Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251020/asean-korgazma-uzbekistan-stend-52835084.html
"ASEAN Arts & Crafts Bazaar"да илк бор Ўзбекистон стенди очилди
"ASEAN Arts & Crafts Bazaar"да илк бор Ўзбекистон стенди очилди
Sputnik Ўзбекистон
ASEAN Arts & Crafts Bazaar 2025 кўргазмаси доирасида илк бор Ўзбекистон миллий стенди ташкил этилди. Тадбирда 15 га яқин мамлакат ҳунармандлари иштирок этмоқда, ўзбекистонлик усталар эса миллий кулолчилик буюмларини намойиш этди.
2025-10-20T12:01+0500
2025-10-20T12:01+0500
ҳунармандлар
малайзия
асеан
кулолчилик
маданият
санъат
кўргазма
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/14/52834719_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_dd41ace9c5729a5135ec5afc5a7c73d1.jpg
ТОШКЕНТ, 20 окт – Sputnik. Малайзия пойтахтида бўлиб ўтаётган "ASEAN Arts &amp; Crafts Bazaar 2025" — санъат ва миллий ҳунармандчилик кўргазмасида илк бор Ўзбекистон миллий стенди ташкил этилди. Бу ҳақда “Дунё” ахборот агентлиги маълум қилди.Малайзия Туризм, санъат ва маданият вазирлиги ҳузуридаги Ҳунармандчиликни ривожлантириш корпорацияси томонидан уюштирилган мазкур кўргазмада 15 га яқин хорижий давлат, жумладан, АСЕАН мамлакатлари, Хитой ва Туркия ҳунармандлари иштирок этмоқда.Тадбир давомида ҳунармандчиликнинг турли йўналишларига оид маҳсулотлар намойиш этилди ҳамда маҳаллий ва хорижий усталар томонидан маҳорат дарслари ташкил этилди.Тадбир доирасида Малайзия Туризм, санъат ва маданият вазирлиги бош котиби Шаҳаруддин Абу Соҳот ўзбекистонлик усталарга халқаро ҳунармандчилик кўргазмаси ташкил этилишига қўшган ҳиссаси учун махсус сертификат топширди.
https://sputniknews.uz/20250917/uzbekistan-mahsulot-malaysia-52033792.html
малайзия
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/14/52834719_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bb338bc1ad5bf85f3466d7ddf68595f2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон, малайзия, asean arts & crafts bazaar 2025, куала-лумпур, ҳунармандчилик, миллий санъат, кулолчилик, “оташин кулолчилик”, дунё ахборот агентлиги, сертификат, санъат кўргазмаси, халқаро тадбир, узбекистон, хунарманд, хунармандчилик, малаизия
ўзбекистон, малайзия, asean arts & crafts bazaar 2025, куала-лумпур, ҳунармандчилик, миллий санъат, кулолчилик, “оташин кулолчилик”, дунё ахборот агентлиги, сертификат, санъат кўргазмаси, халқаро тадбир, узбекистон, хунарманд, хунармандчилик, малаизия

"ASEAN Arts & Crafts Bazaar"да илк бор Ўзбекистон стенди очилди

12:01 20.10.2025
© Sputnik / Бахром ХатамовПродукция ремесленников
Продукция ремесленников - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.10.2025
© Sputnik / Бахром Хатамов
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон ҳунармандлари Малайзиядаги халқаро санъат ва ҳунармандчилик кўргазмаси иштирокчиларига миллий кулолчилик мактабининг намуналарини тақдим этди
ТОШКЕНТ, 20 окт – Sputnik. Малайзия пойтахтида бўлиб ўтаётган "ASEAN Arts & Crafts Bazaar 2025" — санъат ва миллий ҳунармандчилик кўргазмасида илк бор Ўзбекистон миллий стенди ташкил этилди. Бу ҳақда “Дунё” ахборот агентлиги маълум қилди.
Малайзия Туризм, санъат ва маданият вазирлиги ҳузуридаги Ҳунармандчиликни ривожлантириш корпорацияси томонидан уюштирилган мазкур кўргазмада 15 га яқин хорижий давлат, жумладан, АСЕАН мамлакатлари, Хитой ва Туркия ҳунармандлари иштирок этмоқда.
Тадбир давомида ҳунармандчиликнинг турли йўналишларига оид маҳсулотлар намойиш этилди ҳамда маҳаллий ва хорижий усталар томонидан маҳорат дарслари ташкил этилди.
Ўзбекистон миллий стендида “Оташин кулолчилик” компанияси усталари томонидан миллий кулолчилик буюмлари намойиш этилди.
Тадбир доирасида Малайзия Туризм, санъат ва маданият вазирлиги бош котиби Шаҳаруддин Абу Соҳот ўзбекистонлик усталарга халқаро ҳунармандчилик кўргазмаси ташкил этилишига қўшган ҳиссаси учун махсус сертификат топширди.
В Куала-Лумпуре организована выставка свежих и сухофруктов, переработанных продуктов питания и напитков Узбекистана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.09.2025
Ўзбекистон маҳсулотлари Малайзия бозорига чиқмоқда
17 Сентябр, 18:16
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0