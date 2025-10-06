https://sputniknews.uz/20251006/suniy-intellekt-rivojlantirish-tajriba-joriy-etilish-52499459.html
Мирзиёев: сунъий интеллектни жадал ривожлантириш учун илғор тажрибаларни жорий этиш керак
Мирзиёев: сунъий интеллектни жадал ривожлантириш учун илғор тажрибаларни жорий этиш керак
Sputnik Ўзбекистон
Президент Шавкат Мирзиёев сунъий интеллектни ривожлантириш бўйича тақдимот билан танишди. Ўзбекистонда 50 млн долларлик 86 та лойиҳа амалга оширилмоқда, “суперкомпьютер кластери” яратилмоқда ва ёшлар учун хакатонлар ўтказилмоқда
2025-10-06T17:12+0500
2025-10-06T17:12+0500
2025-10-06T17:12+0500
ўзбекистон
рақамли технологиялар
сунъий интеллект
иқтисод
хакерлар
лойиҳа
президент
шавкат мирзиёев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/06/52498972_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_788822e732a2247eaf36246c9b7bb98b.jpg
ТОШКЕНТ, 6 окт – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев 6 октябрь куни сунъий интеллект технологияларини ривожлантириш ва уларни иқтисодиёт ҳамда ижтимоий соҳаларга жорий этиш бўйича тақдимот билан танишди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Ўзбекистон сунъий интеллектни татбиқ этиш бўйича халқаро рейтингда 70-ўринни эгаллаб, Марказий Осиёда етакчи бўлди.Президент таъкидлаганидек, бу – илк қадамлар самараси, олдинда эса катта вазифалар турибди. Шу мақсадда 2030 йилгача мўлжалланган Сунъий интеллект стратегияси қабул қилинган.Иқтисодиёт ва ижтимоий соҳаларда СИ лойиҳаларини амалга ошириш учун 50 миллион доллар ажратилган. Соғлиқни сақлаш, таълим, энергетика ва қишлоқ хўжалиги йўналишларида 86 та лойиҳа ишга туширилмоқда. Мамлакатда сунъий интеллектни қўллаш учун “суперкомпьютер кластери” яратилмоқда.Тақдимотда сунъий интеллект соҳасида замонавий ҳисоблаш қувватларини Ўзбекистоннинг ўзида яратиш ва бунга инвестиция киритмоқчи бўлган тадбиркорлар учун жозибадор муҳитни таъминлаш муҳимлиги қайд этилди.Шунингдек, Мактабларда информатика ўқитувчиларини қайта тайёрлаш, янги авлод дарсликларини ишлаб чиқиш зарурлиги таъкидланди. “Бир миллион сунъий интеллект етакчилари” миллий дастури доирасида ёшлар учун aistudy.uz ва omp.aistudy.uz платформалари ишга туширилди, уларда СИ бўйича 5 та бепул онлайн ўқув дастури йўлга қўйилган. Дастур доирасида 2027 йилга қадар 1 миллион ёшлар сунъий интеллект соҳасидаги билим ва кўникмаларга эга бўлади. Ёшларнинг истиқболли лойиҳаларини аниқлаш ва қўллаб-қувватлаш учун барча ҳудудларда СИ хакатони, яъни чекланган вақт ичида инновацион ечимлар яратишига қаратилган мусобақалар, йўлга қўйилади.Президент сунъий интеллектни жорий этиш ва кадрлар салоҳиятини ошириш бўйича кўрсатмалар берди.
https://sputniknews.uz/20250725/ozbekiston-milliy-suniy-intellekt-modeli-50845054.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/06/52498972_0:17:1114:853_1920x0_80_0_0_41a04b9fa2179d30190f047993a76ad1.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
шавкат мирзиёев, сунъий интеллект, ai, ўзбекистон, сунъий интеллект стратегияси, 2030, суперкомпьютер кластери, 50 миллион доллар, лойиҳалар, кадрлар тайёрлаш, хакатон, ёшлар, инновациялар, рақамли иқтисодиёт, ai uzbekistan, суний интелект, президент
шавкат мирзиёев, сунъий интеллект, ai, ўзбекистон, сунъий интеллект стратегияси, 2030, суперкомпьютер кластери, 50 миллион доллар, лойиҳалар, кадрлар тайёрлаш, хакатон, ёшлар, инновациялар, рақамли иқтисодиёт, ai uzbekistan, суний интелект, президент
Мирзиёев: сунъий интеллектни жадал ривожлантириш учун илғор тажрибаларни жорий этиш керак
Президент сунъий интеллект технологияларини ривожлантириш бўйича тақдимот билан танишди. Унда лойиҳаларни амалга ошириш, кадрлар тайёрлаш ва хакатонлар ўтказиш масалалари муҳокама қилинди
ТОШКЕНТ, 6 окт – Sputnik
. Президент Шавкат Мирзиёев 6 октябрь куни сунъий интеллект технологияларини ривожлантириш ва уларни иқтисодиёт ҳамда ижтимоий соҳаларга жорий этиш бўйича тақдимот билан танишди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди
.
Ўзбекистон сунъий интеллектни татбиқ этиш бўйича халқаро рейтингда 70-ўринни эгаллаб, Марказий Осиёда етакчи бўлди.
Президент таъкидлаганидек, бу – илк қадамлар самараси, олдинда эса катта вазифалар турибди. Шу мақсадда 2030 йилгача мўлжалланган Сунъий интеллект стратегияси қабул қилинган.
Иқтисодиёт ва ижтимоий соҳаларда СИ лойиҳаларини амалга ошириш учун 50 миллион доллар ажратилган. Соғлиқни сақлаш, таълим, энергетика ва қишлоқ хўжалиги йўналишларида 86 та лойиҳа ишга туширилмоқда. Мамлакатда сунъий интеллектни қўллаш учун “суперкомпьютер кластери” яратилмоқда.
"Сунъий интеллектни тезроқ ривожлантириш учун доимий равишда илғор, ўзини оқлаган хорижий ва маҳаллий тажрибаларни ўрганиб бориш зарур. Бунинг учун соҳада самарали фаолият юритаётган ватандошларимиз, хорижий экспертлар ва хусусий сектор билан яқин ҳамкорликни йўлга қўйиш керак", – деди президент.
Тақдимотда сунъий интеллект соҳасида замонавий ҳисоблаш қувватларини Ўзбекистоннинг ўзида яратиш ва бунга инвестиция киритмоқчи бўлган тадбиркорлар учун жозибадор муҳитни таъминлаш муҳимлиги қайд этилди.
Шунингдек, Мактабларда информатика ўқитувчиларини қайта тайёрлаш, янги авлод дарсликларини ишлаб чиқиш зарурлиги таъкидланди. “Бир миллион сунъий интеллект етакчилари” миллий дастури доирасида ёшлар учун aistudy.uz ва omp.aistudy.uz платформалари ишга туширилди, уларда СИ бўйича 5 та бепул онлайн ўқув дастури йўлга қўйилган.
Дастур доирасида 2027 йилга қадар 1 миллион ёшлар сунъий интеллект соҳасидаги билим ва кўникмаларга эга бўлади. Ёшларнинг истиқболли лойиҳаларини аниқлаш ва қўллаб-қувватлаш учун барча ҳудудларда СИ хакатони, яъни чекланган вақт ичида инновацион ечимлар яратишига қаратилган мусобақалар, йўлга қўйилади.
Президент сунъий интеллектни жорий этиш ва кадрлар салоҳиятини ошириш бўйича кўрсатмалар берди.