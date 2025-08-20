https://sputniknews.uz/20250820/saida-mirziyoeva-qirgiziston-prezident-uchrashuv-51372689.html
Саида Мирзиёева Қирғизистон президенти билан учрашди
ТОШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. Президент Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева бугун, Бишкекда Қирғизистон президенти Садир Жапаров билан учрашди.Саида Мирзиёева Қирғизистон президентига Шавкат Мирзиёевнинг саломи ва энг эзгу тилакларини етказди.Саида Мирзиёева ўзаро ҳурмат ва яхши қўшничиликка асосланган давлатлараро муносабатлар юксак даражага кўтарилганини таъкидлаб, бу жараёнда икки мамлакат етакчилари муҳим роль ўйнаётганини қайд этди.
ташқи сиёсат, ташриф, президент администрацияси, заковат ўйини, шавкат мирзиёев
ТОШКЕНТ, 20 авг – Sputnik.
Президент Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева бугун, Бишкекда Қирғизистон президенти Садир Жапаров билан учрашди
Саида Мирзиёева Қирғизистон президентига Шавкат Мирзиёевнинг саломи ва энг эзгу тилакларини етказди.
Ёшлар сиёсатини ривожлантириш муҳимлигини таъкидлар экан, Саида Мирзиёева Бишкекда ўтказилаётган "Заковат" интеллектуал ўйини аллақачон жамоавий руҳ ва икки мамлакат ёшлари ўртасида дўстона муносабатлар ўрнатиш рамзига айлангани ҳақида гапирди.
Саида Мирзиёева ўзаро ҳурмат ва яхши қўшничиликка асосланган давлатлараро муносабатлар юксак даражага кўтарилганини таъкидлаб, бу жараёнда икки мамлакат етакчилари муҳим роль ўйнаётганини қайд этди.