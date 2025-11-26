https://sputniknews.uz/20251126/russia-uzbekistan-muhokama-53748731.html
Россия–Ўзбекистон комиссияси: савдо, таълим ва молиявий мустақиллик муҳокама қилинди
Россия–Ўзбекистон комиссияси: савдо, таълим ва молиявий мустақиллик муҳокама қилинди
Тошкентда Россия ва Ўзбекистон ўртасидаги межпарламент комиссиянинг иккинчи мажлиси старт олди. Учрашувда икки мамлакат парламентлари ўртасидаги ҳамкорлик масалалари муҳокама қилинмоқда.
ТОШКЕНТ, 26 ноя – Sputnik.
Тошкентда Россия Федерацияси Давлат думаси ва Ўзбекистон Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси ўртасидаги ҳамкорлик бўйича Парламентлараро комиссиянинг иккинчи мажлиси бошланди, дея хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон
мухбири.
Унда Давлат думаси депутатлари Александр Бабаков ва Александр Мажуга, Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси Александр Ерхов ва Ўзбекистон парламенти қуйи палатаси спикери ўринбосари Раҳим Ҳакимов иштирок этмоқда.
Йиғилишда Александр Бабаков Россия ва Ўзбекистон халқларининг маданий ва маънавий бирлиги мураккаб халқаро вазият фонида барқарорлик пойдевори бўлиб қолаётганини таъкидлади.
Ўзаро ҳамкорликнинг янги механизмлари орқали молиявий суверенитетни мустаҳкамлаш, товар айирбошлаш ҳажмини муҳокама қилишдан аниқ қўшма иқтисодий лойиҳаларни ишлаб чиқишга ўтишга чақирди.
Бабаков асосий тармоқларда касбий таълимни ривожлантириш муҳимлигини таъкидлаб, уни иқтисодий суверенитетнинг бир қисми деб атади.
Шунингдек, у молиявий жараёнларнинг барқарорлигини таъминлайдиган ўз корпоратив ва банк механизмларини яратиш зарурлигини таъкидлади.
Бундан ташқари, депутат парламентлараро алоқаларни, жумладан, минтақавий даражада фаоллаштиришни таклиф қилди ва ўзбекистонлик парламентарийларни Россия ҳудудларидан бирига, масалан, Саратовга ташриф буюришга таклиф қилди.