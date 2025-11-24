Ўзбекистон
“Зита ва Гита” юлдузи Дҳармендра 89 ёшида вафот этди
Ҳинд киноси юлдузи Дҳармендра 89 ёшида вафот этди. У 60 йиллик фаолияти давомида 300 дан ортиқ фильмда роль ижро этган ва совет томошабинлари орасида жуда машҳур бўлган.
ТОШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. Ҳиндистонлик киноактёр Дҳармендра Кевал Кришан Деол, кўпроқ Дҳармендра номи билан танилган, 89 ёшида вафот этди. Бу ҳақда РИА Новости хабар берди.Дҳармендра ўз даврининг энг муваффақиятли ва харизматик актёрларидан бири сифатида танилган. 60 йилдан ортиқ ижодий фаолияти давомида у 300 тадан ортиқ фильмларда роль ижро этган. Актёр 8 декабрь куни нишонланиши керак бўлган 90 ёшга тўлишидан икки ҳафта олдин Мумбайдаги уйида вафот этди. NDTV телеканали маълумотича, у Breach Candy касалхонасидан чиқарилганидан 12 кун ўтиб вафот этган. Дҳармендра октябрь ойи охирида нафас олиш қийинлигидан шикоят қилиб, касалхонага ётқизилган эди.
Ҳинд киноси афсонаси Дҳармендра 89 ёшида вафот этди. Актёр октябрь ойи охирида нафас олишда қийналгани боис касалхонага ётқизилган эди.
ТОШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. Ҳиндистонлик киноактёр Дҳармендра Кевал Кришан Деол, кўпроқ Дҳармендра номи билан танилган, 89 ёшида вафот этди. Бу ҳақда РИА Новости хабар берди.
Дҳармендра ўз даврининг энг муваффақиятли ва харизматик актёрларидан бири сифатида танилган. 60 йилдан ортиқ ижодий фаолияти давомида у 300 тадан ортиқ фильмларда роль ижро этган.
Улар орасида совет томошабинлари орасида машҳур бўлган ҳинд картиналари — “Зита ва Гита”, “Менинг севимли рожам”, “Қасос ва қонун” ва бошқалар бор.
Актёр 8 декабрь куни нишонланиши керак бўлган 90 ёшга тўлишидан икки ҳафта олдин Мумбайдаги уйида вафот этди. NDTV телеканали маълумотича, у Breach Candy касалхонасидан чиқарилганидан 12 кун ўтиб вафот этган. Дҳармендра октябрь ойи охирида нафас олиш қийинлигидан шикоят қилиб, касалхонага ётқизилган эди.
