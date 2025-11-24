https://sputniknews.uz/20251124/edb-kazakhstan-islom-moliya-loyiha-53701365.html
ЕОТБ Қозоғистонда исломий молиялаштиришга оид биринчи лойиҳасини бошлади
ЕОТБ Қозоғистонда исломий молиялаштиришга оид биринчи лойиҳасини бошлади
Sputnik Ўзбекистон
Евросиё тараққиёт банки муробаҳа инструментни Марказий Осиё реал секторида илк бор жорий этди. “Исткомтранс” билан имзоланган шартнома темир йўл таркибини модернизация қилиш ва логистика самарадорлигини оширишга қаратилган.
2025-11-24T13:41+0500
2025-11-24T13:41+0500
2025-11-24T13:51+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
банк
марказий осиё
транспорт
иқтисод
қозоғистон
евроосиё тараққиёт банки (еотб)
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/18/53701200_0:119:886:617_1920x0_80_0_0_7686c60f03d18f137ba82b1202fec312.jpg
ТОШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. Евроосиё тараққиёт банки (ЕОТБ) Қозоғистоннинг энг йирик хусусий темир йўл ҳаракатланувчи таркиби операторларидан бири — “Исткомтранс” компанияси билан товар муробаҳа шаклидаги бош шартномани имзолади. Бу ҳақда ЕОТБ матбуот хизмати хабар берди.Лойиҳа темир йўл ҳаракатланувчи таркибини модернизация қилиш, вагонларни капитал ва жорий таъмирлашни исломий молиялаштириш воситаси — муробаҳа орқали қўллаб-қувватлашга қаратилган.Ишга туширилган ташаббус юк ташиш самарадорлигини ошириши, Қозоғистоннинг логистика салоҳиятини кучайтириши ва минтақавий транспорт боғлиқлигини мустаҳкамлаши кутилмоқда.ЕОТБ Бошқаруви раисининг ўринбосари Руслан Даленов имзоланган келишувни қуйидагича изоҳлади.ЕОТБ биринчи марта минтақа реал секторида исломий молиявий инструментни амалда жорий этди. Бу исломий молиялаштиришни турли мамлакатларда синовдан ўтказиш, Марказий Осиё транспорт тармоқларига инвестицияларни диверсификация қилиш ва минтақанинг халқаро лойиҳаларга жалб этилишини кучайтириш каби имкониятларни яратади.ЕОТБ, Ислом тараққиёт банки институти ва Лондон фонд биржаси гуруҳи билан биргаликда тайёрлаган таҳлилий ҳисоботга кўра, 2033 йилга бориб Марказий Осиёда исломий банк активлари 6,3 млрд долларга, сукук қимматли қоғозлари ҳажми эса 5,6 млрд долларга етaди.Маълумот учун, муробаҳа — белгиланган фойда маржаси билан товарни сотиб олиб, мижозга бўлиб-бўлиб сотишни кўзда тутувчи исломий молиявий инструмент ҳисобланади.
https://sputniknews.uz/20251103/edb-uzbekistan-iqtisodiyot-salohiyat-tarmoqlar-53202733.html
қозоғистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/18/53701200_0:36:886:701_1920x0_80_0_0_724cb78e581925341d82a049eae85878.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
евросиё тараққиёт банки, еотб, қозоғистон, исткомтранс, муробаҳа, исломий молия, марказий осиё, сукук бозори, лондон фонд биржаси, ислом тараққиёт банки, вагон таъмири, транспорт модернизацияси, козогистон
евросиё тараққиёт банки, еотб, қозоғистон, исткомтранс, муробаҳа, исломий молия, марказий осиё, сукук бозори, лондон фонд биржаси, ислом тараққиёт банки, вагон таъмири, транспорт модернизацияси, козогистон
ЕОТБ Қозоғистонда исломий молиялаштиришга оид биринчи лойиҳасини бошлади
13:41 24.11.2025 (янгиланди: 13:51 24.11.2025)
ЕОТБ Қозоғистоннинг “Исткомтранс” компанияси билан муробаҳа орқали темир йўл таркибини модернизация қилиш бўйича шартнома имзолади.
ТОШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik.
Евроосиё тараққиёт банки (ЕОТБ) Қозоғистоннинг энг йирик хусусий темир йўл ҳаракатланувчи таркиби операторларидан бири — “Исткомтранс” компанияси билан товар муробаҳа шаклидаги бош шартномани имзолади. Бу ҳақда ЕОТБ матбуот хизмати хабар берди
.
Лойиҳа темир йўл ҳаракатланувчи таркибини модернизация қилиш, вагонларни капитал ва жорий таъмирлашни исломий молиялаштириш воситаси — муробаҳа орқали қўллаб-қувватлашга қаратилган.
Ишга туширилган ташаббус юк ташиш самарадорлигини ошириши, Қозоғистоннинг логистика салоҳиятини кучайтириши ва минтақавий транспорт боғлиқлигини мустаҳкамлаши кутилмоқда.
ЕОТБ Бошқаруви раисининг ўринбосари Руслан Даленов имзоланган келишувни қуйидагича изоҳлади.
“Лойиҳа Банк учун муҳим ютуқ ҳисобланади. Бу бизнинг талаб юқори бўлган молиявий воситаларни жорий этишга ва фаолият йўналишларини кенгайтиришга тайёрлигимизни кўрсатади. ЕОТБ бундан буён ҳам минтақанинг иқтисодий фаровонлигига реал ҳисса қўшадиган янги уфқларни очиш ниятида", - деди у.
ЕОТБ биринчи марта минтақа реал секторида исломий молиявий инструментни амалда жорий этди. Бу исломий молиялаштиришни турли мамлакатларда синовдан ўтказиш, Марказий Осиё транспорт тармоқларига инвестицияларни диверсификация қилиш ва минтақанинг халқаро лойиҳаларга жалб этилишини кучайтириш каби имкониятларни яратади.
ЕОТБ, Ислом тараққиёт банки институти ва Лондон фонд биржаси гуруҳи билан биргаликда тайёрлаган таҳлилий ҳисоботга кўра, 2033 йилга бориб Марказий Осиёда исломий банк активлари 6,3 млрд долларга, сукук қимматли қоғозлари ҳажми эса 5,6 млрд долларга етaди.
Маълумот учун, муробаҳа — белгиланган фойда маржаси билан товарни сотиб олиб, мижозга бўлиб-бўлиб сотишни кўзда тутувчи исломий молиявий инструмент ҳисобланади.