“Зита ва Гита” юлдузи Дҳармендра 89 ёшида вафот этди
"Зита ва Гита" юлдузи Дҳармендра 89 ёшида вафот этди
Ҳинд киноси юлдузи Дҳармендра 89 ёшида вафот этди. У 60 йиллик фаолияти давомида 300 дан ортиқ фильмда роль ижро этган ва совет томошабинлари орасида жуда машҳур бўлган.
“Зита ва Гита” юлдузи Дҳармендра 89 ёшида вафот этди
17:23 24.11.2025 (янгиланди: 17:26 24.11.2025)
Ҳинд киноси афсонаси Дҳармендра 89 ёшида вафот этди. Актёр октябрь ойи охирида нафас олишда қийналгани боис касалхонага ётқизилган эди.
ТОШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik.
Ҳиндистонлик киноактёр Дҳармендра Кевал Кришан Деол, кўпроқ Дҳармендра номи билан танилган, 89 ёшида вафот этди. Бу ҳақда РИА Новости хабар берди
.
Дҳармендра ўз даврининг энг муваффақиятли ва харизматик актёрларидан бири сифатида танилган. 60 йилдан ортиқ ижодий фаолияти давомида у 300 тадан ортиқ фильмларда роль ижро этган.
Улар орасида совет томошабинлари орасида машҳур бўлган ҳинд картиналари — “Зита ва Гита”, “Менинг севимли рожам”, “Қасос ва қонун” ва бошқалар бор.
Актёр 8 декабрь куни нишонланиши керак бўлган 90 ёшга тўлишидан икки ҳафта олдин Мумбайдаги уйида вафот этди. NDTV телеканали маълумотича, у Breach Candy касалхонасидан чиқарилганидан 12 кун ўтиб вафот этган. Дҳармендра октябрь ойи охирида нафас олиш қийинлигидан шикоят қилиб, касалхонага ётқизилган эди.