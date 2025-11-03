https://sputniknews.uz/20251103/hujjatlar-kontseptsiya-strategiya-dasturlar-53201094.html
Ўзбекистонда стратегик режалаштиришнинг 3 босқичли тизими жорий этилди. Концепциялар, стратегиялар ва дастурлар белгиланган муддатларда қабул қилинади. Президентнинг тегишли Фармони 1 ноябрдан кучга кирди.
ТОШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik. Ўзбекистонда стратегик режалаштириш тизими янгиланиб, ҳужжатлар миқёси ва ҳуқуқий мақомига кўра уч тоифага ажратилди: концепциялар, стратегиялар ва дастурлар. Бу ҳақда Адлия вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Янги тартиб президентнинг “Стратегик режалаштириш ва ривожланиш тизимини жорий этиш бўйича ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги фармони билан тасдиқланди. Ҳужжат 2025 йил 1 ноябрдан кучга кирган.Янгиланган тизимга кўра:Шунингдек, фармонга кўра стратегик режалаштириш соҳасида бошқарув тизими ҳам қайта ташкил этилмоқдаШунингдек, 1- ва 2-даражали ҳужжатлар лойиҳаларини мақсадга мувофиқлиги нуқтаи назаридан кўриб чиқиб, маъқулланган ҳолда Президентга киритади.
Янги тартиб: стратегик ҳужжатлар концепция, стратегия ва дастурларга бўлинди
15:08 03.11.2025 (янгиланди: 15:39 03.11.2025)
ТОШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik.
Ўзбекистонда стратегик режалаштириш тизими янгиланиб, ҳужжатлар миқёси ва ҳуқуқий мақомига кўра уч тоифага ажратилди: концепциялар, стратегиялар ва дастурлар. Бу ҳақда Адлия вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
Янги тартиб президентнинг “Стратегик режалаштириш ва ривожланиш тизимини жорий этиш бўйича ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги фармони билан тасдиқланди. Ҳужжат 2025 йил 1 ноябрдан кучга кирган.
1-даражали ҳужжатлар — концепциялар, 7 йилдан ортиқ муддатга мўлжалланган бўлиб, қонунлар билан тасдиқланади;
2-даражали ҳужжатлар — стратегиялар, 4–7 йилгача тайёрланиб, президент ҳужжатлари билан тасдиқланади;
3-даражали ҳужжатлар — дастурлар, 1–3 йилгача бўлган муддатга белгиланиб, президент ёки Вазирлар Маҳкамаси қарори билан тасдиқланади.
Шунингдек, фармонга кўра стратегик режалаштириш соҳасида бошқарув тизими ҳам қайта ташкил этилмоқда
Таҳлилий ва тадқиқот тузилмалари фаолиятини мувофиқлаштирувчи кенгаш — энди Ўзбекистон президенти ҳузуридаги Стратегик режалаштириш ва ривожланиш бўйича мувофиқлаштирувчи кенгаш деб юритилади;
Президент ҳузуридаги Стратегик ислоҳотлар агентлиги — эндиликда Стратегик ривожланиш ва ислоҳотлар агентлиги.
Мувофиқлаштирувчи кенгаш вазирлик ва идоралар ҳамда маҳаллий ҳокимият органларининг стратегик режалаштириш соҳасидаги фаолиятини мувофиқлаштиради.
Шунингдек, 1- ва 2-даражали ҳужжатлар лойиҳаларини мақсадга мувофиқлиги нуқтаи назаридан кўриб чиқиб, маъқулланган ҳолда Президентга киритади.