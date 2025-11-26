https://sputniknews.uz/20251126/hujjat-bekor-qilinish-53747646.html
Аҳамиятини йўқотган 800 та ҳужжат бекор қилинади — “тартибга солиш гильотинаси” ишга тушди
Аҳамиятини йўқотган 800 та ҳужжат бекор қилинади — “тартибга солиш гильотинаси” ишга тушди
Sputnik Ўзбекистон
"Тартибга солиш гильотинаси” орқали 800 га яқин эски ҳужжат бекор қилинади. Фармон тадбиркорлар учун ортиқча талабларни қисқартириш, давлат хизматлари нархини камайтириш ва солиқ имтиёзларини кенгайтиришни назарда тутади
2025-11-26T11:25+0500
2025-11-26T11:25+0500
2025-11-26T12:11+0500
ўзбекистон
жамият
янги қонун
адлия вазирлиги
тадбиркор
ер мулки
кўчмас мулк
божхона божи
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/1a/53747480_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_d7ab652cfc6cd2dbb60b97fd9740cd71.png
ТОШКЕНТ, 26 ноя – Sputnik. Ўзбекистонда амалда аҳамияти ва долзарблигини йўқотган 800 тага яқин қонунчилик ҳужжатлари “тартибга солиш гильотинаси” орқали бекор қилинади. Президент томонидан шу бўйича тегишли фармон имзоланди.Унда қуйидаги чора-тадбирлар назарда тутилган:
https://sputniknews.uz/20251103/hujjatlar-kontseptsiya-strategiya-dasturlar-53201094.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/1a/53747480_0:0:1024:769_1920x0_80_0_0_49cedfa3f92cb3d20a87ffaafbe799e8.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
тартибга солиш гильотинаси, 800 ҳужжат бекор, президент фармони, тадбиркорлик, мажбурий талаблар, e-aktiv, гаров рўйхатга олиш, божсиз олиб кириш, солиқ имтиёзлари, адлия вазирлиги, тартибга солишни соддалаштириш
тартибга солиш гильотинаси, 800 ҳужжат бекор, президент фармони, тадбиркорлик, мажбурий талаблар, e-aktiv, гаров рўйхатга олиш, божсиз олиб кириш, солиқ имтиёзлари, адлия вазирлиги, тартибга солишни соддалаштириш
Аҳамиятини йўқотган 800 та ҳужжат бекор қилинади — “тартибга солиш гильотинаси” ишга тушди
11:25 26.11.2025 (янгиланди: 12:11 26.11.2025)
Тартибга солишни соддалаштириш ва тадбиркорликка ортиқча юкламаларни камайтириш юзасидан “йўл харитаси” тасдиқланди
ТОШКЕНТ, 26 ноя – Sputnik.
Ўзбекистонда амалда аҳамияти ва долзарблигини йўқотган 800 тага яқин қонунчилик ҳужжатлари “тартибга солиш гильотинаси” орқали бекор қилинади. Президент томонидан шу бўйича тегишли фармон имзоланди
.
Адлия вазирлиги томонидан ишлаб чиқилган ушбу фармонга мувофиқ, тадбиркорлик ва бошқа соҳалардаги айрим мажбурий талабларни қисқартириш ҳамда тартибга солишни соддалаштиришга қаратилган “йўл харитаси” тасдиқланди.
Унда қуйидаги чора-тадбирлар назарда тутилган:
тадбиркорлар учун молиявий операцияларни “E-aktiv” тизимида акс эттириш мажбуриятини бекор қилиш;
кўчмас мулкка нисбатан гаров ҳуқуқини рўйхатга олишда давлат хизмати баҳосини 2 бараварга камайтириш;
шахсий эҳтиёж учун республикага олиб кириладиган товарларнинг божсиз олиб кириш нормаларини тўлиқ қайта кўриб чиқиш;
ер участкасига бўлган ҳуқуқни ўзига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра ўз вақтида рўйхатдан ўтказа олмаган ногиронлиги бўлган шахсларга муқобил ҳужжатлар асосида солиқ имтиёзларидан фойдаланиш имкониятини яратиш.