Путин Бишкекка уч кунлик ташриф билан боради — нималар муҳокама қилинади?
Путин Қирғизистонга давлат ташрифи билан боради ва КХШТ саммитида қатнашади. Ташриф доирасида икки томонлама музокаралар, қўшма баёнот ва бир қатор ҳукуматлараро ҳужжатлар имзоланади.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/0d/39940006_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e5e6c16bba80b17b4b951e94ae0ae786.jpg
ТОШКЕНТ, 25 ноя – Sputnik. Россия президенти Владимир Путин 25–27 ноябрь кунлари Қирғизистонга давлат ташрифи билан боради. Ташриф доирасида у Бишкекда бўлиб ўтадиган Коллектив хавфсизлик шартномаси ташкилоти (КХШТ) саммитида ҳам иштирок этади.Путин 25 ноябрь куни Бишкекка етиб келади. Президентлар Ала-Арча қароргоҳида норасмий тарзда яккама-якка суҳбат ўтказади. 26 ноябрда Россия–Қирғизистон музокаралари ўтказилиб, якунларига кўра қўшма баёнот ва бир қатор ҳукуматлараро ҳамда тижорий ҳужжатлар имзоланади.Ташрифнинг учинчи куни КХШТ форматидаги масалаларга бағишланади. Саммитда Қирғизистон, Беларусь ва Тожикистон раҳбарлари иштирок этишини тасдиқлаган. Маълумот учун: Россия Қирғизистоннинг ташқи савдосида 22,3 фоиз улуш билан иккинчи ўринни эгаллайди. Ўзаро ҳисоб-китобларда рубль улуши 97 фоизга етган. Россия Қирғизистонга нефть ва нефт маҳсулотларини божсиз етказиб бермоқда. “Газпром” мамлакатни 2030 йилгача газлаштириш бош схемасини амалга оширмоқда. “Росатом” эса кичик қувватли атом электр станцияси қуриш имкониятларини ўрганмоқда.Россия–Қирғизистон тараққиёт жамғармаси ҳозиргача умумий қиймати 938 миллион долларлик 3625 та лойиҳани молиялаштирган.
россия, қирғизистон, беларусь, тожикистон, путин қирғизистонга ташриф, давлат ташрифи, кхшт саммити, бишкек саммити, икки томонлама музокаралар, ташқи савдо ҳажми, нефть ва нефть маҳсулотлари, газпром газлаштириш, росатом атом станцияси, тараққиёт жамғармаси лойиҳалари, 938 миллион долларлик лойиҳалар, 3625 та лойиҳа, рублда ҳисоб-китоблар,
11:35 25.11.2025 (янгиланди: 11:42 25.11.2025)
Икки давлат президентлари музокаралар ўтказиб, бир қатор ҳужжатлар имзолайди
ТОШКЕНТ, 25 ноя – Sputnik.
Россия президенти Владимир Путин 25–27 ноябрь кунлари Қирғизистонга давлат ташрифи билан боради. Ташриф доирасида у Бишкекда бўлиб ўтадиган Коллектив хавфсизлик шартномаси ташкилоти (КХШТ) саммитида ҳам иштирок этади
.
Путин 25 ноябрь куни Бишкекка етиб келади. Президентлар Ала-Арча қароргоҳида норасмий тарзда яккама-якка суҳбат ўтказади. 26 ноябрда Россия–Қирғизистон музокаралари ўтказилиб, якунларига кўра қўшма баёнот ва бир қатор ҳукуматлараро ҳамда тижорий ҳужжатлар имзоланади.
Ташрифнинг учинчи куни КХШТ форматидаги масалаларга бағишланади. Саммитда Қирғизистон, Беларусь ва Тожикистон раҳбарлари иштирок этишини тасдиқлаган.
Тадбирда халқаро ва минтақавий хавфсизликка оид асосий масалалар юзасидан ягона ёндашув акс этган ҳужжатлар, шу жумладан якуний декларация имзоланиши кўзда тутилган.
Маълумот учун: Россия Қирғизистоннинг ташқи савдосида 22,3 фоиз улуш билан иккинчи ўринни эгаллайди. Ўзаро ҳисоб-китобларда рубль улуши 97 фоизга етган. Россия Қирғизистонга нефть ва нефт маҳсулотларини божсиз етказиб бермоқда. “Газпром” мамлакатни 2030 йилгача газлаштириш бош схемасини амалга оширмоқда. “Росатом” эса кичик қувватли атом электр станцияси қуриш имкониятларини ўрганмоқда.
Россия–Қирғизистон тараққиёт жамғармаси ҳозиргача умумий қиймати 938 миллион долларлик 3625 та лойиҳани молиялаштирган.