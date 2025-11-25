https://sputniknews.uz/20251125/uzbekistan-turist-mamlakatlar-53740472.html
Ўзбекистонга қарийб 10 млн нафарга яқин турист келди: топ-5 мамлакат
Ўзбекистон 2025 йилнинг январь–октябрда 9,7 млн хорижий туристни қабул қилди. Туристлар сони 50 фоизга ошди, етакчи ўринларда Қирғизистон, Қозоғистон ва Тожикистон турибди.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-октябрь ойларида жами 9,7 миллион нафар чет эл фуқаролари туристик мақсадларда Ўзбекистонга ташриф буюрган.Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 3,2 миллион нафарга ёки 50 фоизга кўп.Туристлар сони бўйича топ-5 давлатлар:Батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
ўзбекистон туризми, 2025 статистика, хорижий туристлар, қирғиз республикаси, қозоғистон, тожикистон, россия, афғонистон, туризм ўсиши, миллий статистика қўмитаси, туристлар сони
19:21 25.11.2025 (янгиланди: 19:27 25.11.2025)
2025 йилнинг дастлабки 10 ойида Ўзбекистонга 9,7 миллион турист келди. Асосий оқим қўшни давлатлар ҳиссасига тўғри келди.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-октябрь ойларида жами 9,7 миллион нафар чет эл фуқаролари туристик мақсадларда Ўзбекистонга ташриф буюрган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 3,2 миллион нафарга ёки 50 фоизга кўп.
Туристлар сони бўйича топ-5 давлатлар:
1.
Қирғизистон — 2,8 миллион нафар
2.
Қозоғистон — 2,3 миллион нафар
3.
Тожикистон — 2,2 миллион нафар
4.
Россия — 851,9 минг нафар
5.
Афғонистон — 388,2 минг нафар
