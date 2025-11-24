Ўзбекистон АСЕАН дўстлик ва ҳамкорлик шартномасига қўшилади — ариза маъқулланди

https://sputniknews.uz/20251124/uzbekistan-asean-shartnoma-53709482.html
АСЕАН давлатлари Ўзбекистоннинг дўстлик ва ҳамкорлик шартномасига қўшилиш аризасини маъқуллади. Бу қадам савдо, инвестиция ва дипломатик алоқаларни кенгайтириши кутилмоқда.
ТОШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. Ўзбекистоннинг Жануби-Шарқий Осиё давлатлари ассоциацияси (АСЕАН)нинг Жануби–Шарқий Осиёда дўстлик ва ҳамкорлик шартномасига қўшилиш бўйича аризаси маъқулланди. Бу ҳақда “Дунё” ахборот агентлиги хабар берди.Маълумотга кўра, Ўзбекистоннинг мазкур шартномага қўшилиш аризаси Куала-Лумпурда Малайзия раислигида бўлиб ўтган АСЕАН Ташқи ишлар вазирлари йиғилишида ташкилотга аъзо барча давлатлар томонидан қўллаб-қувватланган.Жануби-Шарқий Осиёда дўстлик ва ҳамкорлик шартномаси 1976 йил 24 февралда имзоланган бўлиб, АСЕАН минтақасидаги ўзаро ҳамкорликнинг асосий тамойилларини белгилаб берувчи муҳим ҳужжат сифатида эътироф этилган.АСЕАН минтақаси Жануби-Шарқий Осиёнинг 11 та давлатини ўз ичига олади ва 700 млн нафарга яқин аҳолига эга бўлган йирик бозор ҳисобланади.
ТОШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik.
Ўзбекистоннинг Жануби-Шарқий Осиё давлатлари ассоциацияси (АСЕАН)нинг Жануби–Шарқий Осиёда дўстлик ва ҳамкорлик шартномасига қўшилиш бўйича аризаси маъқулланди. Бу ҳақда “Дунё” ахборот агентлиги хабар берди
.
Маълумотга кўра, Ўзбекистоннинг мазкур шартномага қўшилиш аризаси Куала-Лумпурда Малайзия раислигида бўлиб ўтган АСЕАН Ташқи ишлар вазирлари йиғилишида ташкилотга аъзо барча давлатлар томонидан қўллаб-қувватланган.
Ўзбекистоннинг шартномага қўшилиши мамлакат учун минтақада янги имкониятлар яратади. Жумладан, давлатлараро G2G (давлатлараро) ҳамкорлик, савдо-иқтисодий ва инвестициявий алоқалар фаоллашиши, йирик хорижий корхоналарнинг Ўзбекистонга ишончи ортиши кутилмоқда.
Жануби-Шарқий Осиёда дўстлик ва ҳамкорлик шартномаси 1976 йил 24 февралда имзоланган бўлиб, АСЕАН минтақасидаги ўзаро ҳамкорликнинг асосий тамойилларини белгилаб берувчи муҳим ҳужжат сифатида эътироф этилган.
АСЕАН минтақаси Жануби-Шарқий Осиёнинг 11 та давлатини ўз ичига олади ва 700 млн нафарга яқин аҳолига эга бўлган йирик бозор ҳисобланади.