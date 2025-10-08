https://sputniknews.uz/20251008/hokimiyat-shtat-maqbullashtirish-qonun-52533898.html
Ҳокимият органларида бошқарув штатлари мақбуллаштирилади — янги қонун
Ҳокимият органларида бошқарув штатлари мақбуллаштирилади — янги қонун
Sputnik Ўзбекистон
Янги фармонда республика ижро этувчи ҳокимият органларида рақамли технологиялар ва сунъий интеллект асосида бошқарув тизимини такомиллаштириш белгиланди. Бошқарув штат бирликлари сони мақбуллаштирилади.
2025-10-08T10:01+0500
2025-10-08T10:01+0500
2025-10-08T10:01+0500
ўзбекистон
сунъий интеллект
ҳокимият
рақамли технологиялар
иқтисод
кадрлар алмашуви
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/05/48253757_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_66b177b9d41c6838e16b0fe61d91f3b7.jpg
ТОШКЕНТ, 8 окт – Sputnik. “Республика ижро этувчи ҳокимият органларининг фаолиятига рақамлаштиришни кенг жорий этиш ҳисобига бошқарув штат бирликлари сонини мақбуллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги президент фармони (ПФ–178-сон, 04.10.2025 й.) қабул қилинди. Бу ҳақда Адлия вазирлиги мтабуот хизмати хабар берди.Фармондан кўзланган мақсад этиб, республика ижро этувчи ҳокимият органлари фаолиятининг самарадорлиги ва натижадорлигини таъминлаш ҳамда бошқарув харажатларини қисқартириш белгиланди. Республика ижро этувчи ҳокимият органлари: - соҳага оид бўлмаган вазифаларнинг қисқартирилиши ва фаолиятига рақамли технологияларнинг жорий этилишини; -️ маълумотларни қайта ишлаш ҳамда сунъий интеллектга асосланган лойиҳаларни ишга тушириш учун техник инфратузилма яратиш, ижтимоий соҳа ва иқтисодиёт тармоқларида мазкур йўналишдаги устувор лойиҳалар амалга оширилишини; -️ сунъий интеллект технологияларидан фойдаланиш бўйича аҳолининг билим ва кўникмаларини ошириш, кадрлар салоҳияти ривожлантирилишини таъминлаб боради.
https://sputniknews.uz/20251006/suniy-intellekt-rivojlantirish-tajriba-joriy-etilish-52499459.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/05/48253757_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b658fe1ab2179d604e857c72c8d423db.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
президент фармони, пф–178, рақамлаштириш, ижро ҳокимият органлари, бошқарув штатлари, рақамли технологиялар, сунъий интеллект, самарадорлик, мақбуллаштириш, бошқарув харажатлари, кадрлар салоҳияти, рақамли ислоҳотлар, адлия вазирлиги, ижро ҳокимият тизими, рақамли давлат бошқаруви
президент фармони, пф–178, рақамлаштириш, ижро ҳокимият органлари, бошқарув штатлари, рақамли технологиялар, сунъий интеллект, самарадорлик, мақбуллаштириш, бошқарув харажатлари, кадрлар салоҳияти, рақамли ислоҳотлар, адлия вазирлиги, ижро ҳокимият тизими, рақамли давлат бошқаруви
Ҳокимият органларида бошқарув штатлари мақбуллаштирилади — янги қонун
Янги фармонга кўра, ижро ҳокимият органларида рақамли технологиялар жорий этилиб, бошқарув штатлари мақбуллаштирилади. Ташаббус самарадорликни ошириш ва харажатларни қисқартиришга қаратилган.
ТОШКЕНТ, 8 окт – Sputnik
. “Республика ижро этувчи ҳокимият органларининг фаолиятига рақамлаштиришни кенг жорий этиш ҳисобига бошқарув штат бирликлари сонини мақбуллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги президент фармони (ПФ–178-сон, 04.10.2025 й.) қабул қилинди. Бу ҳақда Адлия вазирлиги мтабуот хизмати хабар берди
.
Фармондан кўзланган мақсад этиб, республика ижро этувчи ҳокимият органлари фаолиятининг самарадорлиги ва натижадорлигини таъминлаш ҳамда бошқарув харажатларини қисқартириш белгиланди.
2025 йил 1 ноябрдан республика ижро этувчи ҳокимият органларининг мақбуллаштириладиган бошқарув штат бирликлари сони тасдиқланди.
Республика ижро этувчи ҳокимият органлари:
- соҳага оид бўлмаган вазифаларнинг қисқартирилиши ва фаолиятига рақамли технологияларнинг жорий этилишини;
-️ маълумотларни қайта ишлаш ҳамда сунъий интеллектга асосланган лойиҳаларни ишга тушириш учун техник инфратузилма яратиш, ижтимоий соҳа ва иқтисодиёт тармоқларида мазкур йўналишдаги устувор лойиҳалар амалга оширилишини;
-️ сунъий интеллект технологияларидан фойдаланиш бўйича аҳолининг билим ва кўникмаларини ошириш, кадрлар салоҳияти ривожлантирилишини таъминлаб боради.