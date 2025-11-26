Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251126/prezident-olimpiada-natijalar-53744307.html
Президент Олимпиадаси натижалари: Тошкент шаҳри навбатдаги кунда пешқадам
Президент Олимпиадаси натижалари: Тошкент шаҳри навбатдаги кунда пешқадам
Sputnik Ўзбекистон
Президент Олимпиадасида эркин кураш ва оғир атлетика бўйича ғолиблар аниқланди. Ҳудудлар ўртасида медаллар тақсимоти ва тўлиқ натижалар эълон қилинди.
2025-11-26T09:42+0500
2025-11-26T10:03+0500
ўзбекистон
спорт
оғир атлетика
мусобақа
олтин медаль
кумуш медал
бронза медал
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/1a/53743544_0:121:2560:1561_1920x0_80_0_0_ef49486dc5a6276efefd63b68fef54b4.jpg
ТОШКЕНТ, 26 ноя – Sputnik. Президент Олимпиадаси доирасида ўтказилган навбатдаги беллашувлар якунланди — эркин кураш бўйича финал мусобақалари ўтди, оғир атлетикада эса ғолиблар номи маълум бўлди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати маълум қилди. Ҳудудлар бўйича медаллар тақсимоти— Тошкент шаҳри — 3 олтин, 1 кумуш— Самарқанд вилояти — 2 олтин— Андижон вилояти — 1 олтин, 2 кумуш, 2 бронза— Бухоро вилояти — 1 олтин, 1 бронза— Навоий вилояти — 1 олтин, 1 бронза— Қашқадарё вилояти — 1 олтин— Хоразм вилояти — 2 кумуш, 3 бронза— Наманган вилояти — 1 кумуш, 2 бронза— Сирдарё вилояти — 1 кумуш, 1 бронза— Сурхондарё вилояти — 1 кумуш— Қорақалпоғистон Р. — 1 кумуш— Жиззах вилояти — 1 бронза— Тошкент вилояти — 1 бронза— Фарғона вилояти — 1 бронзаЭркин кураш ғолиблари48 кг55 кг65 кг80 кг-110 кгОғир атлетика натижалари-55 кг (ўғиллар)-55 кг (қизлар)-59 кг-61 кг
https://sputniknews.uz/20251125/natija-prezident-olimpiada-53717077.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/1a/53743544_160:0:2401:1681_1920x0_80_0_0_fd3554cbd9b9d379e8042c4f3409e66a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
президент олимпиадаси, эркин кураш, оғир атлетика, бокс саралаш, медаллар тақсимоти, тошкент шаҳри, самарқанд вилояти, андижон, бухоро, навоий, қашқадарё, хоразм, наманган, сирдарё, сурхондарё, қорақалпоғистон
президент олимпиадаси, эркин кураш, оғир атлетика, бокс саралаш, медаллар тақсимоти, тошкент шаҳри, самарқанд вилояти, андижон, бухоро, навоий, қашқадарё, хоразм, наманган, сирдарё, сурхондарё, қорақалпоғистон

Президент Олимпиадаси натижалари: Тошкент шаҳри навбатдаги кунда пешқадам

09:42 26.11.2025 (янгиланди: 10:03 26.11.2025)
© Пресс-служба НОК УзбекистанаВ рамках Президентской Олимпиады в Узбекистане завершились соревнования по вольной борьбе
В рамках Президентской Олимпиады в Узбекистане завершились соревнования по вольной борьбе - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.11.2025
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Oбуна бўлиш
Президент Олимпиадаси доирасида кураш ва оғир атлетика бўйича мусобақалар якунланди, ҳудудлар медаллар тақсимоти маълум қилинди
ТОШКЕНТ, 26 ноя – Sputnik. Президент Олимпиадаси доирасида ўтказилган навбатдаги беллашувлар якунланди — эркин кураш бўйича финал мусобақалари ўтди, оғир атлетикада эса ғолиблар номи маълум бўлди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати маълум қилди.
Ҳудудлар бўйича медаллар тақсимоти
— Тошкент шаҳри — 3 олтин, 1 кумуш
— Самарқанд вилояти — 2 олтин
— Андижон вилояти — 1 олтин, 2 кумуш, 2 бронза
— Бухоро вилояти — 1 олтин, 1 бронза
— Навоий вилояти — 1 олтин, 1 бронза
— Қашқадарё вилояти — 1 олтин
— Хоразм вилояти — 2 кумуш, 3 бронза
— Наманган вилояти — 1 кумуш, 2 бронза
— Сирдарё вилояти — 1 кумуш, 1 бронза
— Сурхондарё вилояти — 1 кумуш
— Қорақалпоғистон Р. — 1 кумуш
— Жиззах вилояти — 1 бронза
— Тошкент вилояти — 1 бронза
— Фарғона вилояти — 1 бронза
Эркин кураш ғолиблари

48 кг

1.
Демис Сандекидис (Бухоро)
2.
Миржалол Мукаммилов (Тошкент шаҳри)
3.
Султон Аллаберганов (Хоразм)
4.
Беҳрузбек Олимжонов (Наманган)

55 кг

1.
Улуғбек Рашидов (Тошкент шаҳри)
2.
Ҳайруллоҳ Аҳмадиллаев (Андижон)
3.
Озодбек Алижонов (Фарғона)
4.
Асадбек Хушнудов (Хоразм)

65 кг

1.
Шоҳиддин Алиев (Самарқанд)
2.
Абдуллоҳ Ҳолмирзаев (Андижон)
3.
Умаржон Жўраев (Бухоро)
4.
Қудрет Сарсенбаев (Тошкент вилояти)

80 кг

1.
Бунёд Руфатов (Тошкент шаҳри)
2.
Оламгир Собиров (Сурхондарё)
3.
Акобир Самаров (Жиззах)
4.
Имомаддин Азизуллаев (Хоразм)

-110 кг

1.
Беҳруз Аширов (Тошкент шаҳри)
2.
Баҳром Рашидов (Сирдарё)
3.
Улуғбек Пардабоев (Сирдарё)
4.
Султонбек Шукриллаев (Андижон)‍
Оғир атлетика натижалари

-55 кг (ўғиллар)

1.
Азизбек Дадажонов (Андижон)
2.
Омирбек Мирзабоев (Қорақалпоғистон)
3.
Нурислом Ғафуржонов (Наманган)

-55 кг (қизлар)

1.
Комила Худойқулова (Қашқадарё)
2.
Шаҳризода Комилова (Хоразм)
3.
Мухлиса Бозорова (Бухоро)

-59 кг

1.
Маржона Абдумуталова (Навоий)
2.
Камола Камилова (Хоразм)
3.
Зарина Абдуллахақова (Андижон)

-61 кг

1.
Асилбек Болтаев (Самарқанд)
2.
Абдуллобек Абдураҳимов (Наманган)
3.
Алишер Пардаев (Навоий)
Объявлены победители первого дня Президентской Олимпиады - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.11.2025
Биринчи кун натижалари маълум бўлди — Президент Олимпиадасида қайси вилоятлар пешқадам?
Кеча, 10:12
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0