Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20251103/edb-uzbekistan-iqtisodiyot-salohiyat-tarmoqlar-53202733.html
Ўзбекистон саноатининг ўсиш салоҳияти 15,4 млрд долларга тенг — ЕОТБ
Ўзбекистон саноатининг ўсиш салоҳияти 15,4 млрд долларга тенг — ЕОТБ
Sputnik Ўзбекистон
ЕТБ ҳисоботига кўра, Ўзбекистонда юқори қайта ишлаш саноати йилига $15,4 млрд салоҳиятга эга. Экспорт, импорт ўрнини босиш ва мултипликатор таъсири асосий манбалар ҳисобланади.
2025-11-03T16:06+0500
2025-11-03T16:23+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
ўзбекистон
иқтисод
экспорт
импорт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/12/45718197_0:56:1404:845_1920x0_80_0_0_1459c725e5e8386f19f3a1ce8c8e4927.jpg
ТОШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik. Евроосиё тараққиёт банкининг “Евроосиё минтақасида юқори қайта ишлаш саноатини ривожлантириш салоҳияти” ҳисоботига кўра, Ўзбекистонда юқори қайта ишлаш саноатининг умумий салоҳияти йилига 15,4 миллиард долларга етмоқда.Бу салоҳият учта асосий йўналишдан иборат:Экспорт имкониятлари — 3,9 миллиард доллар.Ўзбекистонда 108 та товар позициясида экспорт салоҳияти мавжуд. Асосий йўналишлар қатори кимё саноати, фармацевтика, автомобилсозлик ва озиқ-овқат тармоқлари туради. Муваффақиятли амалга оширилган лойиҳаларга нефть-кимё маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва автомобил йиғишни мисол қилиш мумкин.Импорт ўрнини босиш — 3,6 миллиард доллар.Машинасозлик, кимё, фармацевтика ва металлургия соҳаларида 92 турдаги маҳсулотни маҳаллийлаштириш орқали катта салоҳият мавжуд. Масалан, компрессорлар, экскаваторлар, тўқимачилик ускуналари каби техник воситаларни мамлакат ичида ишлаб чиқиш иқтисодий самара бериши мумкин.Мультипликатор эффекти — 7,9 миллиард доллар.Юқори қайта ишлаш тармоқлари ривожланиши натижасида турдош тармоқларда ҳам талаб ошади. Бу, хусусан, ички бозорни рағбатлантириш ва қиёсий устунликлардан тўлиқ фойдаланиш орқали амалга оширилади.Потенциални тўлиқ рўёбга чиқариш учун нималар зарур?Юқори қайта ишлаш салоҳиятини амалга ошириш учун қуйидаги қадамлар муҳим аҳамиятга эга:Шунингдек, яна бир муҳим омил — Евроосиё иқтисодий иттифоқи бозорига фаол чиқиш, чунки ушбу минтақада юқори қайта ишланган маҳсулотларнинг 81 фоизи сотилади.
https://sputniknews.uz/20251017/eoii-va-ozbekiston-ortasidagi-savdo-tosiqlari-muhokama-qilindi-52777526.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/12/45718197_101:0:1301:900_1920x0_80_0_0_8484b1f7152239181133dec19e18713a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон саноати, қайта ишлаш саноати, экспорт салоҳияти, импорт ўрнини босиш, евроосиё тараққиёт банки, етб ҳисоботи, машинасозлик ўзбекистон, озиқ-овқат саноати, фармацевтика, кимё саноати
ўзбекистон саноати, қайта ишлаш саноати, экспорт салоҳияти, импорт ўрнини босиш, евроосиё тараққиёт банки, етб ҳисоботи, машинасозлик ўзбекистон, озиқ-овқат саноати, фармацевтика, кимё саноати

Ўзбекистон саноатининг ўсиш салоҳияти 15,4 млрд долларга тенг — ЕОТБ

16:06 03.11.2025 (янгиланди: 16:23 03.11.2025)
© РИА Новости / Виталий БелоусовСотрудники завода работают в цехе сборки автомобилей.
Сотрудники завода работают в цехе сборки автомобилей. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Oбуна бўлиш
Ўзбекистонда қайта ишлаш саноатининг ўсиш салоҳияти асосан кимё, фармацевтика, машинасозлик ва озиқ-овқат ҳисобига шаклланади.
ТОШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik. Евроосиё тараққиёт банкининг “Евроосиё минтақасида юқори қайта ишлаш саноатини ривожлантириш салоҳияти” ҳисоботига кўра, Ўзбекистонда юқори қайта ишлаш саноатининг умумий салоҳияти йилига 15,4 миллиард долларга етмоқда.
Бу салоҳият учта асосий йўналишдан иборат:
Экспорт имкониятлари — 3,9 миллиард доллар.
Ўзбекистонда 108 та товар позициясида экспорт салоҳияти мавжуд. Асосий йўналишлар қатори кимё саноати, фармацевтика, автомобилсозлик ва озиқ-овқат тармоқлари туради. Муваффақиятли амалга оширилган лойиҳаларга нефть-кимё маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва автомобил йиғишни мисол қилиш мумкин.
Импорт ўрнини босиш — 3,6 миллиард доллар.
Машинасозлик, кимё, фармацевтика ва металлургия соҳаларида 92 турдаги маҳсулотни маҳаллийлаштириш орқали катта салоҳият мавжуд. Масалан, компрессорлар, экскаваторлар, тўқимачилик ускуналари каби техник воситаларни мамлакат ичида ишлаб чиқиш иқтисодий самара бериши мумкин.
Мультипликатор эффекти — 7,9 миллиард доллар.
Юқори қайта ишлаш тармоқлари ривожланиши натижасида турдош тармоқларда ҳам талаб ошади. Бу, хусусан, ички бозорни рағбатлантириш ва қиёсий устунликлардан тўлиқ фойдаланиш орқали амалга оширилади.
Потенциални тўлиқ рўёбга чиқариш учун нималар зарур?
Юқори қайта ишлаш салоҳиятини амалга ошириш учун қуйидаги қадамлар муҳим аҳамиятга эга:
бутловчи қисмлар ва материаллар ишлаб чиқаришни кенгайтириш;
маҳаллий таъминот занжирларини мустаҳкамлаш;
ички бозорда юқори қийматли маҳсулотларга талабни рағбатлантириш.
Шунингдек, яна бир муҳим омил — Евроосиё иқтисодий иттифоқи бозорига фаол чиқиш, чунки ушбу минтақада юқори қайта ишланган маҳсулотларнинг 81 фоизи сотилади.
ЕЭК обсудила с бизнесом стран ЕАЭС барьеры во взаимной торговле с Узбекистаном и возможности для их устранения - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.10.2025
Ўзбекистон ва ЕОИИ
ЕОИИ ва Ўзбекистон ўртасидаги савдо тўсиқлари муҳокама қилинди
17 Октябр, 13:45
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0