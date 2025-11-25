Биринчи кун натижалари маълум бўлди — Президент Олимпиадасида қайси вилоятлар пешқадам?
10:12 25.11.2025 (янгиланди: 11:17 25.11.2025)
© Пресс-служба НОКОбъявлены победители первого дня "Президентской Олимпиады"
© Пресс-служба НОК
Oбуна бўлиш
Президент Олимпиадасининг биринчи куни ғолиблари аниқланди. Мусобақада Тошкент шаҳри, Навоий ва Хоразм вилоятлари пешқадамлик қилмоқда
ТОШКЕНТ, 25 ноя – Sputnik. Тошкентда Президент Олимпиадасининг дастлабки кун беллашувларида бадиий гимнастика, эркин кураш ва оғир атлетикада медаллар эгалари аниқланди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.
Ҳудудлар бўйича медаллар тақсимоти:
Тошкент шаҳри — 5 олтин, 4 кумуш
Навоий вилояти — 2 олтин, 2 кумуш, 1 бронза
Хоразм вилояти — 2 олтин, 1 кумуш, 1 бронза
Наманган вилояти — 1 олтин, 4 кумуш, 2 бронза
Қашқадарё вилояти — 1 олтин, 1 бронза
Жиззах вилояти — 1 кумуш
Қорақалпоғистон Республикаси — 1 кумуш
Бухоро вилояти — 2 бронза
Тошкент вилояти — 2 бронза
Самарқанд вилояти — 1 бронза
Сирдарё вилояти — 1 бронза
Эркин кураш ғолиблари
–45 кг
1.Ҳамидбек Отаназаров (Хоразм)
2.Асилбек Одилов (Наманган)
3.Ҳусан Анорбоев (Тошкент вилояти)
4.Азизбек Расулов (Тошкент шаҳри)
–51 кг
1.Жаҳонгир Тўлқунов (Тошкент шаҳри)
2.Достонбек Йўлдашов (Хоразм)
3.Янис Цандикидс (Бухоро)
4.Оғабек Олимжанов (Сирдарё)
–60 кг
1.Фахридин Насриддинов (Тошкент шаҳри)
2.Шаҳриёр Абилов (Жиззах)
3.Нурмуҳаммад Нажмиддинов (Навоий)
4.Абдумалик Жалолидинов (Тошкент шаҳри)
–71 кг
1.Фаррухбек Жуманазаров (Тошкент шаҳри)
2.Муҳаммадқодир Мадазимов (Наманган)
3.Мирислам Юсупов (Бухоро)
4.Иброҳим Алимов (Тошкент шаҳри)
–92 кг
1.Асадбек Эркинжонов (Наманган)
2.Данил Муҳитдинов (Тошкент)
3.Эрназар Жумабоев (Наманган)
4.Жамшид Юсупов (Тошкент шаҳри)
Оғир атлетика ғолиблари
Қизлар –40 кг
1.Гулчеҳра Дониёрова (Навоий)
2.Зебо Иномова (Наманган)
3.Муслима Нуриллаева (Қашқадарё)
Қизлар –45 кг
1.Феруза Қадамбоева (Хоразм)
2.Малика Хожиева (Навоий)
3.Фарангиз Абдуҳалилова (Наманган)
Қизлар –49 кг
1.Муниса Одилова (Қашқадарё)
2.Шаҳзода Нуриллаева (Қорақалпоғистон Р.)
3.Роксана Мусликова (Тошкент вилояти)
Ўғил болалар –49 кг
1.Баҳодир Бекпўлатов (Навоий)
2.Асилбек Усмонжонов (Наманган)
3.Бобурбек Қадамбоев (Хоразм)
Бадиий гимнастика
1.Наталя Усова (Тошкент шаҳри)
2.Севинч Мўминова (Навоий)
3.Ясмина Алимардонова (Самарқанд)