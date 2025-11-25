Ўзбекистон
Гулистон, Ғиждувон ва Бўкада ҳокимлар алмашди — тафсилотлар
Гулистон, Ғиждувон ва Бўкада ҳокимлар алмашди — тафсилотлар
Гулистон, Ғиждувон ва Бўкада янги ҳокимлар тасдиқланди. Янги раҳбарларнинг олдинги лавозимлари ва ҳокимиятдаги янгиланишлар расмий равишда эълон қилинди.
ТОШКЕНТ, 25 ноя – Sputnik. Гулистон шаҳри, Ғиждувон ва Бўка туманларида Кенгашларнинг навбатдан ташқари сессиялари бўлиб ўтиб, ушбу ҳудудларга янги ҳокимлар тайинланди.Сирдарё вилояти Гулистон шаҳри ҳокими лавозимига унгача Сирдарё вилояти ИИБ бошлиғининг биринчи ўринбосари сифатида фаолият юритган Фаррух Ўктамжонов тайинланди. Унгача шаҳар ҳокими вазифасини Жамолиддин Ходжиманов бажариб келган.Бухоро вилоятининг Ғиждувон тумани ҳокими лавозимига, бунгача “Ғиждувон” эркин иқтисодий зонаси дирекцияси директори вазифасида ишлаб келган Фарҳод Умаров тасдиқланди. Туман ҳокими лавозимини аввал Шерзод Ашуров эгаллаб келган.Тошкент вилояти Бўка тумани ҳокими лавозимига эса айни пайтгача Паркент тумани ҳокими вазифасида ишлаб келган Сардор Исоқулов тайинланди. Бунгача туманга Бахтиёр Бегматов раҳбарлик қилган.Эслатиб ўтамиз, президент Шавкат Мирзиёев раислигида 19 ноябрь куни камбағалликни қисқартириш бўйича кўрилган чора-тадбирлар сарҳисоби юзасидан ўтказилган видеоселектор йиғилишида айрим туман ҳокимлари танқид қилинган, Денов ва Чироқчи туманлари ҳокимларини лавозимдан озод этиш, шунингдек, яна 20 та туман ҳокимига нисбатан ўрнатилган тартибда тегишли чоралар кўриш белгилаб қўйилган эди.
гулистон шаҳри, сирдарё вилояти, ғиждувон тумани, бухоро вилояти, бўка тумани, тошкент вилояти, янги ҳокимлар, тайинлов, маҳаллий ҳокимият, ўзбекистон сиёсат, ҳоким алмашиши
гулистон шаҳри, сирдарё вилояти, ғиждувон тумани, бухоро вилояти, бўка тумани, тошкент вилояти, янги ҳокимлар, тайинлов, маҳаллий ҳокимият, ўзбекистон сиёсат, ҳоким алмашиши

Гулистон, Ғиждувон ва Бўкада ҳокимлар алмашди — тафсилотлар

17:24 25.11.2025 (янгиланди: 17:51 25.11.2025)
Гулистон шаҳри, Ғиждувон ва Бўка туманида навбатдан ташқари сессиялар ўтказилиб, ушбу ҳудудларга янги ҳокимлар тасдиқланди.
ТОШКЕНТ, 25 ноя – Sputnik. Гулистон шаҳри, Ғиждувон ва Бўка туманларида Кенгашларнинг навбатдан ташқари сессиялари бўлиб ўтиб, ушбу ҳудудларга янги ҳокимлар тайинланди.
Сирдарё вилояти Гулистон шаҳри ҳокими лавозимига унгача Сирдарё вилояти ИИБ бошлиғининг биринчи ўринбосари сифатида фаолият юритган Фаррух Ўктамжонов тайинланди. Унгача шаҳар ҳокими вазифасини Жамолиддин Ходжиманов бажариб келган.
Бухоро вилоятининг Ғиждувон тумани ҳокими лавозимига, бунгача “Ғиждувон” эркин иқтисодий зонаси дирекцияси директори вазифасида ишлаб келган Фарҳод Умаров тасдиқланди. Туман ҳокими лавозимини аввал Шерзод Ашуров эгаллаб келган.
Тошкент вилояти Бўка тумани ҳокими лавозимига эса айни пайтгача Паркент тумани ҳокими вазифасида ишлаб келган Сардор Исоқулов тайинланди. Бунгача туманга Бахтиёр Бегматов раҳбарлик қилган.
Эслатиб ўтамиз, президент Шавкат Мирзиёев раислигида 19 ноябрь куни камбағалликни қисқартириш бўйича кўрилган чора-тадбирлар сарҳисоби юзасидан ўтказилган видеоселектор йиғилишида айрим туман ҳокимлари танқид қилинган, Денов ва Чироқчи туманлари ҳокимларини лавозимдан озод этиш, шунингдек, яна 20 та туман ҳокимига нисбатан ўрнатилган тартибда тегишли чоралар кўриш белгилаб қўйилган эди.
