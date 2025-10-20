https://sputniknews.uz/20251020/asean-korgazma-uzbekistan-stend-52835084.html
"ASEAN Arts & Crafts Bazaar"да илк бор Ўзбекистон стенди очилди
"ASEAN Arts & Crafts Bazaar"да илк бор Ўзбекистон стенди очилди
Sputnik Ўзбекистон
ASEAN Arts & Crafts Bazaar 2025 кўргазмаси доирасида илк бор Ўзбекистон миллий стенди ташкил этилди. Тадбирда 15 га яқин мамлакат ҳунармандлари иштирок этмоқда, ўзбекистонлик усталар эса миллий кулолчилик буюмларини намойиш этди.
2025-10-20T12:01+0500
2025-10-20T12:01+0500
2025-10-20T12:01+0500
ҳунармандлар
малайзия
асеан
кулолчилик
маданият
санъат
кўргазма
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/14/52834719_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_dd41ace9c5729a5135ec5afc5a7c73d1.jpg
ТОШКЕНТ, 20 окт – Sputnik. Малайзия пойтахтида бўлиб ўтаётган "ASEAN Arts & Crafts Bazaar 2025" — санъат ва миллий ҳунармандчилик кўргазмасида илк бор Ўзбекистон миллий стенди ташкил этилди. Бу ҳақда “Дунё” ахборот агентлиги маълум қилди.Малайзия Туризм, санъат ва маданият вазирлиги ҳузуридаги Ҳунармандчиликни ривожлантириш корпорацияси томонидан уюштирилган мазкур кўргазмада 15 га яқин хорижий давлат, жумладан, АСЕАН мамлакатлари, Хитой ва Туркия ҳунармандлари иштирок этмоқда.Тадбир давомида ҳунармандчиликнинг турли йўналишларига оид маҳсулотлар намойиш этилди ҳамда маҳаллий ва хорижий усталар томонидан маҳорат дарслари ташкил этилди.Тадбир доирасида Малайзия Туризм, санъат ва маданият вазирлиги бош котиби Шаҳаруддин Абу Соҳот ўзбекистонлик усталарга халқаро ҳунармандчилик кўргазмаси ташкил этилишига қўшган ҳиссаси учун махсус сертификат топширди.
https://sputniknews.uz/20250917/uzbekistan-mahsulot-malaysia-52033792.html
малайзия
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/14/52834719_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bb338bc1ad5bf85f3466d7ddf68595f2.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон, малайзия, asean arts & crafts bazaar 2025, куала-лумпур, ҳунармандчилик, миллий санъат, кулолчилик, “оташин кулолчилик”, дунё ахборот агентлиги, сертификат, санъат кўргазмаси, халқаро тадбир, узбекистон, хунарманд, хунармандчилик, малаизия
ўзбекистон, малайзия, asean arts & crafts bazaar 2025, куала-лумпур, ҳунармандчилик, миллий санъат, кулолчилик, “оташин кулолчилик”, дунё ахборот агентлиги, сертификат, санъат кўргазмаси, халқаро тадбир, узбекистон, хунарманд, хунармандчилик, малаизия
"ASEAN Arts & Crafts Bazaar"да илк бор Ўзбекистон стенди очилди
Ўзбекистон ҳунармандлари Малайзиядаги халқаро санъат ва ҳунармандчилик кўргазмаси иштирокчиларига миллий кулолчилик мактабининг намуналарини тақдим этди
ТОШКЕНТ, 20 окт – Sputnik
. Малайзия пойтахтида бўлиб ўтаётган "ASEAN Arts & Crafts Bazaar 2025" — санъат ва миллий ҳунармандчилик кўргазмасида илк бор Ўзбекистон миллий стенди ташкил этилди. Бу ҳақда “Дунё” ахборот агентлиги маълум қилди
.
Малайзия Туризм, санъат ва маданият вазирлиги ҳузуридаги Ҳунармандчиликни ривожлантириш корпорацияси томонидан уюштирилган мазкур кўргазмада 15 га яқин хорижий давлат, жумладан, АСЕАН мамлакатлари, Хитой ва Туркия ҳунармандлари иштирок этмоқда.
Тадбир давомида ҳунармандчиликнинг турли йўналишларига оид маҳсулотлар намойиш этилди ҳамда маҳаллий ва хорижий усталар томонидан маҳорат дарслари ташкил этилди.
Ўзбекистон миллий стендида “Оташин кулолчилик” компанияси усталари томонидан миллий кулолчилик буюмлари намойиш этилди.
Тадбир доирасида Малайзия Туризм, санъат ва маданият вазирлиги бош котиби Шаҳаруддин Абу Соҳот ўзбекистонлик усталарга халқаро ҳунармандчилик кўргазмаси ташкил этилишига қўшган ҳиссаси учун махсус сертификат топширди.