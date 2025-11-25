https://sputniknews.uz/20251125/uzbekistan-wto-russia-muzokara-53724260.html
Ўзбекистоннинг ЖСТ бўйича навбатдаги қадами: Россия билан музокаралар якунланмоқда
Ўзбекистон Россия билан ЖСТга аъзо бўлиш бўйича музокараларни декабрда якунлашни режалаштирмоқда. Азизбек Ўруновга кўра, асосий бандлар келишилган, фақат техник масалалар қолган.
ТОШКЕНТ, 25 ноя – Sputnik. Москвада Россия музокаралар гуруҳи билан ўтган учрашувда Ўзбекистоннинг Жаҳон савдо ташкилотига аъзо бўлиш жараёнига доир ҳал этилмаган масалалар бўйича сезиларли илгарилаш қайд этилди. Бу ҳақда Ўзбекистон президентининг ЖСТ бўйича махсус вакили Азизбек Урунов ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида хабар берди.Унинг маълум қилишича, музокаралар деярли якунланган — барча асосий элементлар келишилган, фақат бир неча техник масалалар якуний текширув ва тасдиқни талаб қилмоқда.Унга кўра, Ўзбекистон декабрда Женевада бўлиб ўтадиган ЖСТ Бош кенгаши йиғилишида Россия билан якуний келишувга эришишни кутмоқда.Шу билан бирга, Ўзбекистон ҳукумати барча икки томонлама музокаралардан фақат биттаси — Хитой Тайбэйи (Тайвань) билан боғлиқ жараён қолганини маълум қилди.Ўрунов бу ҳафта Вашингтонда ўз жамоаси билан бўлиб, АҚШдаги ҳамкорлар билан икки томонлама муносабатлар ва ЖСТ масалалари бўйича музокараларни давом эттираётганини ҳам қўшимча қилди.Ўзбекистон 1994 йил июнь ойида Тарифлар ва савдо бўйича бош келишувда кузатувчи мақомини олган. 1998 йилда ЖСТга аъзо бўлиш бўйича ишчи гуруҳ тузилган. 2020 йил июль ойида музокаралар жараёни қайта тикланган. 2022 йил июндан эътиборан Ўзбекистон ЖСТ аъзолари билан ташкилотга кириш шартлари бўйича фаол музокаралар олиб бормоқда. Ҳозирга қадар 32 та давлат билан келишувлар якунланган. Ўзбекистон ҳукумати ЖСТга 2026 йил баҳорида аъзо бўлишни режалаштирмоқда.
ТОШКЕНТ, 25 ноя – Sputnik.
Москвада Россия музокаралар гуруҳи билан ўтган учрашувда Ўзбекистоннинг Жаҳон савдо ташкилотига аъзо бўлиш жараёнига доир ҳал этилмаган масалалар бўйича сезиларли илгарилаш қайд этилди. Бу ҳақда Ўзбекистон президентининг ЖСТ бўйича махсус вакили Азизбек Урунов ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида хабар берди
Унинг маълум қилишича, музокаралар деярли якунланган — барча асосий элементлар келишилган, фақат бир неча техник масалалар якуний текширув ва тасдиқни талаб қилмоқда.
Урунов Россия томонига алоҳида миннатдорлик билдириб, иқтисодий ривожланиш вазири Максим Решетников ҳамда Россия музокаралар жамоасининг аниқ позицияси ва конструктив ёрдамини эътироф этди.
Унга кўра, Ўзбекистон декабрда Женевада бўлиб ўтадиган ЖСТ Бош кенгаши йиғилишида Россия билан якуний келишувга эришишни кутмоқда.
Шу билан бирга, Ўзбекистон ҳукумати барча икки томонлама музокаралардан фақат биттаси — Хитой Тайбэйи (Тайвань) билан боғлиқ жараён қолганини маълум қилди.
Ўрунов бу ҳафта Вашингтонда ўз жамоаси билан бўлиб, АҚШдаги ҳамкорлар билан икки томонлама муносабатлар ва ЖСТ масалалари бўйича музокараларни давом эттираётганини ҳам қўшимча қилди.
Ўзбекистон 1994 йил июнь ойида Тарифлар ва савдо бўйича бош келишувда кузатувчи мақомини олган. 1998 йилда ЖСТга аъзо бўлиш бўйича ишчи гуруҳ тузилган. 2020 йил июль ойида музокаралар жараёни қайта тикланган. 2022 йил июндан эътиборан Ўзбекистон ЖСТ аъзолари билан ташкилотга кириш шартлари бўйича фаол музокаралар олиб бормоқда. Ҳозирга қадар 32 та давлат билан келишувлар якунланган. Ўзбекистон ҳукумати ЖСТга 2026 йил баҳорида аъзо бўлишни режалаштирмоқда.