрнатишни мажбурий қилиш.
Комиссия қурилиш учун ажратилган 500 м² ва ундан ортиқ майдонларни комплекс текширувдан ўтказади. Талаблар қуйидагилардан иборат:
майдоннинг камида 25% қисми кўкаламзорлаштирилган бўлиши;
сув пуркагичлар ўрнатилган бўлиши;
кириш-чиқиш йўлакларида автотранспорт ғилдиракларини ювиш ҳовузлари бўлиши;
қурилиш материаллари ва чиқиндилар транспортда махсус тент билан ёпилган ҳолда ташилиши.
Шунингдек, 1 000 м² дан катта қурилиш участкаларини “Яшил” фон мониторинг станциялари билан жиҳозлаш ва уларни Экология қўмитаси тизимига улаш — қурилишни давом эттиришнинг асосий шарти қилиб белгиланади.
Шахсий ҳовлилардаги дарахт ва ўсимликларни суғориш учун ичимлик сувидан фойдаланишга қўйилган чеклов (00:00–05:00) баҳор ва ёзда бекор қилинади. Шу билан бирга:
ичимлик сувидан бошқа мақсадларда фойдаланиш чеклови сақланади;
кўп квартирали уйларда суғориш учун махсус сув резервуарлари ўрнатилади.
Фармонга мувофиқ, ҳаводаги PM 2.5 зарраларини чуқур ўрганиш учун махсус лаборатория ташкил этилади. Бу ифлосланиш манбаларини аниқлаш ва чоралар кўришни тезлаштиради.
2026 йил баҳор ва куз мавсумларида Тошкентнинг 33 км узунликдаги кичик ҳалқа йўли бўйлаб “Яшил коридор” барпо этилади.
2026 йил 1 апрелгача “Яшил Тошкент” мастер режаси ишлаб чиқилади. Бундан ташқари, пойтахтнинг барча туманларида “яшиллик” даражаси паст бўлган камида учта кўча танланиб, ҳар бири 5 кмдан кам бўлмаган “Сояли сайр кўчалари” ташкил қилинади.
Фуқаролар ва тадбиркорлар томонидан маиший ҳаво тозалаш ускуналарини Ўзбекистонга олиб киришда божхона божи тўлиқ бекор қилинади.