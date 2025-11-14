Ўзбекистон
Янги чақириқ ва таҳдидлар ортидан МДҲ ПА роли ошиб бормоқда – Нарбаева
Янги чақириқ ва таҳдидлар ортидан МДҲ ПА роли ошиб бормоқда – Нарбаева
14.11.2025
ТОШКЕНТ, 14 ноя – Sputnik. Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги Парламентлараро Ассамблеяси (МДҲ ПА) роли дунё янги чақириқ ва таҳдидларга дуч келаётган замонавий шароитларда ўсиб бормоқда. Бу ҳақда Ўзбекистон Олий Мажлиси Сенати раиси Танзила Нарбаева маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, Ўзбекистон парламентарийларининг МДҲ ПА фаолиятида иштирок этиши касбий алоқаларни мустаҳкамлаш, илғор тажриба алмашиш, қонунчиликни такомиллаштириш ва парламент назоратини ривожлантиришга изчил ёндашувларни ишлаб чиқиш имконини берди.Шунингдек, у Ўзбекистон парламентлараро мулоқотни чуқурлаштириш, илғор тажрибаларни алмашиш, қонунчиликни такомиллаштириш ва парламент назорати самарадорлигини оширишга қаратилган қўшма ташаббусларни яна илгари суришга тайёрлигини маълум қилди. “Парламент йўналиши бўйича биз савдо-иқтисодий ва маданий-гуманитар алоқаларни ривожлантиришга ва давлатларимиз халқлари ўртасидаги дўстликни мустаҳкамлашга қаратилган барча чора-тадбирларга кўмаклашишда давом этамиз”, - дея таъкидлади Нарбаева.МДҲ МП кузги сессияси тадбирлари 13-14 ноябрь кунлари Душанбе шаҳрида ўтказилмоқда. Унда Озарбайжон, Арманистон, Беларась, Қозоғистон, Қирғизистон, Россия, Тожикистон ва Ўзбекистон делегациялари ҳамда бир қатор ҳамкор ташкилотлар вакиллари иштирок этмоқда.
ТОШКЕНТ, 14 ноя – Sputnik. Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги Парламентлараро Ассамблеяси (МДҲ ПА) роли дунё янги чақириқ ва таҳдидларга дуч келаётган замонавий шароитларда ўсиб бормоқда. Бу ҳақда Ўзбекистон Олий Мажлиси Сенати раиси Танзила Нарбаева маълум қилди.

“Ассамблея мамлакатларимиз парламентарийларини умумий мақсадлар - ўзаро тушунишни мустаҳкамлаш, қонунчиликни такомиллаштириш, тинчлик, барқарорлик ва яхши қўшничилик қадриятларини илгари суриш атрофида бирлаштиради.Замонавий шароитда дунё янги муаммолар ва таҳдидларга дуч келган пайтда Ассамблеямизнинг халқ дипломатияси ва парламентнинг ўзаро таъсири воситаси сифатида аҳамияти янада ошиб бормоқда”, - деди Нарбаева МДҲ ПА сессиясида.

Унинг сўзларига кўра, Ўзбекистон парламентарийларининг МДҲ ПА фаолиятида иштирок этиши касбий алоқаларни мустаҳкамлаш, илғор тажриба алмашиш, қонунчиликни такомиллаштириш ва парламент назоратини ривожлантиришга изчил ёндашувларни ишлаб чиқиш имконини берди.
"Хотира поезди ва Ҳамдўстлик болалари каби гуманитар ташаббусларни амалга оширишнинг аҳамиятини алоҳида таъкидлашни истардим...>. Бундай лойиҳалар тарихий хотирани мустаҳкамлашга, ёшларда аждодларнинг қаҳрамонликлари билан фахрланиш туйғусини шакллантиришга, МДҲ мамлакатларининг ёш авлодлари ўртасидаги дўстликни ривожлантиришга хизмат қилаётганига яна бир бор ишонч ҳосил қилдик”, - деди Ўзбекистон Сенати раиси.
Шунингдек, у Ўзбекистон парламентлараро мулоқотни чуқурлаштириш, илғор тажрибаларни алмашиш, қонунчиликни такомиллаштириш ва парламент назорати самарадорлигини оширишга қаратилган қўшма ташаббусларни яна илгари суришга тайёрлигини маълум қилди.

“Парламент йўналиши бўйича биз савдо-иқтисодий ва маданий-гуманитар алоқаларни ривожлантиришга ва давлатларимиз халқлари ўртасидаги дўстликни мустаҳкамлашга қаратилган барча чора-тадбирларга кўмаклашишда давом этамиз”, - дея таъкидлади Нарбаева.
МДҲ МП кузги сессияси тадбирлари 13-14 ноябрь кунлари Душанбе шаҳрида ўтказилмоқда. Унда Озарбайжон, Арманистон, Беларась, Қозоғистон, Қирғизистон, Россия, Тожикистон ва Ўзбекистон делегациялари ҳамда бир қатор ҳамкор ташкилотлар вакиллари иштирок этмоқда.
