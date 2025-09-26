https://sputniknews.uz/20250926/tigran-keosayan-52284192.html
Россиялик таниқли режиссёр Тигран Кеосаян вафот этди
Россиялик таниқли режиссёр Тигран Кеосаян вафот этди
Россиялик режиссёр, сценарист ва телебошловчи Тигран Кеосаян узоқ давом этган оғир хасталикдан сўнг ҳаётдан кўз юмди
ТОШКЕНТ, 26 сен – Sputnik. Россиялик режиссёр, сценарист ва телебошловчи Тигран Кеосаян узоқ давом этган оғир хасталикдан сўнг ҳаётдан кўз юмди. У 59 ёшда эди.Режиссёрнинг вафоти ҳақида унинг рафиқаси — таниқли журналист ва "Россия сегодня" медиа гуруҳи ва RT телеканали бош муҳаррири Маргарита Симоньян хабар берди.Тигран Кеосаяннинг соғлиғи 2008 йилда илк бор жиддий ёмонлашгани айтилмоқда. Ўшанда у юрак хуружига яқин ҳолатда касалхонага ётқизилган, операция орқали юрак артериясига стент ўрнатилган.2025 йил бошида Маргарита Симоньян турмуш ўртоғи клиник ўлимни бошдан кечирганини ва комага тушганини маълум қилган эди.Тигран Кеосаян — совет ва рус киносининг таниқли вакилларидан бири бўлиб, кўплаб машҳур фильмлар ва сериаллар муаллифи сифатида танилган. У актёр, режиссёр ва продюсер сифатида фаолият юритган.Машҳур фильмлари:Ушбу фильмлар Кеосаянни кенг оммага танитган, айримлари эса танқидчиларнинг эътиборига тушган эди.Таҳририят аъзолари ижодкорнинг яқинлари ва оила аъзоларига ўзининг таъзиясини билдиради ва сабр-тоқат тилайди.
