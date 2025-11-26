Президент Олимпиадаси натижалари: Тошкент шаҳри навбатдаги кунда пешқадам
09:42 26.11.2025 (янгиланди: 10:03 26.11.2025)
© Пресс-служба НОК УзбекистанаВ рамках Президентской Олимпиады в Узбекистане завершились соревнования по вольной борьбе
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Oбуна бўлиш
Президент Олимпиадаси доирасида кураш ва оғир атлетика бўйича мусобақалар якунланди, ҳудудлар медаллар тақсимоти маълум қилинди
ТОШКЕНТ, 26 ноя – Sputnik. Президент Олимпиадаси доирасида ўтказилган навбатдаги беллашувлар якунланди — эркин кураш бўйича финал мусобақалари ўтди, оғир атлетикада эса ғолиблар номи маълум бўлди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати маълум қилди.
Ҳудудлар бўйича медаллар тақсимоти
— Тошкент шаҳри — 3 олтин, 1 кумуш
— Самарқанд вилояти — 2 олтин
— Андижон вилояти — 1 олтин, 2 кумуш, 2 бронза
— Бухоро вилояти — 1 олтин, 1 бронза
— Навоий вилояти — 1 олтин, 1 бронза
— Қашқадарё вилояти — 1 олтин
— Хоразм вилояти — 2 кумуш, 3 бронза
— Наманган вилояти — 1 кумуш, 2 бронза
— Сирдарё вилояти — 1 кумуш, 1 бронза
— Сурхондарё вилояти — 1 кумуш
— Қорақалпоғистон Р. — 1 кумуш
— Жиззах вилояти — 1 бронза
— Тошкент вилояти — 1 бронза
— Фарғона вилояти — 1 бронза
— Самарқанд вилояти — 2 олтин
— Андижон вилояти — 1 олтин, 2 кумуш, 2 бронза
— Бухоро вилояти — 1 олтин, 1 бронза
— Навоий вилояти — 1 олтин, 1 бронза
— Қашқадарё вилояти — 1 олтин
— Хоразм вилояти — 2 кумуш, 3 бронза
— Наманган вилояти — 1 кумуш, 2 бронза
— Сирдарё вилояти — 1 кумуш, 1 бронза
— Сурхондарё вилояти — 1 кумуш
— Қорақалпоғистон Р. — 1 кумуш
— Жиззах вилояти — 1 бронза
— Тошкент вилояти — 1 бронза
— Фарғона вилояти — 1 бронза
Эркин кураш ғолиблари
48 кг
1.Демис Сандекидис (Бухоро)
2.Миржалол Мукаммилов (Тошкент шаҳри)
3.Султон Аллаберганов (Хоразм)
4.Беҳрузбек Олимжонов (Наманган)
55 кг
1.Улуғбек Рашидов (Тошкент шаҳри)
2.Ҳайруллоҳ Аҳмадиллаев (Андижон)
3.Озодбек Алижонов (Фарғона)
4.Асадбек Хушнудов (Хоразм)
65 кг
1.Шоҳиддин Алиев (Самарқанд)
2.Абдуллоҳ Ҳолмирзаев (Андижон)
3.Умаржон Жўраев (Бухоро)
4.Қудрет Сарсенбаев (Тошкент вилояти)
80 кг
1.Бунёд Руфатов (Тошкент шаҳри)
2.Оламгир Собиров (Сурхондарё)
3.Акобир Самаров (Жиззах)
4.Имомаддин Азизуллаев (Хоразм)
-110 кг
1.Беҳруз Аширов (Тошкент шаҳри)
2.Баҳром Рашидов (Сирдарё)
3.Улуғбек Пардабоев (Сирдарё)
4.Султонбек Шукриллаев (Андижон)
Оғир атлетика натижалари
-55 кг (ўғиллар)
1.Азизбек Дадажонов (Андижон)
2.Омирбек Мирзабоев (Қорақалпоғистон)
3.Нурислом Ғафуржонов (Наманган)
-55 кг (қизлар)
1.Комила Худойқулова (Қашқадарё)
2.Шаҳризода Комилова (Хоразм)
3.Мухлиса Бозорова (Бухоро)
-59 кг
1.Маржона Абдумуталова (Навоий)
2.Камола Камилова (Хоразм)
3.Зарина Абдуллахақова (Андижон)
-61 кг
1.Асилбек Болтаев (Самарқанд)
2.Абдуллобек Абдураҳимов (Наманган)
3.Алишер Пардаев (Навоий)